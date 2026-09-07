Met deze betaalbare EV vindt Audi zijn oude vorm terug (+ VIDEO)
Door Jaap Peters
We waren exclusief bij de officiële onthulling van de elektrische Audi A2 E-Tron en kwamen terug met allemaal spannende getallen. En met een goed humeur, want het design is wunderbar. Waag het echter niet om hem de verlate opvolger van de miskende oude A2 te noemen.
Afmetingen en techniek
- De nieuwe Audi A2 E-Tron is 4324 mm lang en 1550 mm hoog. Dat maakt ’m 50 cm langer dan de oude A2 uit 1999 (en even hoog).
- De A2 E-Tron is zelfs 6 cm langer dan de Volkswagen ID.3 Neo waarmee hij veel techniek deelt.
- Techniek van de ID.3 Neo? Dat betekent het bekende MEB-platform en achterwielaandrijving! Maar mooi dat de Audi A2 E-Tron wél een trekgewicht heeft van 1600 kilo én een mini-frunk van 13 liter. De ID. Neo mag helemaal niets trekken.
- Je kunt kiezen uit vier aandrijflijnen: met 170, 190, 231 of 326 pk. De 170pk-versie heeft een 52 kWh-batterij, die met 190 pk een 61kWh-batterij. De beide krachtigste vermogensvarianten beschikken over een accupakket met een capaciteit van 84 kWh.
- Noem de A2 E-Tron geen retromodel; eigenlijk is de nieuwe Audi-instapper de (grote) elektrische opvolger van de A1 en Q2. Het is een volwaardige gezinsauto met 396 l bagageruimte.
Stroomlijn
- Met een Cw-waarde van 0,24 is de nieuwe A2 nog gestroomlijnder dan de oer-A2 (0,25). Het gaat wel om de verlaagde S-Line. Audi heeft een reputatie op dit gebied, de Audi 100 C3 uit 1982 was destijds ook onverslaanbaar met zijn Cw-waarde van 0,30.
- Tegelijk is hij twee keer zo zwaar, met een gewicht van minimaal 1840 kilo. De oude A2 had een aluminium carrosserie, de huidige is gewoon van staal.
Verbruik en actieradius
- De versie met 190 pk is het zuinigst en heeft een officieel stroomverbruik van 12,8 kWh/100 km.
- De actieradius loopt uiteen van 423 km (52 kWh, 170 pk) tot 646 km (231 pk, 84 kWh).
- 52 en 61 kWh zijn LFP-batterijen en die kun je probleemloos opladen tot 100 procent. De grote batterij is van het type NMC.
- Snelladen gaat afhankelijk van de uitvoering met 100 tot 183 kW. Het duurt ongeveer 25 minuten om van 10 naar 80 procent te gaan.
- Aan de wallbox thuis belooft Audi een laadefficiency van 89,6 procent. Dit is de eerste keer dat wij meemaken dat een automerk inzicht geeft in de laadverliezen.
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Uitrusting en design
- De liggende streepjes komen overal in het design terug; van de koplampen tot de enorme ‘grille’.
- Let op de zijkant; snaarstrak en zonder vouwen. Audi lijkt terug te keren naar een rustiger designtaal. De uitstulpinkjes zijn de portiergrepen.
- Aan de achterkant is Audi gelukkig afgestapt van de doorlopende lichtbalk.
- Audi steelt simply clever-achtige handigheidjes van concerngenoot Skoda, zoals een uitneembare bekerhouder die je zowel voorin als achterin in de centrale tunnel kunt vastklikken en een tas voor de laadkabel.
- Tot de opties behoren een augmented reality head-up display, een panoramadak, de ‘Trained Parking’-functie, die tot vijf parkeermanoeuvres kan leren en herhalen, en bidirectioneel laden.
Onthulling en prijs
- De vanafprijs gaat 38.200 euro bedragen in Duitsland. Elektrische Audi’s zijn in Nederland vaak iets goedkoper. Zodoende verwachten wij een Nederlandse basisprijs van rond de 36.990 euro.
- In december 2026 staat-ie in de showroom.
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