Volkswagen Golf is nu ineens de goedkoopste plug-in hybride van Nederland (vanaf 444 euro)

Een heel betaalbare auto is de Volkswagen Golf allang niet meer, maar toch zijn er manieren om goedkoop in de Duitser te rijden. Met deze aanbieding via onze private lease vergelijker bijvoorbeeld: de plug-in hybride variant van de Golf is er al vanaf 444 euro!

Over de Volkswagen Golf

Via onze private lease vergelijker vind je door een aanbieding de Volkswagen Golf al vanaf 444 euro per maand. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je bedenkt dat dit om de plug-in hybride variant gaat. Het is zelfs de goedkoopste plug-in hybride uit onze private lease vergelijker. Deze heeft standaard 204 pk en een grote elektrische actieradius van maar liefst 142 kilometer.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Golf, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Volkswagen Golf private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Rijdt zo vertrouwd als een Golf betaamt - Actieradius haal je maar moeilijk + Enorme elektrische range voor een PHEV (142 km) - Traag als de batterij leeg is + Goedkoopste PHEV uit onze vergelijker - Touchknoppen nog altijd aanwezig

Volkswagen Golf PHEV Life Edition

Als je een plug-in hybride Volkswagen Golf wilt, kom je als instapper uit bij de Life Edition. Deze is al rijk uitgerust, standaard zijn onder andere:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

Keyless entry & start

Comfortstoelen

17 inch lichtmetalen velgen

Draadloze telefoonlader

Buitenspiegels elektrisch instel-, verwarm- en inklapbaar

Verwarmbare voorstoelen en stuur

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

12,9 inch multimedia-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,25 inch digitaal instrumentarium

Specificaties VW Golf PHEV

Uitvoering eHybrid GTE Vermogen 204 pk 272 pk Koppel 250 Nm 250 Nm Aandrijflijn (brandstof) Plug-in hybride Plug-in hybride Accucapaciteit 19,7 kWh 19,7 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 0,3 l/100 km 0,3 l/100 km WLTP-actieradius 142 km 131 km Laadvermogen 11 kW 11 kW Laadtijd 2u 30min 2u 30min Snellaadvermogen 40 kW 40 kW Snellaadtijd (10%-80%) 26 min 26 min

De Volkswagen Golf is een fijne PHEV met een fraaie elektrische actieradius. Dat maakt de Duitser samen met zijn scherpe prijs een van de meest aantrekkelijke auto's in zijn klasse. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.