Dit zijn de 5 elektrische stationwagons met de grootste kofferbak

Meer dan de helft van alle nieuwe auto’s is een suv, maar als je een auto zoekt waarin je veel spullen kan vervoeren is de stationwagon ook een uitstekende optie. Ook als je elektrisch wilt rijden. Maar welke stationwagon EV heeft de grootste kofferbak?

De stationwagon met een elektrische aandrijflijn is een relatief nieuwe uitvinding. Het was opvallend genoeg Porsche - niet bepaald een typisch stationwagonmerk - dat in 2021 met de Porsche Taycan Cross Turismo de allereerste elektrische stationwagon op de markt bracht. En dan rekken we de betekenis van de term stationwagon een beetje op.

Het Chinese MG volgde niet veel later met de MG5. Met een basisprijs van 35.885 euro is-ie vanzelfsprekend een stuk betaalbaarder dan de 107.150 euro kostende Taycan. Maar daar bleef het niet bij. Sindsdien zijn er vier elektrische stationwagons verschenen met een grote kofferbak.

Bagageruimte elektrische stationwagons

Je koopt een stationwagon vanzelfsprekend voor zijn grote kofferbak. Om die reden zetten wij de 5 elektrische stationwagons met de grootste bagageruimte voor jou op een rijtje. De peperdure Taycan Cross Turismo haalt dat lijstje niet.

1. Volkswagen ID.7 Tourer (605 tot 1714 liter)

De Volkswagen ID.7 Tourer is de stationwagonvariant van de ID.7. Hij wordt richting de zomer op de Nederlandse wegen verwacht. De prijs is nog niet bekend, maar het één na belangrijkste getal wel: de inhoud van de bagageruimte.

In de kofferbak past 545 liter bagage, maar dit rek je op tot 605 liter door je de achterpassagiers te dwingen wat rechterop te zitten. Als je een tripje naar de Ikea maakt en je maar met 1 passagier rijdt, kan je er zelfs 1714 liter van maken door de rugleuning van de achterbank naar beneden te klappen.

2. BMW i5 Touring (570 tot 1700 liter)

De BMW i5 Touring heeft twee dingen gemeen met de ID.7 Tourer: de EV is nog niet op de markt en heeft een indrukwekkende kofferbak. Er past namelijk tot 570 liter aan spullen achterin de i5 Touring. Vouw je de achterbank plat, dan slokt de Duitse EV tot 1700 liter aan bagage op.



3. Peugeot e-308 SW (548 tot 1574 liter)

De Peugeot e-308 SW kun je wel gewoon bestellen. Het Franse Stellantis-product is niet alleen fraai vormgegeven, maar is ook nog eens praktisch. Er past namelijk 548 liter in de kofferbak. Betrek het gebied rondom de achterbank erbij en we hebben we het zelfs over 1574 liter.

Dat is goed nieuws, want met een vanafprijs van 44.885 euro is de e-308 een stuk betaalbaarder dan de ID.7 en i5. Daarbij maak je ook nog eens aanspraak op de SEPP-subsidie van 2950 euro.

4. Opel Astra Sports Tourer Electric (516 tot 1553 liter)

De elektrische stationwagon van concerngenoot Opel kan niet achterblijven. De Opel Astra Sports Tourer Electric beschikt over dezelfde aandrijflijn en batterij als de e-308 SW, maar neemt met een bagegeruimte van 516 liter tot 1553 liter iets minder spullen mee. Als je hiermee uit de voeten kunt, houd je mooi 3 mille in je zak. Want de stationwagon van Opel is leverbaar vanaf 41.499 euro.

5. MG5 (479 tot 1367 liter)

Zoals gezegd was de MG5 een van de eerste elektrische stationwagons op de markt. De Chinees blinkt niet per se uit in zijn bagageruimte, met een kofferbak van 479 liter tot 1367 liter. Toch zal de 5 om een duidelijke reden bij veel mensen hoog op het verlanglijstje staan: de lage prijs. Je kunt de MG5 al vanaf 35.885 euro bestellen.

Conclusie

Zul je altijd zien: de elektrische stationwagons met de grootste kofferbak zijn ook het duurst. De Volkswagen ID.7 Tourer en BMW i5 Touring zijn uitstekende pakezels, maar je betaalt een premiumprijs.

Een betere verhouding tussen prijs en bagageruimte zien we bij Stellantis met de Peugeot e-308 SW en de Opel Astra Sports Tourer Electric. Als je een elektrische stationwagon zoekt, begin je zoektocht dan bij de Opel-dealer. Vind je zijn prijs van 41.499 euro toch te hoog, dan moet je bij prijsvechter MG zijn.

Elektrische stationwagon private lease

Ook met private lease kun je zo'n ruime elektrische stationwagon bestellen. Kijk voor alle prijzen in onze private lease vergelijker. Een elektrische stationwagon private lease je via Auto Review.