Wie ervaring heeft met de configurator van Audi (of de andere Duitse luxemerken), weet dat het kiezen van de juiste uitvoering voelt alsof je in een luxe snoepwinkel staat: overal verleidingen, maar wat moet je kiezen? Audi wil het je makkelijker maken, maar niet om geld te besparen.

Stoelopties, sierlijsten, stuurwielen – de lijst met keuzemogelijkheden bij het samenstellen van een nieuwe Audi lijkt eindeloos. Maar daar komt verandering in. De fabrikant wil het aantal opties flink inperken, en dat is geen bezuinigingsmaatregel. Integendeel: het moet juist zorgen voor meer kwaliteit en een betere klantervaring.

Minder keuze betekent betere afwerking

CEO Gernot Döllner legt in gesprek met Auto Express uit dat de wirwar aan keuzes, zoals meer dan honderd (!) verschillende stuurwielen, niet langer houdbaar is. “We denken dat drie of vier versies genoeg zijn”, aldus de topman. Door te schrappen in de vele mogelijkheden, ontstaat ruimte om te investeren in mooiere materialen en een betere afwerking – precies wat je mag verwachten van een merk als Audi.

Knipoog naar de TT

Ook Massimo Frascella, de designbaas van Audi, staat achter deze filosofie. Minder varianten betekent volgens hem simpelweg dat er méér budget is voor verfijning. Audi neemt een voorschot op zijn nieuwe filosofie met het interieur van de Concept C: we zien onder andere fysieke knoppen van hoogwaardig geanodiseerd aluminium en een écht metalen Audi-logo op het stuur.

Daarbovenop is het touchscreen ogenschijnlijk weg te klappen. Dat doet ons denken aan het interieur van de laatste Audi TT, naar onze mening een van de fraaiste auto-interieurs ooit.

Nieuwe instapper

Met dit ‘less is more’-beleid wil Audi zich sterker positioneren als luxemerk. Dat mag ook wel, want bij een aantal recente modellen voldoet het interieur niet meer aan de hoge verwachtingen die veel mensen van een Audi hebben. Bij die hogere positionering hoort ook het afscheid van instapmodellen zoals de Audi A1 en Q2. De Audi A3 wordt voorlopig de voordeligste Audi met verbrandingsmotor, al staat er in 2026 een betaalbare elektrische instapper gepland (zie bericht hieronder).