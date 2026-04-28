Leapmotor daagt Volkswagen uit: B05 is goedkoper én groter dan de ID.3 Neo

Met de nieuwe ID.3 Neo wil Volkswagen een streep halen door de kritiek op de huidige ID.3. Maar er is meteen een nieuwe uitdaging bij gekomen in de vorm van een spotgoedkope Chinese concurrent: de Leapmotor B05.

De Leapmotor B05 is sinds 23 april te bestellen in Nederland, en de instapprijs van 25.995 euro is meteen een statement. De auto meet 4,43 meter en is daarmee ruim 16 centimeter langer dan de ID.3. Toch is hij duizenden euro's goedkoper dan z'n Duitse concurrent.

Wat je voor het geld krijgt

Voor die 25.995 euro biedt de Leapmotor B05 in de Life-uitvoering standaard een warmtepomp, een 360-gradencamera, adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie en een draadloze telefoonlader. Verder heeft de instapversie van de B05 een batterijpakket met 56,2 kWh met een WLTP-actieradius tot 401 km.

Wie de huidige Volkswagen ID.3 gelijkwaardig wil uitrusten, is een stuk duurder uit. De instap-ID.3 Limited Edition kost 29.990 euro, maar heeft een kleinere accu van 52 kWh met 384 kilometer actieradius en mist belangrijke uitrusting. Een warmtepomp kost 1190 euro extra, een 360-gradencamera is alleen beschikbaar als onderdeel van een 1490 euro kostend pakket.

Voor een vergelijkbare actieradius en betere uitrusting is de Pro Limited Edition nodig, die 37.990 euro kost. Inclusief warmtepomp en 360-gradencamera tikt de rekening dan door richting 40.000 euro, voor een auto die op papier minder biedt dan de Chinese nieuwkomer.

Overigens biedt Leapmotor de B05 Life ook aan met een accu van 67,1 kWh, goed voor 482 km bereik. Daarmee kost de Chinese nieuwkomer 28.995 euro. Wie nog meer uitrusting wenst, biedt Leapmotor de 40.495 euro kostende Design-versie met hetzelfde accupakket.

Prijzen ID.3 Neo nog onbekend

De officiële prijzen van de ID.3 Neo zijn nog niet bekendgemaakt, maar een forse daling ten opzichte van de huidige generatie ligt niet voor de hand. Zolang die prijzen niet bekend zijn, blijft de vergelijking gebaseerd op de huidige ID.3, maar het beeld zal er voor Volkswagen vermoedelijk niet veel rooskleuriger op worden.

Reputatie moet nog worden verdiend

Toch is voorzichtigheid geboden. De Leapmotor B05 moet zijn reputatie in Nederland nog opbouwen. Hoe rijdt de hatchback bijvoorbeeld in de praktijk? Hoe vervelend zijn de 'rijhulpsystemen' die in de andere modellen van Leapmotor zo nadrukkelijk aanwezig zijn?

Wat betreft de Volkswagen ID.3 is dat beeld duidelijk: die trek je aan als een oude jas.