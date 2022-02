Eerste review DS 9 E-Tense 360: waarom motorbendes jaloers zijn op deze dure reislimo met racegenen

Wat is opvallend aan de DS 9 E-Tense 4x4 360?

Aanvankelijk was de 9 er alleen als de 225 pk sterke E-Tense 225, maar die instapper maakt nu plaats voor een versie met 250 pk. Tegelijkertijd presenteren de Fransen de dikste DS 9 van de range. Net als zijn twee zwakkere broeders, is het topmodel een plug-in hybride, maar dan met twee elektromotoren, in plaats van één. In samenwerking met de 1,6-liter turbomotor brengen ze een systeemvermogen van 360 pk en een gecombineerd koppel van 520 Nm op de been. De achterste elektromotor drijft afhankelijk van de rijmodus en de omstandigheden de achterwielen aan. Dat is maar goed ook. Want met 360 pk op alleen de voorwielen zou het een heidens karwei worden om de opgegeven honderdsprint van 5,6 tellen op de klok te zetten.

Om de aandrijflijn bij deze nobele taak te helpen, heeft DS Automobiles de DS 9 4x4 360 ook een verlaagd onderstel met een grotere spoorbreedte meegegeven. En al dat geweld moet natuurlijk ook veilig tot stoppen gebracht kunnen worden. Daarvoor monteerde DS remschijven ter grootte van vliegende schotels. Vóór hebben ze een diameter van 380 millimeter. Het verhaal komt ons bekend voor. En inderdaad: Peugeot Sport gaf de 508 PSE HYbrid 4 exact dezelfde krachtkuur …

Wat is goed aan de DS 9 E-Tense 4x4 360?

Rijdend in de DS 9 E-Tense 4x4 360 besef je weer eens hoe fijn een goede sedan kan zijn. De top-DS koppelt een zeer ruim interieur met hoeveelheden leer waarvoor een motorbende en een SM-club een moord zouden plegen, aan een strak weggedrag en bovengemiddelde prestaties.

Op de bochtige bergwegen rond Nice trakteert het onderstel op veel grip en overtuigt de stijfheid van het sedanconcept. We zetten hoge gemiddelden neer en snoepen vele minuten van de verwachte reistijd af. Even een trage vrachtwagen vóór de volgende haarspeldbocht inhalen? Gas op de plank en de DS 9 schudt tussensprints uit z’n mouw alsof het een sportwagen is. In mijn spiegel zie ik dat een motorrijder erg zijn best moet doen om bij te blijven. Naar het leer van 'ónze' DS 9 kan-ie fluiten! Dit is de ideale auto voor een lange roadtrip, waarbij je relaxte snelwegetappes afwisselt met uitdagende binnenwegen.

Wat kan beter aan de DS 9 E-Tense 4x4 360?

Alle verwennerij ten spijt, hebben we toch nog wat te mekkeren over de opper-DS 9. Zeker tijdens bochtige bergetappes missen we zijdelingse steun van de stoelen en gevoel in het stuur. Door de iets te wollige besturing kun je bochten minder mooi aansnijden dan je wenst, en dat is gezien het potentieel van het onderstel zonde. Net zoals we graag een wat sappiger geluid zouden horen als je het onderste uit de kan haalt. Wat dat betreft moet DS maar eens op de koffie bij uitlaatspecialist Akrapoviç.

Behalve de DS 9 E-Tense 4x4 360, reden we ook met de voorwielaangedreven versie met 250 pk. Die heeft niet het verlaagde onderstel en staat standaard op kleinere wielen Dat zorgt voor een soepeler comfort, dat beter aansluit bij de chique uitstraling van de auto. Zelfs het adaptieve onderstel van de topversie, dat op input van een speciale camera reageert, kan daar weinig aan veranderen.

Helaas heeft de DS de technische upgrade van de DS 9 niet aangegrepen om het infotainment een boost te geven. Het nieuwe systeem in de DS 4 is veel gebruiksvriendelijker en overzichtelijker. In de DS 9 raken we regelmatig de draad kwijt. Een ander missertje is het ontbreken van de modernste usb-aansluitingen; draadloos opladen van je telefoon kan wel, maar dat duurt een eeuwigheid.

Een serieuzer pijnpunt is de elektrische actieradius: die is maar 41 kilometer - in theorie.

Wanneer komt de DS 9 E-Tense 4x4 360 naar Nederland en wat is de prijs?

Als je de DS 9 live wilt bewonderen, dan kun je nu al naar de dealer gaan. Sterker nog, waarschijnlijk kun je er meteen eentje meenemen. Maar dat is dan de E-Tense 225. Die is nog uit voorraad leverbaar, maar ruimt zoals gezegd het veld voor de nieuwe DS 9 E-Tense 250. Daarin levert de 1,6-liter geen 180, maar 200 pk, daarnaast kreeg hij een groter accupakket. Dat ging van 11,9 naar 15,6 kWh, waarmee de WLTP-actieradius op elektriciteit 10 km groter wordt en nu 60 km bedraagt. De vanafprijs van de 250 pk sterke variant van de DS 9 is 60.890 euro.

Voor de 140 pk extra van de E-Tense 4x4 360 vraagt DS 10 mille: de vanafprijs bedraagt 70.890 euro. Voor dat geld krijg je de Performance+-uitvoering. Die is al heel compleet, maar de Rivoli+-uitvoering voegt daar nog wat goodies aan toe, waaronder een 12,3-inch digitaal instrumentarium, massagestoelen voorin met een in lengte verstelbare zitting en een volledig leren bekleding. Alles bij elkaar zorgt dat voor een prijs van 73.790 euro. Beide nieuwe versies zijn al te bestellen, wel moet je rekening houden met een levertijd van zo'n vijf maanden.

Wat vind ikzelf van de DS 9 E-Tense 4x4 360?

Wat ben ik blij dat er nog mooie sedans bestaan zoals de DS 9. Al vind ik het jammer dat DS Automobiles niet iets beter zijn best heeft gedaan om de auto uiterlijk van de Peugeot 508 te onderscheiden. Waarom – geheel in lijn met het erfgoed – geen half afgedekte achterste wielkasten toegepast? De Lightyear One toont aan dat dit nog altijd zinvol is.

In het verleden kregen Franse merken vaak kritiek vanwege de afwerking en de materialen in het interieur van hun auto's. Daar rekent de DS 9 mee af. We kunnen geen scherp randje of hard plastic paneeltje vinden. Op één plek na: de zijkant van de middentunnel. En laat je daar op een bochtig traject nu net veelvuldig tegenaan komen met je onderbeen of knie …

Met zijn prijs zit de DS 9 E-Tense 4x4 360 heel dicht tegen de Peugeot 508 PSE aan. Dan is de vraag of je voor een handige vijfde deur gaat, of voor de exclusieve uitstraling en de superieure beenruimte van de DS 9. Of misschien wel voor een 455 pk sterke Volvo S60 T8 Recharge AWD. Die heb je ‘al’ voor 55.150 euro …