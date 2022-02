Eerste review nieuwe Opel Astra (2022) - Is dit écht een Duitse auto?

Het succes van de Astra is voor Opel altijd van levensbelang geweest. De nieuwe generatie moet dus wel slagen in het leven. Als basis van de compacte middenklasser dient het EMP2-platform van de Stellantis-groep, waarop bijvoorbeeld ook de nieuwe Peugeot 308 en de DS 4 zijn gebaseerd. Maar ondanks de Franse invloeden, hamert Opel erop, dat de nieuwe Astra weldegelijk een oer-Duits product is; ontworpen, ontwikkeld én gebouwd in Rüsselsheim. Dat schept verwachtingen voor de kwaliteiten van de nieuwe Astra. Maar wat wij vooral willen, is verleid worden.

Astra met Vizor-design richt zich op de toekomst

Het design van de nieuwe Opel Astra raakt alvast een gevoelige snaar. Net als de Mokka en de gefacelifte Crossland en Grandland, volgt de nieuwe C-segmenter het nieuwe Vizor-designvocabulaire van Opel. Overduidelijke gelijkenissen met de klassieke Opel Manta A zijn echter minder nadrukkelijk aanwezig; dit is een auto voor de toekomst. De achterzijde volgt de actuele designtrends: kijk eerst maar eens naar de achterlichten van de Volkswagen Golf, en daarna weer naar die van de Astra ...

Aan been-, hoofd- en bagageruimte geen gebrek

Gebruikmaking van het nieuwe Stellantis-platform dwong de Opel-ontwerpers ertoe, om de indeling van het interieur opnieuw tegen het licht te houden. De inzittenden profiteren: zowel voorin als achterin hoor je geen kritische noten over de beschikbare been- en hoofdruimte. Het leefcomfort wordt verder veraangenaamd door de AGR-gecertificeerde comfortstoel voor de bestuurder, die op de goedkoopste Business Edition zelfs standaard is. Voor de bijrijder is een AGR-stoel tegen meerprijs verkrijgbaar.

De kofferbak van de nieuwe Opel Astra biedt 422 tot 1339 liter bagage plaats voor een transport naar de locatie van bestemming. Kies je voor de versie met plug-in hybridetechniek, dan slokken de batterijen 70 liter bagageruimte op. Maar met 352 tot 1268 liter kom je er nog steeds niet bekaaid vanaf.



Opel neemt zijn Duitse afkomst serieus

Net als het ontwerp van de carrosserie, doet het dashboard je ogen een groot plezier. Het brede instrumentarium doet in eerste instantie een beetje vrezen voor de gebruiksvriendelijkheid, maar in tegenstelling tot de concurrentie - lees: de Volkswagen Golf - houdt de Astra vast aan van die handige en vertrouwde fysieke knoppen en schakelaars. Zodat je niet bij 130 km/h op de snelweg door een moeilijk menu hoeft te swipen voordat je eindelijk hebt gevonden hoe je een andere radiozender kunt selecteren.

Het 'PurePanel' is licht naar de bestuurder toe gebogen, wat de overzichtelijkheid van het geheel ten goede komt. Het multimediasysteem kent uiteraard tal van online-functies, die voldoende vlot reageren op de commando's van de bestuurder. De afwerking van het interieur en de gebruikte materialen laten zien dat Opel zijn Duitse afkomst serieus neemt.

Rust, zonder traag te zijn

Voor onze neus staat de Astra met plug-in hybridetechniek, die wordt aangedreven door een 150 pk sterke 1,6-liter turbomotor en elektrische hulp. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 180 pk. Standaard wordt deze versie geleverd met een achttraps automaat. Het WLTP-verbruik van de Astra Plug-In Hybrid bedraagt 1,1 liter benzine op 100 kilometer, met een CO2-uitstoot van slechts 24 gram per kilometer. Tot zover de theorie.

Tijd voor de praktijk. We drukken de startknop in en de motor is meteen bij de les. Maar algauw wordt duidelijk, dat deze 180 pk sterke stekkervariant (de 225 pk versie volgt in een later stadium) een rustgevend karakter heeft. Puur op stroom moet het lukken om 60 emissievrije kilometers uit de 12,4 kWh-accu te halen. Je kunt de terugwinning van remenergie versterken door de keuzehendel van de automatische transmissie in 'B' te zetten. De vertraging is duidelijk voelbaar, maar one-pedal driving is er met de Astra plug-in niet bij.

Rijplezier volop - en dan ook nog een Sport-knop

Maar ook als de stroomvoorraad de bodem bereikt, blijft de Astra een welgemanierde auto. Zodra je gas geeft, voert hij zijn taken onmiddellijk uit. De prestaties zijn keurig: van 0 naar 100 km/h gaat de plug-in-Astra in slechts 7,9 seconden en zijn topsnelheid bedraagt 225 km/h. Wel bij gebruikmaking van benzine én elektriciteit, welteverstaan.

De rijeigenschappen van de Astra zijn duidelijk op comfort gericht. Op een hobbelige ondergrond worden de wielbewegingen keurig opgevangen door de vering en schokdemping. Hinderlijke bewegingen blijven uit, ook al vereist het extra gewicht van het hybridesysteem wat meer stevigheid van de veren.

Op een bochtige weg heeft de nieuwe Opel Astra behoorlijk wat rijplezier te bieden. In het Sport-programma voel je dat de mate van stuurbekrachtiging iets afneemt en de motor wat feller aan het gaspedaal hangt. Wat ons betreft had de automaat zich niet met de sportiviteit hoeven te bemoeien; de schakelmomenten worden wat ons betreft iets te duidelijk doorgegeven. Wil je zelf schakelen? Neem dan de flippers achter het stuur ter hand.

Conclusie

De Astra ziet er niet alleen heel verleidelijk uit, ook op de weg is het moeilijk om de emoties te baas te blijven. Het is heerlijk sturen met de nieuwe C-segmenter uit Rüsselsheim. De auto benadrukt zijn afkomst met een degelijke bouwkwaliteit, maar gooit daar nog een volle schap joie de vivre overheen. Wordt de nieuwe Opel Astra opnieuw de publiekslieveling van Nederland? Dat zou ons niets verbazen.