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Auto's als de Opel Astra en Volkswagen Golf zijn niet meer zo populair als vroeger. Dat is jammer; de gefacelifte Astra rijdt prima en heeft imposante verlichting. Maar aan sommige zaken merk je dat hij, zoals ze in Rüsselsheim zeggen, in die Jahre gekommen is. Bekijk ook de video om te zien wat er allemaal veranderd is.

Precies 90 jaar geleden werd de eerste Opel Kadett onthuld, de auto die uiteindelijk uitmondde in de auto die nu voor ons klaarstaat. Het leek lange tijd wel of de Kadett speciaal voor Nederland was gemaakt. Hij was goedkoop, degelijk en pretentieloos. En als je de Nederlandse autokoper ergens mee kunt verleiden … In de hoogtijdagen verkocht Opel jaarlijks meer dan 50.000 Kadetten in ons land. Ook met kersverse Astra-kopers kreeg je in goede jaren met gemak het PSV-stadion met 35.000 plaatsen gevuld.

Die tijd is voorbij, in 2025 kwam Opel niet verder dan 1772 registraties. Dat ligt niet alleen aan Opel. Het hele Golf-segment is veel minder populair dan vroeger; de liefde voor SUV’s is groter en veel zakelijke rijders kiezen voor een elektrische auto. Toch heeft de Astra best iets te bieden. Opel biedt het faceliftmodel in twee carrosserievarianten en met drie smaken aan: mild hybrid, plug-in hybrid en volledig elektrisch. Bij het uiterlijk werd vooral de grille bijgeschaafd. Die heeft nu een verlicht Opel-logo. Daarin herken je met wat goede wil de vorm van een kompas.

Belangrijkste nieuws: koplampen

Wonderlijk is dat Opel niet de nadruk legt op motortechniek of spannend stekkernieuws. Het is de Intelli-Lux HD-verlichting met ruim 50.000 lichtpixels waarvoor de Duitsers ruim baan vragen. De koplampen verblinden de tegenligger niet, geven je op een donkere weg ruim zicht op de rijbaan en lichten voetgangers langs de weg beter uit. Voortdurend verandert de lichtstraal een beetje, soms heb je het gevoel naar een lichtshow van Pink Floyd te kijken. Maar als een Hollandse kruidenier denken we ook: wat moet het kosten als de pixels het een voor een begeven …

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Actieradius Opel Astra Electric

Toch heeft ook de technische afdeling niet stilgezeten. De elektrische Astra kreeg een grotere batterij van 58 kWh en kan nu 454 kilometer elektrisch rijden (Sports Tourer: 445 km). Dat is 35 kilometer meer dan eerst. Natuurlijk is dat goed nieuws, maar nog altijd speelt Opel in de achterhoede. Met 454 kilometer bereik maak je geen indruk meer nu de EV-techniek voortschrijdt.

Trekgewicht

Datzelfde geldt voor snelladen: meer dan 100 kW zit er niet in. Dat betekent dat je een halfuur moet duimendraaien voordat de batterij van 20 tot 80 procent is opgeladen. Aan de laadpaal in de woonwijk is 11 kW het maximum. Een nadeel dat de elektrische Astra zeker in Nederland niet in dank wordt afgenomen, is dat-ie geen aanhanger kan trekken. Zelfs geen klein bagagekarretje, want het trekgewicht bedraagt precies 0 kg.

Ook de specs zelf zijn niet zo spannend. Vergeleken met wat vrijwel alle concurrenten te bieden hebben, is een elektromotor met 156 pk een beetje traag. Bij het stoplicht kan de elektrische Astra zelfs de kleine Kia EV2 niet bijhouden. Die tikt na 8,5 seconden de 100 km/h aan, de Astra doet er bijna een seconde langer over.

