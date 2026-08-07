Audi A2 e-tron (2026) wordt groter en duurder dan Volkswagen ID.3 Neo

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Onze Duitse collega’s hebben al met de elektrische Audi A2 gereden en kwamen terug met een heleboel spannende getallen. Wij zetten ze op een rij.

Wij dragen de oude A2 op handen en volgen het nieuws van de Audi A2 e-tron op de voet. Onderstaande getallen komen uit het persbericht van Audi en de technische specificaties van de Volkswagen ID.3 Neo, maar vooral uit de eerste rij-impressie van Auto Zeitung. Zo heet Auto Review in Duitsland.

Afmetingen en techniek

De nieuwe A2 is 4324 mm lang en 1550 mm hoog. Dat maakt ‘m 50 cm langer dan de oude A2 (en even hoog).

De A2 e-tron is zelfs 6 cm langer dan de Volkswagen ID.3 Neo waarmee hij veel techniek deelt.

dan de waarmee hij veel techniek deelt. Techniek van de ID.3 Neo? Dat betekent achterwielaandrijving! Maar mogelijk ook een trekgewicht van 0 kg. Zucht.

Je kunt kiezen uit vier aandrijflijnen: 170, 190, 231 of 326 pk.

326 pk?! Dat klinkt als een A2 GTI! De sportieve GTX-uitvoering van de ID.3 had ook 326 pk.

Stroomlijn

Met een Cw-waarde van 0,24 is de nieuwe A2 nog gestroomlijnder dan de oer-A2 (0,25).

Volgens Audi is dit de laagste Cw-waarde van alle compacte Audi-modellen. Alle … compacte … modellen. Er is namelijk een A4 met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23.

Stroomverbruik en actieradius

De versie met 190 pk heeft een officieel stroomverbruik van 12,8 kWh/100 km.

Dat maakt ‘m 8 procent zuiniger dan de ID.3 Neo (beide met 190 pk).

De zuinigste Audi A2 e-tron heeft een WLTP-actieradius van 649 kilometer .

. De batterij van 61 kWh heeft een nettocapaciteit van 58 kWh en een spanning van 332,8 volt.

heeft een nettocapaciteit van 58 kWh en een spanning van 332,8 volt. Het betreft een LFP-batterij en die kun je probleemloos opladen tot 100 procent.

Snelladen gaat met maximaal 105 kW. Het duurt 26 minuten om van 10 naar 80 procent te gaan.

Aan de wallbox thuis belooft Audi een laadefficiency van 89,6 procent. Dit is de eerste keer dat wij meemaken dat een automerk inzicht geeft in de laadverliezen.

Onthulling en prijs