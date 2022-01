Test DS 4 E-Tense 225 - Laten Nederlanders de Golf staan voor een excentrieke Fransman?

De DS 4 waagt zich in een wespennest. Voor brave middenklassers als de Ford Focus, de Renault Mégane of de Volkswagen Golf haalt de Fransman zijn neus op, hij zoekt het hogerop. De Audi A3 Sportback, BMW 1-serie en Mercedes A-klasse kunnen hun borst natmaken.

DS is opgericht om de Franse extravagantie terug te brengen in de autowereld. De start was moeizaam, in 2015 kreeg een aantal Citroën-modellen een ander logo. Pas eind 2017 kwam het eerste nieuwe model van DS op de markt, de DS 7 Crossback, een jaar later gevolgd door de DS 3 Crossback. Daar kwam eerder dit jaar de DS 9 bij. Hij wordt in China gebouwd en is in de basis een verlengde Peugeot 508, maar het was goed nieuws dat een Frans merk eindelijk weer een presidentiële limousine op de markt bracht.

Priemende koplampen

De DS 4 is het model dat het merk kan maken of breken. Hij trekt al zijn verleidingskunsten uit de kast om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Dat doet hij - in de huisstijl van het merk - met een zeshoekige grille, priemende koplampen, scherpe vouwen en geknepen achterlichten. Een druk design dat je óf prachtig vindt, óf een tikje te veel van het goede.

Binnenin is het evenmin een saaie bedoening. Op het langgerekte dashboard, dat met zijn afbuigende hoeken in de verte doet denken aan dat van de Saab 900, hebben de interieurdesigners flink hun best gedaan. Dat merk je aan de details: elke knop die je aanraakt, voelt aan alsof hij voor de eeuwigheid is gemaakt. Afhankelijk van de uitvoering, hebben de Fransen nappaleer, hout of alcantara toegepast.

DS neemt zijn kopers uiterst serieus. Het merk zoekt niet alleen naar klasse in de auto, maar ook daarbuiten. Zo worden DS-rijders af en toe uitgenodigd voor exclusieve evenementen in het Louvre, waarbij ze bijvoorbeeld mogen kijken hoe een schilderij wordt gerestaureerd. Typisch Frans: het goede leven houdt niet op als je uit de auto bent gestapt. Waarschijnlijk word je tijdens zo'n bijeenkomst in het beroemdste museum van Parijs niet afgescheept met een slok water en een homp stokbrood ...

Overigens is de DS 4 op-en-top Frans als het om verleiden aankomt, maar toch is hij Duitser dan je denkt. Hij wordt gebouwd bij Opel in Rüsselsheim en staat op hetzelfde platform als de nieuwe Opel Astra en Peugeot 308.

Meestal comfortabel, maar niet altijd

De DS 4 is in Nederland niet te koop met een dieselmotor. In België staat nog wel een 130 pk sterke BlueHDi-turbodiesel in de prijslijst. In 2024 komt de DS 4 in beide landen op de markt met een volledig elektrische aandrijflijn. Tot die tijd kun je kiezen uit twee benzineversies (130 en 180 pk) en een plug-in hybride die we al kennen uit vele andere modellen van Stellantis. Een 1,6-liter benzinemotor met 180 pk en een 110 pk sterke elektromotor zorgen samen voor een vermogen van 225 pk. Puur op de elektromotor, kom je 55 kilometer ver. Wie zijn best doet, kan proberen om het door DS opgegeven verbruik van 1,3 l/100 km te halen (1 op 76,9).

De DS 4 E-Tense 225 is best snel: hij sprint in 7,7 seconden naar 100 km/h en heeft een top van 233 km/h (elektrisch: 135 km/h). Maar de DS 4 wil nu juist geen snelheidsduivel zijn. Op de fijn zittende leren stoelen met massagefunctie, kom je niet in de verleiding om elke afslag te interpreteren als de Tarzanbocht op het circuit van Zandvoort.

Het is juist het comfort waarmee hij indruk maakt: uitkijkend over het mooie dashboard, hoor je bij 130 km/h vrijwel geen motorgeluiden. Het onderstel met adaptieve schokdempers (helaas niet standaard op de meeste versies) maakt gebruik van een camera, die de weg voor de auto ‘leest’. Daarop wordt de afstemming automatisch aangepast.

Het onderstel zal elke francofiel in de meeste situaties laten jubelen. De DS 4 is een ideale auto voor vele comfortabele snelwegkilometers. Toch noteren we een tegenvaller. Als het asfalt van een slechte kwaliteit is, is het onderstel wat in verwarring en geeft hij de oneffenheden te nadrukkelijk door. Ook bij verkeersdrempels dient dit euvel zich aan. Daar had de DS 4 iets kunnen leren van oer-Citroën DS uit 1955, de fabelachtige auto waaraan het merk zich zo graag optrekt.

Door de vingers

Houd je van excentrieke auto's, dan zul je dingen door de vingers moeten zien. De ruimte achterin bijvoorbeeld, had nét een fractie beter gekund. Lange mensen drukken met hun knieën in de rugleuning van de mensen die voorin zitten.

Verder is de bediening nodeloos ingewikkeld. Eigenlijk moet je steeds één handeling te veel verrichten. Zo is de temperatuurregeling van de airco niet met een simpele draai- of drukknop hoger of lager te zetten, je moet het doen via het beeldscherm. Voor de bediening van de stoelverwarming en -ventilatie moet je nog dieper de menustructuur in. Jammer, zo kun je je ogen niet op de weg houden.

Zou de DS 4 daarom te bestellen zijn met vrijwel alle denkbare veiligheidssystemen, zodat je toch kunt pielen met touchscreens en menustructuren? De DS 4 is leverbaar met rear traffic alert (handig als je bij het achteruitrijden een fietser of auto over het hoofd ziet), een head-up display, een grootlichtassistent en een camera die in het donker voetgangers, fietsers en dieren herkent en projecteert op het instrumentenpaneel (Night Vision).

Onze gelimiteerde La Première-uitvoering heeft vrijwel alles standaard aan boord, maar heeft met 53.850 euro een forse basisprijs. Je betaalt alleen nog bij voor 20-inch wielen, een Focal-geluidssysteem met subwoofer en veertien luidsprekers en Night Vision (alle drie 1000 euro), en een schuif/-kanteldak (900 euro).

De minder buitensporige versies gaan evenmin voor niets van de hand. De goedkoopste DS 4 (Bastille +, 130 pk) kost 36.750 euro, voor de 180 pk-versie betaal je al 44.150 euro (Trocadero). De braafste versie van de E-Tense 225 kost 42.150 euro (Bastille +). Wil je optimaal van alle luxe profiteren, dan moet je verder sparen, want de prijs kan flink oplopen. Als je de Trocadero-versie aankleedt met het fraaie leer met horlogebandmotief, elektrisch verstelbare stoelen en stoelmassage, ben je zomaar 5500 euro verder. Het oorstrelende Focal-geluidssysteem kost je nog eens 1600 euro en het adaptieve onderstel 750 euro. Ook met het prijsbeleid is de DS 4 dus gewaagd aan de Grote Drie uit Duitsland ...

Conclusie

Zal Nederland de extravagante, maar dure DS 4 omarmen? Er is veel dat voor hem pleit: een onderscheidend uiterlijk, verschillende motorvarianten met en zonder stekker en (als je bereid bent veel te betalen) een uitrusting die niets te wensen overlaat. De ware francofiel zal de onlogische bediening liefdevol als 'charmant' betitelen.