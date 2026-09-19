TEST - Na facelift is bestverkochte Audi van Nederland plotseling goedkoper (+ video)

Tests

Niet het uiterlijk van de gefacelifte Audi Q4 E-Tron ging op de schop, maar het interieur. Daar was een reden voor. Verder werden heel veel kleine plooien gladgestreken.

De facelift van de elektrische Q4, vorig jaar nog de bestverkochte Audi in Nederland, heeft weinig uiterlijke vernieuwingen opgeleverd. Waarschijnlijk omdat Audi zijn handen vol had aan het interieur, want dat werd een Eigen Huis & Tuin-achtig project, waarbij veel meer werd gesleuteld dan gebruikelijk bij een facelift. Sterker nog, het dashboard is onherkenbaar geworden.

En dat heeft een reden. Vooral trouwe Audi-klanten klommen in de pen over de afwerking van het Q4-interieur, dat niet op premiumniveau lag. Te veel goedkope kunststof en scherpe plastic randjes waren hun een doorn in het oog. Audi nam de klachten serieus en ging aan de slag. Het dashboard kreeg een zachtere toplaag en oogt en voelt merkbaar hoogwaardiger. De middenconsole is opnieuw vormgegeven en loopt nu vloeiender door naar achteren. Elk portier kreeg een uitsparing voor een waterflesje. Ook bij minder zichtbare delen ging de bezem door het interieur: krasbestendige oppervlakken en zachte kniesteunen dragen bij aan de uitstraling waar Audi-rijders zo trots op zijn.

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Wederdienst

We zijn blij dat Audi weer liefde voor details toont. Europese merken moeten in de strijd met de Chinese concurrentie blijven doen waar ze goed in zijn. Koop je een Audi, dan wil je kunnen pronken met je auto en moet de buurman niet geniepig kunnen zeggen dat zijn 20.000 euro goedkopere auto wél softtouch oppervlakken heeft.

Het lijkt wel alsof Audi zijn klanten ook om een wederdienst heeft gevraagd. Alle fysieke knoppen werden uit de Q4 gesloopt, het dashboard bestaat nu uit twee grote beeldschermen. Optioneel zijn het er zelfs drie en krijgt ook de bijrijder zijn eigen display. In BMW-stijl, is de middenconsole naar de bestuurder gericht. Maar die moet wel even puzzelen zonder knoppen-houvast.

Een vervormend beeld

Je kunt de Q4 E-Tron zo luxe uitrusten als je wilt, bijvoorbeeld met een augmented reality head-up display, dat navigatie-aanwijzingen en rijhulpsystemen in het zicht van de bestuurder projecteert. Virtueel werd er 10 meter afstand tussen je ogen en de aanwijzingen ingebouwd, om het zo natuurlijk mogelijk te laten ogen. Dat enorme head-up display heeft ook een nadeel: het vervormt de voorruit precies op ooghoogte. Daardoor lijkt je voorligger ineens in een asymmetrisch vormgegeven auto te rijden. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, maar áls je het ziet, blijf je erop letten.

Bidirectioneel laden

Uiterlijke wijzigingen zijn er ook, zoals een ‘grille’ met nieuw motief in carrosseriekleur en minder geknepen achterlichten, maar die speelden een minimale rol bij de facelift. Verder werden de actieradius en laadsnelheid iets verhoogd. Aan de accupakketten is niets gewijzigd. Je kunt nog altijd kiezen tussen 59 en 77 kWh (netto).

De Q4 E-Tron is bovendien de eerste Audi die stroom kan opnemen én terugleveren. In theorie kun je de auto dus gebruiken als energiebron voor bijvoorbeeld je woning of een elektrische fiets.

Iets grotere actieradius

Het gaat bij de Q4 E-Tron natuurlijk maar om een facelift en dat betekent dat Audi technisch niet al te veel kon veranderen. De Q4 heeft geen hypermoderne EV-basis, maar staat gewoon op het bekende MEB-platform met 400 volt. Op detailniveau kon Audi verbeteringen doorvoeren. Zo lukte het om de laadsnelheid van de Quattro-versie van 175 naar 185 kW op te krikken, de versies met achterwielaandrijving komen tot 160 of 165 kW. Ook de actieradius nam toe, vanwege kleine verbeteringen aan de elektromotor. Bij onze Performance-uitvoering kwam er bijvoorbeeld 30 kilometer bij en kun je nu 578 km op één acculading rijden (Sportback: 592 km). Best okay, maar het zijn geen topwaarden meer. De basisversie van de Q4 heeft de kleine batterij van 59 kWh en haalt 440 kilometer (Sportback: 451 km).

Over het rijden ben je eigenlijk snel uitgepraat, want de Q4 E-Tron is een heel comfortabele auto, zonder sportieve ambities. Natuurlijk heeft Audi de afstemming van het onderstel uitstekend voor elkaar. Drive Select, waarmee je van rijprogramma wisselt (van eco tot sport), is standaard. Het hoge gewicht van bijna 2100 kilo voel je eigenlijk alleen op klinkerwegen of wanneer je een verkeersdrempel neemt. Ook sportstoelen behoren tot de basisuitrusting en dat betekent dat je het altijd moet doen met vaste hoofdsteunen.

Er zijn ook tijdens het rijden wat kleine ergernissen. Zo kan de cruisecontrol op hoge snelheden (boven de 80 km/h) alleen met 10 km/h verhoogd of verlaagd worden. Van 110 naar 113 km/h is bijvoorbeeld niet mogelijk. Er zit niets anders op dan eerst 113 km/h te gaan rijden en dan de cruisecontrol te activeren.

Q4 e-tron In prijs verlaagd

Met de prijs is iets opmerkelijks aan de hand: de Q4 werd goedkoper én rijker uitgerust. Daardoor zijn bij ons de prijzen zowaar een stuk lager dan in België of zelfs Duitsland. Naast Drive Select en sportstoelen, zijn ook twee draadloze opladers voor je telefoon en high beam assist standaard. De basisversie met 204 pk kost 45.990 euro, voor de minder ruime maar iets gestroomlijndere Sportback betaal je 2000 euro extra. Onze Performance-versie krijg je mee als je 50.990 betaalt. De duurste Q4 E-Tron is de 340 pk sterke Q4 E-Tron Performance Quattro, die 53.990 euro kost en een range heeft van 541 kilometer (Sportback: 554 km).

Sinds de facelift is de Q4 E-Tron leverbaar met een inhaalassistent, waarbij de auto op de snelweg zelf van rijbaan verandert en je niet meer hoeft op te letten of er een auto in de dode hoek zit. Houd je niet van inparkeren, dan doet de Q4 E-Tron dat automatisch voor je, in zijn geheugen is plaats voor vijf verschillende parkeerplekken. Audi had het prijzengeluk volmaakt kunnen maken door ook de warmtepomp voor niets te leveren, maar daarvoor betaal je 1195 euro.

Conclusie

De Audi Q4 E-Tron moet nog jaren mee en dankzij het nieuwe interieur zal-ie ook in 2030 nog prima voor de dag komen. Dat kwaliteit en schoonheid weer de overhand krijgen boven kostenbesparingen en kritische boekhouders, is een grote plus. Er zijn wel wat kleine missers, zoals het gebrek aan fysieke knoppen en de kleine knik in de voorruit.