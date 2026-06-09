TEST Opel Grandland vs. MG HS: bij de één word je gedwongen gokverslaafd

Tests

De Opel Grandland is ontworpen in Duitsland, de MG HS werd ontwikkeld in China. Welke hybride SUV het beste rijdt? We hebben wel een vermoeden, toch laat de één ons soms even schrikken.

Met hard rechtuitrijden heeft de MG HS Hybrid+ geen moeite. Hij sprint in 7,7 seconden vanuit stilstand baar 100 km/h. Daarentegen heeft de Chinese SUV een hekel aan hoge bochtsnelheden. De besturing levert daarbij geen enkele feedback. En vanwege het nadrukkelijk overhellen van de carrosserie, mis je als bestuurder een duidelijk contactgevoel.

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Gokken in de MG

Daardoor ervaar je het insturen van een snelle bocht eerder als een gok dan als een weloverwogen besluit. Tel daar het vroeg­tijdig optredende onderstuur bij op, en de bochtenallergie van de MG HS is compleet. Met een remweg van 36,3 (koude remmen) tot 37,1 meter (warm) kunnen we nog leven, maar het linkerpedaal van de MG geeft een onduidelijk beeld over de dosering van de vertraging.

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Ruim 3 meter verschil

De Opel Grandland 1.2 Turbo Hybrid is niet zo'n snelle sprinter (0-100 in 9,9 s), maar zijn remsysteem levert veel betere prestaties. Bij een noodstop heeft de Grandland zelfs 3,20 meter ­minder nodig om volledig tot stilstand te komen. Ook biedt het rempedaal meer gevoel.

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Op het testcircuit gedraagt de Opel zich stukken lichtvoetiger dan de MG. We willen niet beweren dat-ie stuurt als een Formule 1-­bolide, maar je kunt de Grandland veel nauwkeuriger de bocht insturen. Op die manier kost het je ook minder moeite om vloeiend een snelle bochtencombinatie af te werken.

Veel beter, maar niet perfect

Daarbij is de feedback van de Grandland een verademing ten opzichte van de HS. Helemaal gevrijwaard van kritiek blijft de Opel echter niet, want de stuurinrichting levert door zijn sterk zelfcentrerend karakter een hoge tegenkracht.

Daarnaast zou het ESP opnieuw gekalibreerd mogen worden, want met name in krappe bochten grijpt het systeem veel te enthousiast in. Dat komt het rijplezier en de dynamiek niet ten goede.

Wordt goedkoop duurkoop?

Een van de belangrijkste pluspunten van de MG HS Hybrid+ is zijn vlijmscherpe prijs. Voor 37.250 euro krijg je een auto met een zeer complete standaarduitrusting, waar een navigatiesysteem bijvoorbeeld al deel van uitmaakt.

Maar er zijn ook redenen om juist wél voor de 3500 euro duurdere Opel te kiezen – zoals de veel betere restwaarde. Wat je over vier jaar voor de MG terugkrijgt, is - wederom - toch meer een gok. Daarnaast heeft de Opel een lager kentekengewicht, zodat je minder wegenbelasting hoeft te betalen.

Opel biedt acht jaar volledige garantie met onbeperkte pechhulp, zolang je de auto trouw laat onderhouden door de dealer. MG stelt daar zeven jaar garantie en zeven jaar gratis pechhulp tegenover.

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