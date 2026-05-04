Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer

Jaap Peters
Door Jaap Peters
Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer

Tot ver in deze eeuw was het C-segment (Opel Astra, Volkswagen Golf) booming. Bij de verkoopcijfers van april 2026 kijken we wat daarvan over is. Het korte antwoord: bijna niets.

Om het imploderende C-segment te duiden, gaan we terug naar 1996. Opel was toen nog de baas van de verkooplijsten. Dat de Astra op 1 stond, was net zo vanzelfsprekend als bellen vanuit een telefooncel en een Macarena-dansje op zaterdagavond. Aan het einde van het jaar ontspon zich een nek-aan-nekrace tussen de Opel Astra en de Volkswagen Golf om de eerste plek.

Uiteindelijk won de Astra nipt, met een verschil van 89 registraties. Er werden 25.526 stuks van Opels bestseller geregistreerd. In de top 10 stonden nog drie C-segmenters: de Ford Escort op 5, de Renault Megane op 9 en de Peugeot 306 op 10.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990

Ontdek 'm nu

Nostalgie bij Ford en Opel

Tegenwoordig is de Ford-verkoper blij met elke klant die ook maar om een folder komt vragen, in 1996 draaide de fax overuren met koopcontracten. Liefst drie Fords stonden in de top 10, naast de Escort ook de Mondeo en de Fiesta.

De ster van Ford en Opel glanst niet meer zo, en dat geldt voor het hele traditionele C-segment. Daar is zelfs nauwelijks nog iets van over. Deels zijn kopers overgestapt naar de SUV-varianten (Tiguan, Grandland, 3008), maar ook de meeste van deze modellen halen de top 10 niet. 

Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer
Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer
Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer

C-segment is Duits en duur

Verder is het aanbod verschraald. Ford en Renault hebben geen benzineauto meer in het C-segment, net zo min als de Italiaanse merken. Wat nog van deze ooit zo populaire klasse over is, is grosso modo Duits en duur. De Volkswagen Golf voert de lijst aan, maar is allang niet meer de bestverkochte Volkswagen. De Polo, Tiguan, T-Roc en Tayron verkopen beter. Voor een Opel Astra loopt bijna niemand meer warm, hoewel hij te koop is als EV, plug-in hybrid én gewone hybride.

Audi, BMW en Mercedes scoren relatief goed, terwijl de Japanse merken nauwelijks van zich doen spreken. Alleen de Toyota Corolla staat in de top 10, de Mazda 3 en Honda Civic halen de lijst niet. 

Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer
Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer

Top 10 C-segment jan-apr 2026

  1. Volkswagen Golf – 751
  2. Audi A3 – 721
  3. BMW 1-serie – 621
  4. Peugeot 308 – 419
  5. Mercedes A-klasse – 417
  6. Kia Ceed – 330
  7. Opel Astra – 291
  8. Toyota Corolla – 287
  9. Citroën C4 – 273
  10. Mazda 3 – 255
Lees ook Je valt van je stoel als je de nieuwe Toyota Corolla ziet Je valt van je stoel als je de nieuwe Toyota Corolla ziet

Top 10 bestverkochte modellen jan–april 2026

  1. Toyota Aygo X – 2730
  2. Tesla Model Y – 1987
  3. Kia Picanto – 1899
  4. Skoda Kodiaq – 1847
  5. Ford Kuga – 1847
  6. Hyundai Kona – 1784
  7. Opel Corsa – 1275
  8. Kia Sportage – 1274
  9. Suzuki Swift – 1252
  10. Renault Clio – 1211
Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Grote klasse!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact