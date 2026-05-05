Hoe de SEAT Leon Sportstourer andere plug-in hybride stationwagons verslaat

Zoek je een stationwagon met een stekker? Dan kun je niet om de SEAT Leon Sportstourer PHEV heen. De plug-in hybride Spanjaard overtreft zijn concurrenten op allerlei manieren.

Elektrische actieradius van 130 kilometer

De twee belangrijkste eigenschappen van elke plug-in hybride stationwagon zijn de kofferbak en de EV-range.

Met de elektrische actieradius zit het wel snor, want de Leon Sportstourer is een PHEV van de nieuwe stempel. Zijn grote batterij van 25,8 kWh is goed voor maximaal 130 uitstootvrije kilometers.

Ter vergelijking: de Opel Astra Sports Tourer gooit al na 83 kilometer de handdoek in de ring en de Peugeot 308 SW moet na 86 kilometer aan het benzine-infuus.



De enige die kan snelladen

De 1.5 TSI e-Hybrid aandrijflijn van de Leon Sportstourer PHEV wordt ook gebruikt in grotere en duurdere modellen. Zo beschikt hij over de allernieuwste techniek, zonder dat jij de hoofdprijs betaalt. De snellaadpoort is hier een goed voorbeeld van: welke andere stationwagon in het C-segment kun je in 26 minuten opladen (10 tot 80 procent) bij de Fastneds van deze wereld? Inderdaad die bestaat niet, de Leon Sportstourer PHEV is de enige in zijn soort!

Voor de volledigheid: de Leon Sportstourer deelt techniek met de Volkswagen Golf Hatchback en de Skoda Octavia Combi, van de Golf bestaat geen plug-in hybrid stationwagon en de Octavia Combi PHEV is niet langer leverbaar.

Grote en handige kofferbak

Dan de kofferbak: die is lekker groot (470 tot 1450 liter) en praktisch. De bagagevloer ligt vrij hoog, waardoor je zware dingen amper over een drempel hoeft te tillen. En door het neerklappen van de rugleuning creëer je een vlakke laadvloer waarover je makkelijk spullen naar voren schuift.

Opvallen met sportief design

Het sportieve en herkenbare design van de SEAT Leon is een verademing voor het Nederlandse straatbeeld. Een originele verschijning tussen alle SUV’s die zo op elkaar lijken. Hij volgt de laatste mode met de rode LED-lichtbalk over de hele breedte van de achterkant. De modelnaam staat uitgeschreven in sierlijke letters: Leon. Er zijn drie uitvoeringen om uit te kiezen – allemaal met 17-inch lichtmetaal en draadloze telefoonkoppeling via Apple CarPlay en Android Auto.

Tijdelijk tot 5000 euro extra voordeel

De Leon Sportstourer PHEV is al een van de goedkoopste plug-in hybride stationwagons van Nederland, met een vanafprijs van 39.690 euro. Maar momenteel krijg je ook nog eens 4500 tot 5000 euro voordeel op een model uit voorraad. Zo kun je al voor 35.190 euro zuinig én sportief rijden in de Leon Sportstourer. En met een gevoel van zekerheid, want SEAT geeft tegenwoordig tot 8 jaar garantie. Maar let op: de voorraad is beperkt, dus wees er op tijd bij.

