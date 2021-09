Eerste review: DS 4 E-Tense (2021) is meestal comfortabel, maar niet altijd ...

Wat is opvallend aan de DS 4 E-Tense (2021)?

DS waagt zich in een wespennest met de DS 4. Hij richt zich niet op brave middenklassers als de Ford Focus, de Renault Mégane of de Volkswagen Golf, maar zoekt het hogerop. De Audi A3 Sportback, BMW 1-serie en Mercedes A-klasse kunnen volgens DShun borst natmaken.

DS is opgericht om de Franse chic terug te brengen in de autowereld. De DS 4 trekt al zijn verleidingskunsten uit de kast. Dat doet hij – in de huisstijl van het merk - met een zeshoekige grille, priemende koplampen, scherpe vouwen en geknepen achterlichten. Een druk design dat je óf prachtig vindt, óf te veel van het goede.

Op het langgerekte dashboard, dat met zijn afbuigende hoeken in de verte wel wat doet denken aan dat van de Saab 900, hebben de interieurdesigners bijzonder hun best gedaan. Dat merk je aan de details: elke knop die je aanraakt, voelt aan alsof hij voor de eeuwigheid is gemaakt. Afhankelijk van de uitvoering, hebben de Fransen nappaleer, hout of alcantara toegepast.

DS probeert bovendien suv-liefhebbers te paaien met de DS 4 Cross. Die heeft zwarte bumpers en dakrails, zodat hij meer op een suv lijkt dan de andere modellen. Maar dat is gezichtsbedrog. De Cross is precies even lang en hoog als de andere DS 4-modellen.

Overigens is de DS 4 Duitser dan je denkt: hij wordt gebouwd bij Opel in Rüsselsheim. De DS 4 staat op hetzelfde platform als de Opel Astra en de Peugeot 308.



Wat is goed aan de DS 4 E-Tense (2021)?

Eerst even wat specs: de DS 4 E-Tense is een plug-in hybride met 225 pk. Een 1.6-benzinemotor met 180 pk en een elektromotor met 110 pk zorgen samen voor een vermogen van 225 pk. Puur op de elektromotor, kom je 55 kilometer ver. Wie dat graag wil, kan proberen om het door DS opgegeven verbruik van 1,3 l/100 km te halen (1 op 76,9).

De DS 4 E-Tense is best snel: hij sprint in 7,7 seconden naar 100 km/h en heeft een top van 233 km/h (elektrisch: 135 km/h). Maar de DS 4 wil nu juist geen snelheidsduivel zijn. Op de fijn zittende leren stoelen met massagefunctie en uitkijkend over het mooie dashboard, kom je niet in de verleiding om elke afslag te interpreteren als de Tarzanbocht op het circuit van Zandvoort. Het is juist het comfort waarmee hij indruk maakt: bij 130 km/h hoor je vrijwel geen motorgeluiden. Het onderstel met adaptieve dempers (helaas niet standaard op de meeste versies) maakt gebruik van een camera, die de weg voor de auto ‘leest’. Daarop wordt de afstemming automatisch aangepast.

De zachte afstemming zal elke francofiel in de meeste situaties laten jubelen. Kleine tegenvaller: als het asfalt van slechte kwaliteit is, is het onderstel wat in verwarring en geeft het de oneffenheden te nadrukkelijk door. Daar had de DS uit 2021 iets kunnen leren van de oer-Citroën DS uit 1955, de fabelachtige auto waaraan het merk zich zo graag optrekt.



Wat kan beter aan de DS 4 E-Tense (2021)?

We beginnen met een tip: laat de grote 20-inch wielen (optioneel op de duurste versies) voor wat ze zijn. Ze ogen iets stoerder, maar doen afbreuk aan het comfort.

Verder is de bediening nodeloos ingewikkeld. Eigenlijk moet je steeds één handeling te veel verrichten: de airco is niet met een simpele draai- of drukknop hoger of lager te zetten. Voor de bediening van de stoelverwarming en -ventilatie moet je nog dieper de menustructuur in.

Laatste minpunt: met name de beenruimte achterin houdt niet over.



Wanneer komt de DS 4 (2021) naar Nederland en wat is de prijs?

De DS 4 staat in het najaar van 2021 bij de dealer. De prijs van de DS 4 is minimaal 35.450 euro, voor de DS 4 Puretech 130 met driecilinder turbomotor. In de toekomst (waarschijnlijk pas in 2024) komt er ook een volledig elektrische DS 4. Alle versies van de DS 4 hebben standaard een automaat met acht versnellingen.

Benzinemotoren:

DS 4 Puretech 130 (130 pk, 230 Nm) - vanaf 35.450 euro

DS 4 Cross Puretech 130 (130 pk, 230 Nm) - vanaf 39.550 euro

DS 4 Puretech 180 (180 pk, 250 Nm) - vanaf 42.850 euro

DS 4 Cross Puretech 180 (180 pk, 250 Nm) - vanaf 43.450 euro

Plug-in hybrid:

DS 4 E-Tense 225 (225 pk, 360 Nm) - vanaf 41.150 euro

DS 4 Cross E-Tense 225 (225 pk, 360 Nm) - vanaf 45.250 euro

DS 4 E-Tense La Première (225 pk, 360 Nm) – vanaf 53.850 euro

Wat vind ikzelf van de DS 4 (2021)?

DS begint op stoom te komen. Als er één model de gamechanger kan zijn, dan is het de DS 4. Al is het de vraag of kopers de DS 4 echt als het redelijke alternatief gaan zien voor de Grote Drie uit Duitsland. DS is in alle opzichten ambitieus, ook met zijn hoge prijzen …