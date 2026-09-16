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Volkswagen maakt nóg een GTI elektrisch. Na de ID. Polo GTI volgt nu de krachtigste productie-VW GTI ooit: de ID.3 GTI met 326 pk en 545 Nm koppel. Bovendien heeft hij iets wat geen enkele Volkswagen GTI hiervoor had: achterwielaandrijving.

Vergeet de lettercombinatie. GTX. Volkswagen presenteert de nieuwe ID.3 GTI, die in het eerste kwartaal van 2027 op de markt komt. Met een vermogen van 326 pk is hij krachtiger dan elke GTI die Volkswagen tot nu toe in productie heeft genomen, zelfs de Clubsport Edition 50. Het is bovendien de eerste GTI in de geschiedenis van Volkswagen met achterwielaandrijving. Dat de ID.3 GTX Performance ook al 326 pk én achterwielaandrijving had, laten we buiten beschouwing. Die heette immers geen GTI.

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De ID.3 GTI is gebaseerd op de vernieuwde ID.3 Neo en krijgt de APP550-elektromotor op de achteras. Die levert maximaal 545 Nm. Met Launch Control accelereert de elektrische hot hatch in slechts 5,6 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 200 km/h.

GTI-knop voor maximale sportiviteit

Volkswagen geeft de ID.3 GTI een speciale GTI-modus. Die activeer je met een verlichte GTI-knop onderaan het nieuwe multifunctionele sportstuur. Vervolgens worden onder meer de aandrijflijn, de progressieve besturing en het adaptieve DCC-onderstel op maximale sportiviteit ingesteld. In deze modus kun je ook launch control activeren.

Daarbij verandert het interieur van sfeer. De achtergrondverlichting wordt rood, het ID.Light geeft een rood signaal en het digitale instrumentarium schakelt over naar een speciale GTI-weergave. Daarin staat een vermogensmeter met geïntegreerde snelheidsmeter centraal. Wie liever nostalgisch wordt, kan zelfs een retro-weergave in de stijl van een late Golf I activeren.

Alsof dat nog niet genoeg is, laat Volkswagen in GTI-modus een kunstmatig motorgeluid horen. In het infotainmentsysteem zijn bovendien specifieke GTI-schermen beschikbaar, bijvoorbeeld om rondetijden te bekijken.

Scherper onderstel

Het vermogen van 326 pk wordt via een éénversnellingsbak naar de achterwielen gestuurd. De ID.3 GTI staat standaard op 20-inch wielen met 225 millimeter brede banden; optioneel zijn 235 millimeter brede banden leverbaar. Volkswagen heeft het onderstel speciaal afgestemd op de prestaties van de APP550-motor.

Voor de wielophanging gebruikt Volkswagen een McPherson-vooras en een multilnk-achteras. Ook krijgt de auto altijd progressieve besturing mee van de fabriek. Het adaptieve DCC-onderstel behoort eveneens tot de standaarduitrusting en krijgt een specifieke GTI-afstelling. In GTI-modus kiest de auto automatisch voor de meest sportieve instelling.

De elastokinematica van de vooras is aangepast voor een directer stuurgedrag. Daarnaast zijn veren, dempers, stabilisatoren en banden specifiek voor de ID.3 GTI ontwikkeld. Ook de instellingen van de DCC-dempers en de Vehicle Dynamics Manager zijn aangepast.

601 kilometer bereik

Ondanks zijn sportieve ambities moet de ID.3 GTI ook als dagelijkse auto bruikbaar zijn. Volkswagen monteert een 79 kWh grote batterij (netto), waarmee volgens de voorlopige WLTP-berekening maximaal 601 kilometer haalbaar is.

Snelladen kan met maximaal 183 kW. Van 10 naar 80 procent duurt volgens Volkswagen ongeveer 29 minuten. Wisselstroom-laden kan met maximaal 11 kW.

De ID.3 GTI is 4,29 meter lang, 1,81 meter breed en 1,56 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,764 meter en de kofferruimte biedt plaats aan 385 liter bagage.

Rode streep en Wörthersee-wielen

Ook visueel moet de ID.3 GTI direct als GTI herkenbaar zijn. Boven de lichtstrip tussen de IQ.Light Matrix-koplampen loopt de bekende rode GTI-streep. Onderin de voorbumper zit een zwarte honingraatstructuur, met rode verticale elementen die verwijzen naar de sleepogen van raceauto's. Een splitterachtige spoiler maakt de voorkant compleet.

Standaard staat de ID.3 GTI op 20-inch Wörthersee-wielen. De naam is een verwijzing naar de beroemde GTI-bijeenkomst aan de Oostenrijkse Wörthersee. De velgen hebben acht dubbele spaken en acht opvallende halfronde openingen.

Opvallend is bovendien dat het dak, de dakspoiler en de achterklep niet langer zwart zijn uitgevoerd, zoals bij de ID.3 GTX. Ze krijgen de carrosseriekleur, waardoor de ID.3 GTI volgens Volkswagen langer en sportiever oogt.

De koper kan kiezen uit vijf kleuren, waaronder het bekende Tornado Red. Die kleur werd in de jaren 80 voor het eerst leverbaar op de tweede generatie Golf GTI. Verder zijn Moonstone Grey, Scale Silver, Grenadilla Black en Glacier White beschikbaar.

Tartan uit 1976

Ook het interieur staat bol van nostalgische GTI-verwijzingen. De kleurstelling is overwegend rood en zwart, met een rode lijn over het dashboard en een rode 12-uursmarkering op het sportstuur.

De standaard meegeleverde sportstoelen krijgen een nieuwe interpretatie van het bekende ruitjespatroon uit de eerste Golf GTI uit 1976. Volkswagen noemt het patroon Superclark. Optioneel kunnen de stoelen volledig worden bekleed met ArtVelours Eco Soul-microfleece en zijn elektrische verstelling, een geheugen- en massagefunctie beschikbaar.

Het digitale instrumentarium meet 10,25 inch en staat op één visuele lijn met het 12,9-inch scherm van het nieuwe Innovision-infotainmentsysteem. Ook de bediening van de airconditioning is aangepast: onder het scherm zitten fysieke bedieningselementen. Een draaiknop op de middenconsole regelt het volume en kan ook worden gebruikt om door nummers en radiozenders te springen.

Zelfs e-bikes opladen

De ID.3 GTI moet niet alleen snel zijn, maar ook praktisch. Opties zijn onder meer een panoramadak, Area View met 360 graden camerabeeld, Harman Kardon-audio en een head-up display met augmented reality.

Opvallender is de mogelijkheid om andere apparaten via vehicle-to-load van stroom te voorzien. Volkswagen levert daarvoor een adapter voor de laadinterface. In combinatie met een optionele fietsendrager kan de GTI daardoor zelfs twee e-bikes meenemen en onderweg opladen.

Tweede elektrische GTI

De ID.3 GTI is niet de eerste elektrische Volkswagen met de beroemde drie letters. In mei 2026 beleefde de ID. Polo GTI zijn wereldpremière. De ID.3 GTI volgt dus als tweede elektrische GTI.

Dat gebeurt in een symbolisch jaar: 2026 is precies vijftig jaar na de introductie van de eerste Golf GTI. Volkswagen vierde dat jubileum eerder dit jaar al met de Golf GTI Edition 50. De exacte Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar die van de uitgaande GTX lag rond de 50.000 euro. Ook de actieradius en laadtijd zijn voorlopig: Volkswagen spreekt voor deze waarden nadrukkelijk van prognoses.

