Top 10 - De populairste private leaseauto's van 2025

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

Private lease wordt een steeds belangrijker onderdeel van de autowereld. Op deze manier kun je voor een vast maandbedrag een nieuwe auto rijden. Dat neemt veel zorgen weg en is tevens erg overzichtelijk. Veel mensen hebben al een contract afgesloten via de private lease vergelijker van Auto Review, maar wat waren de populairste modellen van 2025?

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

1. Kia Picanto

De goedkoopste auto’s zijn het populairst met private lease, dus het is geen verrassing dat een van de betaalbaarste bovenaan deze lijst staat. Daarbij helpt het natuurlijk ook dat de Kia Picanto een van de beste auto’s in zijn uitstervende segment is.

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

2. Toyota Aygo X

De Toyota Aygo X is evenals de Picanto een betaalbare stadsauto. Begin je een patroon te zien? Ook is de Japanse hatchback lekker rijk uitgerust en kan de Aygo X rusten op de ijzersterke reputatie van Toyota.

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

3. Dacia Spring

De Dacia Spring is de allergoedkoopste EV uit de private lease vergelijker. Daarnaast is het sinds dit jaar ook de goedkoopste auto om te private leasen. Niet zo gek dus dat veel mensen overstag gingen.

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

4. Toyota Yaris Cross

Toyota is een populair merk, dat zal je vast niet shockeren. Daarnaast is de compacte cross-over het populairste segment in Nederland. Geen wonder dus dat de Yaris Cross zo vaak wordt geleaset.

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

5. Toyota Yaris

Hetzelfde geldt uiteraard voor de Yaris. De hybride hatchback is al langer op de prijslijst van Toyota te vinden, maar blijft onverminderd populair. Ook met private lease

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

6. Volkswagen ID.3

We hebben de Volkswagen ID.3 dit jaar vaak in het zonnetje gezet, omdat we het een goede EV voor een scherpe prijs vinden. Dat waren veel mensen met ons eens, want de Duitser is dit jaar vaak op een leasecontract gezet.

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

7. Skoda Elroq

Wat betreft verkopen strijdt de Skoda Elroq met de Kia EV3 voor de kroon, maar ook voor private lease was de Tsjechische SUV erg populair. En dat begrijpen we wel. 

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

8. Renault 5

De populariteit van de Renault 5 begrijpen we al helemaal. Wat een leuk autootje, en dat voor de prijs.

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

9. Leapmotor T03

Over prijs gesproken: de Leapmotor T03 is al het hele jaar een van de goedkoopste private lease auto's. En daarnaast verrast de Chinees ook nog met zijn rijeigenschappen. 

Top 10 - De populairste private leaseauto’s van 2025

10. Renault Clio 

Renault doet het goed dit jaar, ook op de private lease-markt. De Renault Clio is het volgende voorbeeld daarvan. We zijn benieuwd hoe de volledig nieuwe Clio het doet volgend jaar. 

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen.

