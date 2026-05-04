Deze auto's stonden ooit op elke straathoek, maar nu koopt niemand ze meer

Tot ver in deze eeuw was het C-segment (Opel Astra, Volkswagen Golf) booming. Bij de verkoopcijfers van april 2026 kijken we wat daarvan over is. Het korte antwoord: bijna niets.

Om het imploderende C-segment te duiden, gaan we terug naar 1996. Opel was toen nog de baas van de verkooplijsten. Dat de Astra op 1 stond, was net zo vanzelfsprekend als bellen vanuit een telefooncel en een Macarena-dansje op zaterdagavond. Aan het einde van het jaar ontspon zich een nek-aan-nekrace tussen de Opel Astra en de Volkswagen Golf om de eerste plek.

Uiteindelijk won de Astra nipt, met een verschil van 89 registraties. Er werden 25.526 stuks van Opels bestseller geregistreerd. In de top 10 stonden nog drie C-segmenters: de Ford Escort op 5, de Renault Megane op 9 en de Peugeot 306 op 10.

Nostalgie bij Ford en Opel

Tegenwoordig is de Ford-verkoper blij met elke klant die ook maar om een folder komt vragen, in 1996 draaide de fax overuren met koopcontracten. Liefst drie Fords stonden in de top 10, naast de Escort ook de Mondeo en de Fiesta.

De ster van Ford en Opel glanst niet meer zo, en dat geldt voor het hele traditionele C-segment. Daar is zelfs nauwelijks nog iets van over. Deels zijn kopers overgestapt naar de SUV-varianten (Tiguan, Grandland, 3008), maar ook de meeste van deze modellen halen de top 10 niet.

C-segment is Duits en duur

Verder is het aanbod verschraald. Ford en Renault hebben geen benzineauto meer in het C-segment, net zo min als de Italiaanse merken. Wat nog van deze ooit zo populaire klasse over is, is grosso modo Duits en duur. De Volkswagen Golf voert de lijst aan, maar is allang niet meer de bestverkochte Volkswagen. De Polo, Tiguan, T-Roc en Tayron verkopen beter. Voor een Opel Astra loopt bijna niemand meer warm, hoewel hij te koop is als EV, plug-in hybrid én gewone hybride.

Audi, BMW en Mercedes scoren relatief goed, terwijl de Japanse merken nauwelijks van zich doen spreken. Alleen de Toyota Corolla staat in de top 10, de Mazda 3 en Honda Civic halen de lijst niet.

Top 10 C-segment jan-apr 2026

Volkswagen Golf – 751 Audi A3 – 721 BMW 1-serie – 621 Peugeot 308 – 419 Mercedes A-klasse – 417 Kia Ceed – 330 Opel Astra – 291 Toyota Corolla – 287 Citroën C4 – 273 Mazda 3 – 255

