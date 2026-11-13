Van deze concurrent heeft BMW i3 voorlopig niets te vrezen

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De BMW i3 en elektrische Mercedes C-klasse staan bij de dealer en de orderboeken stromen vol. Waar blijft die andere grote Duitse concurrent?

Voorlopig hebben BMW en Mercedes weinig te vrezen van Audi. De introductie van de nieuwe elektrische A4 is uitgesteld tot 2029. Dat is het gevolg van de vertraging in de ontwikkeling van het nieuwe Scalable Systems Platform (SSP) van de Volkswagen-groep.

Eigenlijk zou de elektrische A4 in 2028 in productie gaan, maar dat wordt nu een jaar later, volgens het Britse Autocar. Het laat de worsteling van de grootste Europese autofabrikant goed zien. In het compacte segment worden grote stappen gezet, met binnen een paar maanden een nieuwe Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo en ID. Cross en Skoda Epiq. Maar in het hogere segment heeft de Volkswagen-groep met tegenslagen te kampen. De Audi A4 met verbrandingsmotor is altijd een goed verkopend model geweest, van de elektrische tegenhanger werd veel verwacht.

Het uitstel van de Audi A4 E-Tron is het tweede slechte modelnieuws in korte tijd voor de Volkswagen-groep. Eerder deze maand werd al bekend dat de ontwikkeling van de nieuwe elektrische Golf, die ook op dit platform zou komen te staan, vanwege kostenbeperkingen was vertraagd.

Drie jaar te laat

Toen het SSP-platform met 800V-techniek in 2021 werd aangekondigd, was het de bedoeling dat het vrijwel alle andere platforms zou vervangen, van MEB tot MQB. Elektrisch en benzine, dus. De Volkswagen-groep wilde één architectuur ontwikkelen die geschikt was voor uiteenlopende segmenten en aandrijflijnen, in plaats van afzonderlijke platforms te blijven gebruiken. Toen werd optimistisch gemeld dat het platform in 2026 klaar zou zijn. Maar het duurt dus minstens drie jaar langer.

Het nieuwe platform dient als basis voor de Audi A4 en Vollswagen Golf, maar ook voor de Volkswagen T-Roc en de opvolger van de Skoda Enyaq. Een belangrijke oorzaak van de vertragingen rond SSP zijn de aanhoudende softwareproblemen bij Cariad, de eigen softwaretak van Volkswagen.

Daarnaast heeft Audi volgens Autocar een aanvullend wensenlijstje ingediend. Daarop staat onder meer voldoende voetruimte voor de achterpassagiers. In sommige EV’s, zoals de Volvo ES90, kun je je voeten niet kwijt onder de voorstoel. Volvo kreeg er veel kritiek op. Om die ruimtes in de A4 E-Tron te creëren en zo een natuurlijker zitpositie mogelijk te maken, moet worden geschoven met de plek van de batterij.

Onhandig in Nederland

Voor de Nederlandse markt komt het uitstel van de elektrische middenklassers ongelegen. Vanaf 2027 betalen werkgevers bij nieuw beschikbaar gestelde benzine-, diesel- en hybridepersonenauto’s die ook privé of voor woon-werkverkeer worden gebruikt jaarlijks 12 procent extra belasting over de cataloguswaarde. Daardoor wordt elektrisch leasen aantrekkelijker, terwijl Audi juist in een groot zakelijk segment een belangrijk model mist. Des te zuurder dat BMW en Mercedes er wél een kunnen leveren.