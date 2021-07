Wat is opvallend aan de Alpina B3 Touring?

Dat Alpina terug is in Nederland! Alpina? Dat is toch die BMW-tuner? Nou, dát kun je beter niet zeggen tegen iemand van dit Duitse merk. Het Beierse Alpina ziet zichzelf eerder als een bedrijf vol knappe koppen, die snelle BMW’s nóg sneller maken. Maar daar komen geen ordinaire spoilers in de vorm van taartscheppen of verlagingsets aan te pas. De technici sleutelen liever aan motoren. Alpina is exclusief (er worden jaarlijks nog geen 2000 auto’s gemaakt) en is trots op hét designkenmerk waaraan je het merk herkent: de 20-spaakswielen.

Alpina levert modellen op basis van de 3-serie (B3 en dieselversie D3), de 5-serie (B5 en D5), de 6-serie Gran Coupé (B8), de 7-serie (B7) de X3 en X4 (XD3 en XD4) en de X7 (XB7). Wij rijden met de B3 Touring, de versie waarvan Alpina in Nederland de hoogste verwachtingen heeft.



Wat is goed aan de Alpina B3 Touring?

Eigenlijk trekken we de vraag breder: waarom zou je een Alpina B3 kopen als je ook een BMW M3 Competition kunt aanschaffen, die hetzelfde onderstel heeft? Wat de Touring betreft, is het antwoord simpel. BMW levert (nog) geen M3 Touring. Zoek je een extreem snelle middenklasser-stationwagon, dan word je zó in de armen van Alpina gedreven.

Wie van techniek en snelheid houdt, zal blij worden van de B3. Alpina doet niet mee aan het herenakkoord van de grote Duitse merken, dus als je wilt, kun je in één rechte lijn doorblazen naar 300 km/h met de B3 Touring. De sprint van 0 naar 100 km/h is klaar in 3,9 seconden. De achterwielaangedreven BMW M3 Competition is net zo'n snelle sprinter, maar is begrensd op ‘slechts’ 250 km/h. De motor is hetzelfde: een drieliter biturbo zescilinder, die in het geval van de B3 Touring 462 pk levert (M3 Competition: 510 pk).

Zoals gezegd, werken bij Alpina volbloed techneuten. Ze wilden de opbouw van het vermogen zo vloeiend laten verlopen dat je geen duw in de rug krijgt, ook niet wanneer de turbo’s in het spel komen. In de praktijk maakt de B3 Touring dit met verve waar. Woorden als magnifiek, subliem, eindeloos en fenomenaal schieten algauw door ons hoofd. Jammer dat de testrit in Nederland plaatsvond, want wat is het verleidelijk om het gaspedaal in het tapijt te blijven drukken en je rijbewijs op het spel te zetten.



Wat kan beter aan de Alpina B3 Touring?

Eigenlijk zouden we na de Alpina-rit meteen in een BMW M3 moeten stappen, om de verschillen op te merken. Want rijdt het echt zo anders dat je de BMW-dealer voorbij moet lopen? De M-modellen van BMW zelf zijn natuurlijk ook geen eitjes. Anderzijds is het natuurlijk leuk om in een model te rijden dat in alle opzichten exclusief is: wat betreft verkochte aantallen, maar ook wat betreft zijn prijs …

Een meer algemeen kritiekpunt is dat er nog geen concrete plannen zijn voor Alpina’s met stekker. Voorlopig komt er geen volledig elektrische Alpina en ook geen plug-in hybride. De Duitsers verzekeren ons wel dat dit hun aandacht heeft. Ze moeten wel, gezien de steeds strenger wordende uitstootregels …



Wanneer komt de Alpina B3 Touring naar Nederland en wat is de prijs?

De Alpina B3 Touring is al te koop, je kunt hem bij importeur en BMW-dealer Dusseldorp in Den Haag en Apeldoorn bekijken. De prijs van de Alpina B3 Touring is 129.294 euro. Ter vergelijking: een M3 Competition kost 126.721 euro. Dat scheelt dus 2573 euro - een schijntje, in deze prijsklasse. Je krijgt er bovendien een grotere kofferruimte voor terug.



Wat vind ikzelf van de Alpina B3 Touring?

Een merk dat bekend staat vanwege zijn formidabele motoren nog eens overtreffen met nóg formidabeler motoren: Alpina maakt het zichzelf niet makkelijk. En toch slagen ze glansrijk. Een dermate gelijkmatige vermogensopbouw dan dat van de drieliter V6 maakten we zelden mee. Misschien wel nooit.