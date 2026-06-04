De vooruitstrevende auto die Volkswagen niet durfde te bouwen

Nieuws

De IRVW Futura was in 1989 volgens Volkswagen 'Das Auto von morgen'. Die morgen kwam er, maar de Futura met glazen koepel bleef grotendeels toekomstmuziek. In plaats daarvan kregen we de Golf 3.



In september 1989 dansten we vrolijk de Lambada, maar reden we weinig swingende auto's zoals de Opel Kadett en Volkswagen Golf. Beide merken beseften dat hun line-up wel wat sjeu kon gebruiken en op de IAA in Frankfurt stonden die maand de Opel Calibra en de Volkswagen Futura. De coupé van Opel zou acht jaar lang een succesvolle imagobooster blijven, het studiemodel van Volkswagen wachtte een lot als statisch museumstuk. Sterker, deze monospace mocht niet eens dienen als inspiratie voor de Golf 3 uit 1991, de minst swingende Golf aller tijden.



Automatisch inparkeren. In 1989!

Eerlijk, de IRVW Futura, waarbij de afkorting staat voor Integrated Research Volkswagen was zijn tijd heel ver vooruit. Vleugeldeuren zijn natuurlijk een enorme publiekstrekker - er schuifelden meer dan een miljoen bezoekers langs de Volkswagen-stand - erg praktisch zijn ze niet. Dat geldt ook voor de enorme glazen oppervlakken die ervoor zorgen dat de inzittenden levend worden gekookt als de zon erop schijnt. Nee, de echte noviteiten van de Futura waren bijvoorbeeld de ruime inzet van sensoren rondom. Die waren niet alleen bedoeld voor inparkeren, maar ook om - snelheidsafhankelijk en wel - afstand ten opzichte van de voorganger te houden. Ook met de montage van lcd-beeldschermpjes toonde Volkswagen zich visionair.



Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Vier sturende wielen

Naast de vleugeldeuren waren de vier sturende wielen de andere grote party trick. Deze waren ontworpen om de auto makkelijker te laten manoeuvreren en fileparkeren in krappe ruimtes. Sterker, dat kon je de Futura helemaal autonoom laten doen na een druk op een knop en dankzij eerder genoemde sensoren. Een speciale RDS-radio monitorde de locatie van de Futura en meldde alleen relevante verkeerswaarschuwingen.

De 1,7-liter viercilinder benzinemotor was gekoppeld aan een viertraps automaat en voorzien van een G-Lader. Zo'n compressor zorgt normaal voor hogere vermogens, maar was nu geïnstalleerd om een lager verbruik te bewerkstelligen. Volkswagen repte niet over prestaties, behalve over de minder dan vier liter die je nodig hebt om 100 kilometer af te leggen. Het vermogen van 84 pk was niet indrukwekkend, maar voldoende voor het 378 cm korte wagentje – korter dan de huidige Volkswagen Polo.

De Golfjes en Polo's die volgden na de Futura leken in helemaal niets op het conceptmodel. De eerste monospace van Volkswagen was de veel grotere Sharan uit 1995. Pas in de ID.3 van 2020 zien we design elementen van het toen 31 jaar oude Futura-ontwerp terug, al heeft dat vast ook te maken met de identieke kleur die op de introductie-ID.3 zat: Makena Turquoise.

