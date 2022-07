Eerste review Opel Astra Sports Tourer (2022): stoere stationwagon met stekker

De nieuwe Opel Astra is er nu ook als stationwagon. Wij testen de Opel Astra Sports Tourer met plug-in hybride aandrijflijn en nemen zijn kofferbak uitgebreid onder de loep.

Wat valt op aan de Opel Astra Sports Tourer (2022)?

Je kunt de Opel Astra Sports Tourer niet in het geel bestellen. De gedurfde gratis lakkleur van de Astra Hatchback (review) maakt bij de stationwagon plaats voor rood. De metaallak van onze blauwe testauto kost 899 euro en de duurste uitvoeringen hebben een zwart dak.

Mede dankzij de blauwe kleur en het zwarte dak ziet de Astra Sports Tourer er stoer uit. Hij is 26,8 centimeter langer dan de 5-deurs Astra, maar de verhoudingen zijn prima in orde. Aan de achterkant zien we de achterlichten van de hatchback, de naam Astra uitgeschreven in letters en een lage tildrempel. De stationwagon heeft ook zo’n eigenaardig verticaal derde remlicht.

Wat zijn de pluspunten van de Opel Astra stationwagon?

De kofferbak heeft veel handigheidjes. Zoals hendels om de driedelige rugleuning van de achterbank neer te klappen, waarna een vlakke laadvloer ontstaat. Met de 12V-aansluiting kun je een koelbox of een stofzuigertje van stroom voorzien en de oprolbare hoedenplank is op te bergen onder de laadvloer. De Ultimate-uitvoering heeft bovendien een elektrisch bedienbare achterklep met voetsensor.

De inhoud van de bagageruimte bedraagt 598 tot 1635 liter. Dat is bijna identiek aan de 611 tot 1642 liter van de Volkswagen Golf Variant. Hun kofferbakken zijn praktisch even breed en diep. Bij de plug-in hybride Astra Sports Tourer lever je ongeveer 90 liter in (516 tot 1554 liter). Van de Golf-stationwagon bestaat geen stekkervariant … 1-0 voor Opel.

Als je de PHEV in de elektrische stand zet, hoef je niet bang te zijn dat je de verbrandingsmotor onbedoeld activeert. De Astra blijft hardnekkig op stroom rijden en dat vinden we fijn. De soepele kracht geeft een smakelijk voorproefje van de volledig elektrische Opel Astra Sports Tourer die voor 2023 in de planning staat.

Wat zijn de minpunten van de Astra Sports Tourer?

Het klinkt zo handig: een hoedenplank die je kunt opbergen onder de laadvloer, maar daar zitten een paar haken en ogen aan. Je moet daarvoor twee paneeltjes loshalen in de vloer en dat voelt krakkemikkig. Bovendien komt het terugplaatsen heel precies. We vermoeden dat niet veel Astra-rijders hier de moeite voor nemen. Bovendien heeft de PHEV deze opbergmogelijk niet. Onder zijn laadvloer is ruimte gereserveerd voor het laadsnoer. Dat opbergvak is dan weer zo klein, dat je het snoer absurd netjes moet oprollen. En wie neemt daar de tijd voor?

Het menu van het infotainmentsysteem blinkt niet uit in gebruiksvriendelijkheid. Om de actieve rijbaanassistent uit te schakelen, moet je bijvoorbeeld op een heel klein icoontje drukken en vervolgens nog een keer op ‘Bevestigen’. Die tweede klik is hinderlijk en overbodig.

Wat is de prijs van de Opel Astra Sports Tourer (2022)?

De Business Edition is de goedkoopste uitvoering en heeft de comfortabele AGR-bestuurdersstoel met uitschuifbare zitting, stoelverwarming op beide voorstoelen en een achteruitrijcamera. De plug-in hybrides krijgen daar nog adaptive cruise control en verkeersbordherkenning bij. De Astra Sports Tourer Plug-in Hybride kost 40.149 euro. Een Astra-stationwagon zonder stekker begint bij 33.149 euro.

Voor 299 euro kun je de boordlader upgraden naar 7,4 kW, zodat het opladen maar 2 uur hoeft te duren. Opel heeft op dit moment een actie waarbij je een gratis wallbox krijgt.

Wat vind ikzelf van de Opel Astra Sports Tourer (2022)?

Dit is mijn eerste kennismaking met de nieuwe Opel Astra. Ik ben vooral gecharmeerd van de stille cabine, het dunne stuur met fysieke knoppen en de gebalanceerde rijeigenschappen. De plug-in hybride aandrijflijn is krachtig, stil en zuinig. Ik vind het leuk om stroom terug te winnen bij het uitrollen en zoveel mogelijk kilometers elektrisch te rijden. In vergelijking rijdt de 130 pk sterke driecilinder maar saai en luidruchtig. De praktische kofferbak met grote opening, vlakke laadvloer en lage tildrempel gaat ongetwijfeld heel vaak van pas komen. Was het menu van het infotainmentsysteem ook maar zo laagdrempelig.