Autobahnfähig

Wij rijden met de eveneens vernieuwde plug-in hybride, bestaande uit een 1,6-liter viercilinder turbomotor met 150 pk en een 125 pk sterke elektromotor (voorheen 110 pk). Een nieuwe 7-traps transmissie met dubbele koppeling stuurt in totaal 196 pk en 360 Nm naar de voorwielen. Omdat ook de batterij groter is, stijgt de elektrische actieradius naar 84 km (Sports Tourer: 82 km), een toename van zo'n 25 kilometer. Ook daarmee is de Astra geen koploper. Concurrent Seat biedt de plug-in hybride Leon aan met een elektrisch bereik van 130 km (ook als Sportstourer) en een snellaadfunctie.

Opel Astra 1.6 Turbo PHEV specs

4-cil benzinemotor + turbo + elektromotor, 197 pk, 250 Nm

0-100 km/h in 7,6 s, 225 km/h

1,9 l/100 km + n.n.b. kWh/100 km, 48 g CO2/km

4374 / 1860 / 1470 mm, inh. koffer 308 - 1236 l, 1594 kg

prijs NL 37.499 euro prijs BE 35.989 euro

Fijne rijeigenschappen

Maar er valt ook veel moois over de Astra te vertellen. Zo zijn we aangenaam verrast over zijn weggedrag. Sterker nog, we vermaken ons kostelijk. Wat een goed rijdende, fijn sturende auto is dit eigenlijk. Opel meldt niet zonder trots dat de Astra autobahnfähig is, zodat hij zich moeiteloos staande houdt op hoge snelheden.

“Wat een goed rijdende, fijn sturende auto is dit eigenlijk.”

Ook op een bochtige weg heeft de Astra best wat rijplezier te bieden. In het Sport-programma voel je dat de mate van stuurbekrachtiging iets afneemt en de motor sneller op het gaspedaal reageert. De plug-in hybride is de snelste van de drie Astra’s en doet 7,6 seconden over de 0-100. Technici van Opel uiten tegen ons hun teleurstelling dat de aandrijflijnen en onderstellen van de Stellantis-merken zo vaak op één hoop worden gegooid. We moeten hen nageven dat de Astra duidelijk sportiever is geveerd dan bijvoorbeeld de Peugeot 308.

Verdere pluspunten: echte knoppen voor de belangrijke bedieningsfuncties en uitstekende stoelen, met uitsparing voor je billen. Opel formuleert het subtieler: ‘ergonomische functies ter ontlasting van het staartbeen’.

Opel Astra prijs

Het prijsoverzicht van de Opel Astra is heerlijk simpel. De 1,2-liter driecilinder mild hybrid met 145 pk kost 35.499 euro, de elektrische Astra is 1000 euro duurder. De PHEV kost op zijn beurt weer 1000 euro meer. Voor de Sports Tourer betaal je een extra bedrag van … 1000 euro.

Natuurlijk bekijken we ook de prijslijst van de eeuwige rivaal uit Wolfsburg. De Volkswagen Golf is duurder, met vanafprijzen van 37.990 euro (1.5 TSI). Voor de plug-in hybride moet je 40.990 euro neerleggen, maar de elektrische actieradius van 131 tot 142 kilometer is (afhankelijk van de uitvoering) aanzienlijk groter. Opel deelt de laatste tik uit, want de Golf Variant is niet als PHEV te koop en de Astra Sports Tourer wel. Tot slot krijg je een keurige acht jaar garantie op je Astra, als je hem door de erkende dealer laat onderhouden.

Conclusie

De nieuwe grille staat de Astra goed, de verlichting is indrukwekkend. Ook de rijeigenschappen zijn prima. Maar voor de komende generatie hoop ik dat Opel ook op (elektro)technisch gebied weer het licht gaat zien en zijn oude imago van degelijke bread-and-butter auto omarmt. Ik kan niet wachten op een Astra die hypermoderne techniek verpakt in een betaalbaar en degelijk model, zoals de Kadett dat ook deed.