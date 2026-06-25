REVIEW – Met dit populaire model had Audi iets goed te maken (+ video)

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De Audi Q4 E-Tron gaat alweer mee sinds 2021, en moet nog jaren vooruit. Niet het uiterlijk ging op de schop, maar in het interieur vond een metamorfose plaats. Bekijk vooral ook de video.

Wat valt op aan de Audi Q4 e-tron?

De facelift van de elektrische Q4, vorig jaar nog de bestverkochte Audi in Nederland, heeft weinig uiterlijke vernieuwingen opgeleverd. Waarschijnlijk omdat Audi zijn handen vol had aan het interieur, want dat werd een Eigen huis & tuin-achtig project, waarbij veel meer werd gesleuteld dan gebruikelijk bij een facelift. Sterker nog, het dashboard is onherkenbaar geworden.

En dat heeft een reden. Vooral trouwe Audi-klanten vonden de afwerking van het Q4-interieur niet op premiumniveau. Te veel goedkope kunststof en scherpe plastic randjes waren hun een doorn in het oog. Het dashboard kreeg een zachtere toplaag en oogt en voelt merkbaar hoogwaardiger. Maar ook bij minder zichtbare delen ging de bezem door het interieur: krasbestendige oppervlakken en zachte kniesteunen dragen bij aan een 'premium' uitstraling.

De middenconsole is opnieuw vormgegeven en loopt nu vloeiender door naar achteren. Elk portier kreeg een uitsparing voor een waterflesje. Al die verbeteringen zijn eigenlijk ook goedmakertjes. Audi was van de grote Duitse merken altijd de beste op het gebied van afwerking en materialen, maar bij de Q4 werd juist op die onderdelen met de Franse slag gewerkt. Die ijzersterke reputatie kreeg krassen en gelukkig is Audi nu tot inkeer gekomen. Wel werden alle fysieke knoppen uit de Q4 gesloopt, het dashboard bestaat nu uit twee grote schermen. Optioneel zijn het er zelfs drie en krijgt ook de bijrijder zijn eigen display.

Er zijn ook wat uiterlijke wijzigingen, zoals een ‘grille’ met nieuw motief in carrosseriekleur, en minder geknepen achterlichten. Verder werden de actieradius en laadsnelheid iets verhoogd. Aan de accupakketten is niets gewijzigd. Je kunt nog altijd kiezen tussen 59 en 77 kWh (netto).

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Wat is goed aan de nieuwe Audi Q4 e-tron (2026)?

Over het rijden ben je eigenlijk snel uitgepraat, want de Q4 E-Tron is een comfortabele auto, zonder sportieve ambities. Natuurlijk heeft Audi de afstemming van het onderstel prima voor elkaar. Drive Select, waarmee je van rijprogramma wisselt (van eco tot sport), is standaard. Het hoge gewicht van bijna 2100 kilo voel je eigenlijk alleen op klinkerwegen of wanneer je een verkeersdrempel neemt. Ook sportstoelen behoren tot de basisuitrusting en dat betekent dat je het altijd moet doen met vaste hoofdsteunen.

Je kunt de Q4 e-tron zo luxe uitrusten als je wilt, bijvoorbeeld met een augmented reality head-up display, dat navigatie-aanwijzingen en rijhulpsystemen in het zicht van de bestuurder projecteert. Virtueel werd er 10 meter afstand tussen je ogen en de aanwijzingen op het display ingebouwd, om het zo natuurlijk mogelijk te laten ogen. Het systeem moet informatie duidelijker en minder afleidend maken. Het werkt goed, al is er ook een nadeel (zie vraag 3).

De Q4 E-Tron is bovendien de eerste Audi die stroom kan opnemen én terugleveren. In theorie kun je de auto dus gebruiken als energiebron voor bijvoorbeeld je woning of een elektrische fiets.

Wat kan beter aan de Audi Q4 E-Tron?

Het is maar een facelift en dat betekent dat de Q4 niet op het allermodernste EV-platform staat, maar gewoon de bekende MEB-basis heeft. Op detailniveau kon Audi verbeteringen doorvoeren. Zo lukte het om de laadsnelheid bij de Quattro van 175 naar 185 kWh op te krikken. Ook de actieradius nam toe, vanwege kleine veranderingen aan de elektromotor; bij de Performance kwam er bijvoorbeeld 30 kilometer bij en kun je nu 578 km op één acculading rijden (Sportback: 592 km). Best okay, maar het zijn geen topwaarden meer.

Nog even over dat enorme head-up display. Dat heeft een nadeel: het vervormt de voorruit precies op ooghoogte. Daardoor lijkt je voorligger ineens in een asymmetrisch vormgegeven auto te rijden. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, maar áls je het ziet, blijf je erop letten.

Er zijn ook wat kleine details. Zo kan de cruisecontrol op hoge snelheden (boven de 80 km/h) alleen met 10 km/h verhoogd of verlaagd worden. Van 110 naar 113 km/h is bijvoorbeeld niet mogelijk. Maar nu tikken we bijna het muggenzift-niveau aan.

Wat is de prijs van de Audi Q4 E-Tron facelift (2026)?

Met de prijs is iets opmerkelijks aan de hand: de Q4 werd goedkoper én rijker uitgerust. Drive Select, het programma waarmee je verschillende rijprogramma’s kunt kiezen, is standaard. Net als sportstoelen, twee draadloze opladers voor je telefoon en high beam assist. De basisversie met 204 pk kost 45.990 euro, voor de minder ruime maar iets gestroomlijndere Sportback betaal je 2000 euro extra. Ongeveer een derde van de kopers gaat voor de Sportback.

De duurste Q4 e-tron is de 340 pk sterke Q4 E-Tron Performance Quattro, die 53.990 euro kost en een range heeft van 541 kilometer (Sportback: 554 km). Audi had het prijzengeluk volmaakt kunnen maken door ook de warmtepomp voor niets te leveren, maar daarvoor betaal je 1195 euro.

Wat vind ikzelf van de gefacelifte Audi Q4 E-Tron?

De Audi Q4 E-tron moet jaren mee en dankzij het nieuwe interieur zal-ie ook in 2030 nog prima voor de dag komen. Dat bij Audi kwaliteit en schoonheid weer de overhand krijgen boven kostenbesparingen en kritische boekhouders, is een grote plus. Er zijn wel wat kleine missers, zoals het gebrek aan fysieke knoppen en de kleine knik in de voorruit.