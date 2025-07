Opel zet achtervolging in op VW en geeft Astra PHEV grotere batterij

Nieuws

De Opel Astra PHEV krijgt een nieuwe aandrijflijn met een krachtiger benzinemotor en een grotere batterij. Toch blijft de Volkswagen Golf baas boven baas.

Op PHEV-gebied heeft Volkswagen de lat torenhoog gelegd. De plug-in hybride Golf heeft namelijk een forse batterij van 19,7 kWh (netto) en een elektrisch rijbereik van maar liefst 143 kilometer (WLTP). Dat is het dubbele van wat stekkerauto’s in het C-segment normaal in hun mars hebben (ca. 10 kWh en 50 km).

Opel Astra PHEV met 17,2 kWh en 83 km

Als antwoord op Volkswagen, heeft Opel de aandrijflijn van de Astra PHEV verbeterd. De nieuwe 1,6-liter viercilinder turbomotor levert 150 pk en werkt nu samen met een 125 pk sterke elektromotor (voorheen 110 pk). Een nieuwe 7-traps transmissie met dubbele koppeling stuurt in totaal 196 pk en 360 Nm naar de voorwielen.

Het grootste nieuws is de nieuwe batterij. Doordat de capaciteit groeit van 12,4 naar 17,2 kWh, schiet de officiële EV-range van 57 naar 83 kilometer. Hij haalt het dus niet bij het elektrische uithoudingsvermogen van de Volkswagen Golf, maar in het C-segment is 83 kilometer evengoed een knappe score. En genoeg voor de meeste ritjes.

Lange neus naar Volkswagen

Iets wat Volkswagen niet doet, maar Opel wél, is de plug-in hybride aandrijflijn in een stationwagon lepelen. Dat lees je goed: bij Opel kun je een Astra Sports Tourer mét stekker kopen, terwijl de Golf Variant nog geen kilometer op stroom rijdt. Op die manier maakt Opel toch een lange neus naar Volkswagen.

Tot slot de prijs. In het Europese persbericht lezen we dat de vernieuwde Astra geen cent duurder wordt dan voorheen. Dat betekent in Nederland 37.999 euro voor de hatchback en 38.999 euro voor de stationwagon. Dan blijft-ie dus ook onder de basisprijs van de Volkswagen Golf (39.990 euro).