Populairste Toyota van Nederland is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

Wat denk jij dat de populairste Toyota in Nederland is? Het is niet de Yaris, en ook niet de Aygo X. Nee, laatstgenoemde is afgetroefd door de Yaris Cross. En door een tijdelijke aanbieding via onze private lease vergelijker kun je nu al vanaf 399 euro per maand in een exemplaar rijden!

Bekijk hier de beste Toyota Yaris Cross deals

Over de Toyota Yaris Cross

De Toyota Yaris Cross is de populairste compacte SUV van Nederland en bovendien de bestverkochte auto van het merk. Dat is niet gek: de Yaris Cross is enorm zuinig en daarbovenop rijk uitgerust vanaf het basismodel. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot.

Pluspunten Minpunten + Zuinig

+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk

+ Respectabele standaarduitrusting – CVT-automaat kan rumoerig zijn

– Niet heel ruim

– Instaphoek bij achterportier is erg krap

De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar met twee verschillende aandrijflijnen. Ze zijn allebei hybride, dus met een elektromotor, maar zonder stekker. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Yaris Cross? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering 1.5 Hybrid 115 1.5 Hybrid 130 Vermogen 116 pk 130 pk Koppel 141 Nm 185 Nm Aandrijflijn (brandstof) Hybride Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,5 l / 100 km (1 op 22,2) 4,8 l / 100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint 11,2 s 10,7 s CO₂-uitstoot (WLTP) 101 g/km 108 g/km

Toyota Yaris Cross Active

De instapper van de Toyota Yaris Cross heet Active. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Achteruitrijcamera

16-inch lichtmetalen wielen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische ramen

Start-/stopsysteem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

9-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7-inch digitaal instrumentarium

Toyota Yaris Cross private lease

De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris Cross private lease prijzen.

De Toyota Yaris Cross is voor een zeer scherpe prijs beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.