Test - In de DS 9 E-Tense 225 moet je niet allergisch zijn voor leer

Het is een wonder dat de DS 9 überhaupt bestaat, want in Europa is er weinig vraag naar Franse limousines. Sowieso lopen de autoverkopen in het D-segment langzaam terug. We waarderen dat DS het toch probeert en niet bang is om in dezelfde klantenvijver te vissen als de BMW 3-serie en de Volvo V60 - twee middenklassers die het in Nederland nog aardig doen.

DS 9 met designelementen van de klassieke Citroën DS

Het design van de bijna vijf meter lange DS 9 is een happening. De ontwerpers schetsten een stijlvolle sedan en leefden zich uit met een prominente grille, talrijke chroomaccenten en verzonken handgrepen. Ze trokken een blik met subtiele verwijzingen naar de illustere voorganger uit 1955 open. Zo had de oer-Citroën DS knipperlichten aan weerszijden van het dak en de DS 9 heeft daar oranje positielichten. Ze mogen van de wet niet knipperen en zitten er vooral voor 'de leuk'. Maar ook om passagiers in het donker te wijzen op de locatie van het achterportier. Het zwarte dak verwijst ook naar vroeger.

Lange Nederlanders zullen blij zijn met de DS 9

De DS 9 heeft een forse wielbasis van 2,9 meter. Hij staat op het nieuwe EMP2-platform en daarmee onderscheidt hij zich van de huidige Peugeot 508. Die lange wielbasis vergroot zijn verkoopkansen in China (waar de auto wordt gebouwd) en wij lange Nederlanders zijn er ook blij mee. Rechts achterin heb je zoveel beenruimte dat het aanlokkelijk is om een chauffeur aan te nemen. Onze testauto heeft het Opera-interieur, met een luxe armsteun inclusief bediening voor de massagefunctie en een extra knop om de passagiersstoel naar voren te schuiven voor meer beenruimte.

DS 9 legt je in de watten met weelderig veercomfort

Wij sturen toch liever zelf. De DS 9 legt je in de watten met zijn weelderige veercomfort, fluisterstille cabine en soepele plug-in hybride aandrijflijn. Een camera bij de binnenspiegel ‘leest’ de toestand van het wegdek en past de vering en schokdemping daarop aan. Dit haalt de scherpe randen van verkeersdrempels en dwarsrichels. Op de snelweg is de limousine op zijn best, want dankzij het soepele veercomfort en de geïsoleerde cabine waarin je amper wind- of afrolgeluiden hoort, lijkt het vlaggenschip van DS haast over de weg te zweven. Het gevoel dat je zweeft is een cliché voor Franse auto's dat vaak slaat op een rustgevend deinende carrosserie, maar in dit geval draait het om het feit dat je weinig voelt of hoort van de buitenwereld.

Stoelen zijn vormloos en sluiten niet aan op je lichaam

We hebben wel iets aan te merken op de voorstoelen. Ze zitten meer dan prima, maar zijn geen masterclass in voortreffelijke stoelarchitectuur. De massagefunctie en de uitschuifbare zitting kunnen niet verbloemen dat ze ietwat vormloos zijn en daardoor niet nauw aansluiten op je lichaam. Bovendien voelen ze niet bepaald zacht aan. In een Franse limousine verwacht je neer te vlijen in een fauteuil, maar in de DS 9 plemp je gewoon je achterwerk in een stoel.

Vlaggenschip DS 9 is altijd een plug-in hybride

DS levert zijn vlaggenschip altijd als plug-in hybride. In theorie heb je dan het beste van twee werelden. Hij is krachtig en snel wanneer de 1,6-liter benzinemotor met 180 pk en de 110 pk sterke elektromotor samen hun schouders eronder zetten (samen 225 pk), of juist fluisterstil en zuinig. Verwar krachtig en snel echter niet met sportief. Ja, de E-Tense 225 beschikt over een sportprogramma en sprint in 8,3 seconden naar de honderd, maar de besturing is te vaag om expres slingerwegen op te zoeken. Wat betreft de rijeigenschappen staat het comfort duidelijk op één.

DS communiceert een accucapaciteit van 11,9 kWh en een maximale elektrische actieradius van 48 kilometer. Onze kennismaking is te kort om iets zinnigs over het verbruik te zeggen. Iets wat toch vooral afhangt van de oplaaddiscipline van de eigenaar. Het valt ons wel op dat na het leegrijden van de batterij en het resetten van de tripcomputer, het brandstofverbruik niet meteen tot Mitsubishi Outlander PHEV-achtige hoogtes stijgt.

Ben je niet happy met 225 pk vermogen of 48 kilometer elektrische actieradius? Weet dan dat eind 2021 een krachtiger DS 9 met 360 pk volgt en begin 2022 een versie met een grotere elektrische actieradius van ongeveer 60 kilometer.

De bestuurder van de DS 9 zit voorin niet heel ruim

Vreemde ontwerpkeuzes kunnen een auto karakter geven. Zoals de ‘nepknipperlichten’ bij de C-stijlen. Maar de DS 9 heeft ook een paar dingen die ons storen. Zoals de brede middentunnel; voor een auto met veel beenruimte achterin, zit de bestuurder niet heel ruim. En hoezo was er wél budget voor een roteerbare klok op het dashboard, maar níet voor een degelijke satelliet voor de adaptieve cruisecontrol? Het plastic uitsteeksel voelt goedkoop aan.

De DS 9 die je echt wilt, is er vanaf 60.790 euro

De prijzen van de DS 9 beginnen bij 57.890 euro voor de Performance Line+. Een chique naam voor het huidige basismodel. De uitrusting is alles behalve basis, met de eerdergenoemde schokdemping die het wegdek ‘leest’, geavanceerde led-koplampen en een 12-inch touchscreen met navigatie.

Je vraagt je af waarom je 60.790 euro zou betalen voor de DS 9 Rivoli+ en het antwoord is adaptieve cruisecontrol, een 360-gradencamera en de voorstoelen met uitschuifbare zitting, verwarming en een massagefunctie. Maar de belangrijkste reden om voor de Rivoli+-uitvoering te kiezen, is dat je vervolgens voor 4950 euro het Opera-interieur met rood leer kunt bestellen. Durf je dat niet aan, dan levert de DS 9 voor hetzelfde geld een 'overvloed' aan zwart leer.

Conclusie

De DS 9 geeft mij een klein beetje het gevoel in een Mercedes S-klasse te rijden. Hij is erg comfortabel geveerd, de cabine is fluisterstil en achterin heb je genoeg beenruimte om hem als directiewagen te gebruiken. Daar houdt de vergelijking op ook, want een Mercedes S-klasse kost meer dan het dubbele. Maar door vol in te zetten of comfort, plug-in hybride techniek en leer zo ver het oog rijkt, onderscheidt de DS 9 zich knap van zijn concurrenten.