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Wat is groter dan een Benley Bentayga, BMW X7 en Mercedes GLS? De nieuwe Audi Q9! Met een lengte van 5,31 meter is het de grootste SUV die Audi ooit heeft gebouwd. Hoewel dit vooral een auto voor Amerika lijkt, komt hij ook in Nederland en België op de markt.

De Audi Q9 is niet alleen enorm lang, maar inclusief spiegels ook 2,21 meter breed en 1,81 meter hoog. De wielbasis bedraagt 3,14 meter. Daarmee begeeft Audi zich nadrukkelijk in het segment van de BMW X7 en Mercedes GLS, al zijn die allebei ruim 10 centimeter korter.

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AMG-achtige grille

De lijnen zijn onmiskenbaar Audi, maar de imponerende grille met de verticale spijlen hebben een hoog Mercedes AMG-gehalte. En over imponeren gesproken: wie voor zo’n enorme SUV kiest, leeft vast graag op grote voet; vandaar dat je kunt kiezen voor wielen met een diameter tot 23 inch.

Audi biedt de Q9 aan met twee uitvoeringsniveaus: Advanced en S line. Voor beide belooft Audi een hoog kwaliteits- en afwerkingsniveau, op de foto's zien we onder meer carbon en chic licht hout. Los daarvan biedt de prijslijst een ruime keuze aan uitrustingspakketten en uitgebreide personalisatiemogelijkheden. Best opmerkelijk, omdat het merk nog niet zo lang geleden te kennen gaf dat het daar juist flink in wilde gaan snijden.

Audi Q9 hier alleen als PHEV

In de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Azië zijn ze dol op dit soort rijdende pakhuizen en daar gaat Audi de Q9 met verschillende aandrijflijnen leveren. In Nederland kunnen we straks uitsluitend kiezen voor een plug-in hybride. Audi zegt nog niets over het vermogen, de accucapaciteit of de elektrische actieradius van de Q9 e-hybrid.

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Hoe efficiënt zo’n ruim vijf meter lange en vermoedelijk loodzware plug-in hybride in de praktijk is, moet dus nog blijken. Uiteraard krijgt de SUV standaard quattro-vierwielaandrijving en tegen meerprijs is adaptieve luchtvering beschikbaar.

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Portieren openen vanzelf

Audi pakt vooral uit met comfort en technologie. Zo is de Q9 de eerste Audi met automatisch openende en sluitende portieren. Sensoren moeten voorkomen dat de deuren tegen een muur, paaltje of naastgelegen auto slaan. Onlangs maakten we in de Zeekr 7GT kennis met deze techniek, maar we werden er niet dolenthousiast van. Bij de Audi trekt softclose de portieren geruisloos dicht. Maar goed, dat had de Audi RS 6 in 2008 ook al …

Ook groter dan Chinese concurrenten

Net als met zijn lengte, vestigt de Q9 ook een record met zijn panoramadak. Het glazen oppervlak meet meer dan 1,5 vierkante meter en kan worden geopend of gekanteld. Optioneel is de transparantie instelbaar en kan de verlichting in het glas van kleur veranderen.

Het zijn van die gadgets die we tot dusver vooral bij de duurdere Chinese auto’s tegenkwamen, maar geen daarvan komt qua lengte ook maar in de buurt van de Audi Q9. De grootste is de Hongqi E-HS9, maar ook die blijft steken op ‘slechts’ 5,21 meter en de Nio EL-8 komt niet verder dan 5,10 meter. Maar goed, die zijn alle twee wel volledig elektrisch.

Met derde zitrij

Verder noemt Audi nieuw ontworpen stoelen en een 4D-audiosysteem van het Deense prestigemerk Bang & Olufsen. Hoeveel bagageruimte de Q9 precies biedt, houdt het merk voorlopig nog voor zich, wel laten de interieurfoto’s zien dat er een derde zitrij beschikbaar komt. Of er behalve de 3x2-configuratie ook een zevenzits indeling komt, is vooralsnog onduidelijk. Net zoals nog moet blijken of de Audi Q9 met zijn ruimte kan tippen aan de even lange, elektrische Mercedes VLE. Zie de video hieronder.

Gebogen oled-achterlichten

Aan de achterzijde introduceert Audi digitale oled-panelen van gebogen, ultradun glas. Door hun vorm zijn de lichten vanuit een grotere hoek zichtbaar. De richtingaanwijzers kunnen bovendien een knippersignaal op het wegdek projecteren, een techniek waarover ook de nieuwe Audi Q7 beschikt. Inderdaad ja, de Q7, die is er ook nog. Ooit vonden we dat een enorme SUV, maar met z’n lengte van 5,06 is het naast de Q9 maar een modaal karretje …

Digitale Matrix led-koplampen met microledtechniek verzorgen de verlichting aan de voorkant. De Audi Q9 e-hybrid wordt begin 2027 bij de Nederlandse dealers verwacht. De prijs zal ruim voor de introductie bekend worden gemaakt.