Automerken in de stress? Op deze elektrische stationwagon krijg je 6x korting

Als je een elektrische stationwagon zoekt, wil je veel ruimte voor weinig geld. Er is op dit moment één automerk dat korting op korting stapelt om jouw bestelling binnen te hengelen.

Nee, dit artikel is geen advertentie. Op de website van Opel kwamen we een goede aanbieding tegen en die willen we met jullie delen. Als je de elektrische Opel Astra in stationwagonvorm gaat bestellen, struikel je over de kortingen.

Het zal wel komen doordat onze voorouders koopjesjagers waren, dat wij het leuk vinden om de 6 vormen van korting die je krijgt op een rijtje te zetten:

1. Vanzelfsprekend: 2950 euro EV-subsidie

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s is nog lang niet leeg en de Opel Astra Sports Tourer heeft een catalogusprijs van minder dan 45 mille, dus kun je als particulier 2950 euro EV-subsidie aanvragen bij de overheid. “Da’s logisch,” zou een bekende voetballer zeggen.

2. Goedkope uitvoering

Op pagina 2 van de prijslijst brengt Opel groot de Business Edition onder de aandacht. Die heeft alles wat je nodig heeft (zoals een ergonomische bestuurdersstoel – jippie) en kost 38.999 euro. Dat is goedkoper dan een ‘gewone’ elektrische Astra van 40.749 euro.

3. Gratis upgrade naar stationwagon

Eigenlijk kost de upgrade van hatchback naar stationwagon 1500 euro, maar nu even niet. Beide carrosserievormen zijn tijdelijk even duur. Dat is dus een gratis kofferbakupgrade.



4. 1250 euro extra inruilwaarde

Nu zijn we pas echt lekker korting op korting aan het stapelen. Want Opel viert zijn 125 jarige bestaan met 1250 euro extra inruilwaarde voor je oude auto.

5. Financiering met 1,25 procent rente



Een tactiek die automerken gebruiken om nieuwe auto’s te verkopen, is goedkoop lenen aanbieden. Opel snapt dat en laat jou nu een nieuwe auto in 5 jaar afbetalen tegen 1,25 procent rente. Ter vergelijking: Nio verkoopt zijn elektrische stationwagon, de Nio ET5 Touring, nu met een tijdelijke aanbiedingsrente van 6,99 procent.

Voor elke 10.000 euro die je leent, scheelt dat per jaar 574 euro aan rente! Deze korting kan je over de gehele looptijd duizenden euro’s schelen.

6. 125.000 km verlengde garantie

Opel viert zijn jubileum niet alleen met extra inruilwaarde en een lage rente, maar ook met 125.000 km verlengde garantie. Een geruststellend idee, al lezen we nergens wat het precies inhoudt. Een goede vraag voor de Opel-verkoper als hem of haar spreekt om een proefrit in te plannen.

Conclusie

De EV-subsidie, de Business Edition en de extra inruilwaarde zijn drie vormen van korting die de prijs van de elektrische Opel Astra Sports Tourer omlaag brengen naar 34.799 euro. En de gratis stationwagon-upgrade, de lage rente en de verlengde garantie zorgen ervoor dat dat bedrag niet verder omhoog gaat. Zulke vormen van korting zijn ook welkom.

Wat je bij Opel trouwens niet krijgt, is een gratis laadpaal voor thuis. Zou je een draai om je oren krijgen als je daarnaar vraagt?