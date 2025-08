Test: Opel Grandland PHEV (2025) moet het hebben van zijn scherpe prijs

Tests

Opel zag in de prijslijst van de Opel Grandland dat er ruimte vrij was tussen de Hybrid en Electric. De nieuwe Grandland 1.6 Turbo Plug-in Hybrid vormt nu een extra instapstation.

Zowel prijstechnisch als op vermogensvlak zat er tussen de Opel Grandland Hybrid en Grandland Electric een gat. Om precies te zijn eentje van 3000 euro en 68 pk. Dit hiaat wordt nu opgevuld door de Grandland 1.6 Turbo Plug-in Hybrid. Deze nieuwe motorvariant is leverbaar vanaf 42.999 euro en beschikt over een vermogen van 195 pk. Waarmee hij trouwens dichter tegen de 213 pk sterke Grandland Electric schurkt dan tegen de 145 pk sterke Hybrid.

Specs en prijs Opel Grandland Plug-in Hybrid

1598 cm 3 , benzine + elektromotor, 195 pk, 350 Nm

, benzine + elektromotor, 195 pk, 350 Nm 0-100 km/h in 7,8 s, 220 km/h

0,8 l/100 km (1 : 125) + 21,9 kWh/100 km, 19 g CO 2 /km

/km 4650 / 1905 / 1665 mm, 1896 kg

NL 42.999 euro BE 41.490 euro

Grandland met automaat

De Grandland Plug-in Hybrid wordt aangedreven door een nieuwe 1,6-liter viercilinder met turbo, die ondersteuning krijgt van een 125 pk sterke elektromotor. Voor de overbrenging naar de aangedreven voorwielen zorgt een zeventraps transmissie met dubbele koppeling.

Ondanks zijn hoge gewicht van 1896 kilo levert de Grandland PHEV vlotte prestaties; je zit in 7,8 seconden op de honderd, de topsnelheid is 220 km/h. Bij het soepele en stille comfort van de volledig elektrische versie komt de Grandland PHEV echter niet in de buurt. Zodra de benzinemotor bijspringt, is het aan boord voorbij met de rust. Weliswaar bouwt de benzinemotor zijn toeren beschaafd op, maar wanneer je het gaspedaal dieper intrapt, gaat ook de volumeknop richting 10.

Klepje

Bij een rustige rijstijl komt de Grandland Plug-in Hybrid het beste tot zijn recht. Dan hoeft de benzinemotor namelijk niet zoveel te doen. Opel legt zijn kopers graag in de watten met verwarmde, in tien richtingen verstelbare AGR-gecertificeerde stoelen. Deze zijn standaard op de GS-uitvoering en maken deel uit van een optiepakket als je kiest voor de Edition (1799 euro) of Business Edition (2999 euro, inclusief leer, stoelventilatie en massage).

Het onderstel van de Grandland heeft in de basis een vrij stugge afstemming, maar dat is voor het veercomfort geen belemmering. Standaard beschikt de auto over Frequential Selective Damping. Oftewel: schokdempers die zijn voorzien van een extra klepje, dat bij snellere wielbewegingen opent en zorgt voor een soepelere demping.

Dit heeft beslist effect op het veercomfort, maar niet in dezelfde mate als elektronisch aangestuurde adaptieve schokdempers. Je voelt nog steeds dat er vanuit de wielophanging behoorlijk sterke krachten op de carrosserie worden uitgeoefend, waardoor de auto zelden helemaal tot rust komt.

Elke week een gratis autotest in je inbox? Dan is onze nieuwsbrief iets voor jou.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Elektrische actieradius van 87 km

De Grandland biedt riant ruimte aan vier tot vijf inzittenden. Het interieur is netjes afgewerkt, hoewel Opel op sommige plaatsen toch wat goedkoop ogend kunststof toepast. Daardoor wordt het geheel een bonte mix van materialen, want het bovenste paneel van het dashboard is voorzien van een chique, zachte rubbercoating. De bagageruimte heeft een inhoud van 550 tot 1645 liter, er mag een aanhangwagen met een geremd gewicht van maximaal 1500 kilo aan de trekhaak.

Op een volle accu legt de Grandland Plug-in Hybrid volgens de WLTP-berekening een afstand van 87 kilometer volledig elektrisch af. Wie thuis een wallbox heeft, kan de batterij standaard met een laadsnelheid van 3,7 kW opladen. Dit vermogen is tegen meerprijs te verhogen naar 7,4 kW.

Concurrerende PHEV's zoals de Volkswagen Tiguan en Skoda Kodiaq scoren betere cijfers. In tegenstelling tot deze modellen biedt de Grandland ook geen snellaadmogelijkheid. De relatief scherpe basisprijs van de Opels grootste SUV moet toch ergens vandaan komen.

Conclusie

Vooral in vergelijking met concurrenten als de Skoda Kodiaq en Volkswagen Tiguan is de nieuwe Opel Grandland Plug-in Hybrid behoorlijk

scherp geprijsd. Maar je komt er algauw achter waar Opel dat prijsverschil vandaan haalt: qua laadtechniek en actieradius kan de grote Opel niet tippen aan zijn concurrenten. De auto rijdt echter helemaal niet verkeerd, en voor de scherpe prijs krijg je wel een heleboel ruimte.