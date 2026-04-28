Facelift Audi Q4 E-tron maakt je blij én verdrietig

Na vijf jaar krijgt de Audi Q4 E-tron een flinke update. Op het eerste gezicht verandert er weinig. Toch is er onderhuids en vooral in het interieur veel gebeurd. En dat was ook hard nodig.

De buitenkant van de Audi Q4 E-tron - en de Q4 E-tron Sportback, niet te vergeten - is slechts subtiel aangepakt. In de neus valt vooral het nieuwe design van de 'grille' op. Had die bij de vorige versie nog een rasterachtig motief, bij de facelift doet het ontwerp denken aan visschubben.

Ook aan de achterkant is het verschil met de pre-faceliftversie bescheiden. De achterlichten zijn wat minder 'geknepen' en het onderste deel van de bumper is net een tikkeltje anders gemodelleerd.

Grotere actieradius Q4 E-tron

Op technisch vlak is de efficiëntere elektromotor de belangrijkste vernieuwing. Die resulteert in een grotere actieradius. Volgens Audi ligt die nu op maximaal 592 kilometer (WLTP). Aan de accupakketten is niets gewijzigd. Daarbij gaat de keus nog altijd tussen 59 en 77 kWh (netto).

Verder stijgt maximale snellaadcapaciteit naar 185 kW, waarmee tien minuten laden voldoende moet zijn voor zo’n 185 kilometer extra rijbereik. Netjes, maar een topwaarde is het niet, als het het vergelijkt me de concurrenten van Hyundai en Kia.

Opvallender is de introductie van bidirectioneel laden. De Q4 E-tron is daarmee de eerste Audi die stroom kan opnemen én terugleveren. In theorie kun je de auto dus gebruiken als energiebron voor bijvoorbeeld je woning of een elektrische fiets.

Grootste nieuws in het interieur

Vooral trouwe Audi-klanten vonden de afwerking van het Q4-interieur niet op premiumniveau. Te veel goedkope kunststof en scherpe plastic randjes waren hun een doorn in het oog.

Met de facelift lijkt Audi dat serieus te hebben aangepakt. Het dashboard krijgt een zachtere toplaag en oogt en voelt merkbaar hoogwaardiger. Ook details als nieuwe siernaden, krasbestendige oppervlakken en zachte kniesteunen dragen bij aan een meer premiumuitstraling.

De middenconsole is opnieuw vormgegeven en loopt nu vloeiender door naar achteren. Al met al fraaie, maar ook noodzakelijke verbeteringen, wil je serieus worden genomen in het premiumsegment. Maar helaas is er over het interieur ook minder goed nieuws te melden ...

Waar zijn de knoppen?

Als we naar de bediening kijken, is het volledig herziene infotainmentsysteem de hoofdrolspeler in het interieur. Audi spreekt zelf van een ‘Digital Stage’, met een 11,9-inch digitaal instrumentarium en een 12,8-inch centraal touchscreen. Optioneel is er nu ook een 12,0-inch display voor de passagier..

Het systeem draait voortaan op Android Automotive OS, waardoor apps direct in de auto te installeren zijn via Audi’s eigen appstore. Daarmee wordt de afhankelijkheid van Apple CarPlay en Android Auto kleiner. De nieuwe spraakassistent – met ChatGPT-integratie – moet bediening via natuurlijke taal eenvoudiger maken.

Toch schuurt hier iets. Audi zet nog nadrukkelijker in op schermbediening, terwijl fysieke knoppen steeds verder verdwijnen. Dat ziet er strak uit, maar gaat ten koste van gebruiksgemak tijdens het rijden. Voor een auto die juist comfortabel en intuïtief moet zijn, voelt dat als een stap in de verkeerde richting.

Ruimte en gebruiksgemak

Aan de binnenruimte verandert niets – en dat is goed nieuws. Dankzij het MEB-platform dat de Q4 deelt met onder meer de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq, biedt de auto nog altijd veel ruimte voorin en opvallend veel beenruimte achterin. De bagageruimte groeit mee tot maximaal 1487 liter.

Nieuw zijn onder meer standaard sportstoelen, extra opbergmogelijkheden tot 25 liter en praktische voorzieningen zoals twee draadloze laders (15 W) en meerdere USB-C-aansluitingen.

Audi introduceert daarnaast een augmented reality head-up display, dat navigatie-aanwijzingen en rijhulpsystemen als het ware in het zicht van de bestuurder projecteert. Het systeem moet informatie duidelijker en minder afleidend maken.

Weer drie vermogensvarianten

De vernieuwde Audi Q4 E-tron wordt in Nederland weer leverbaar in drie vermogensvarianten. Bij de achterwielaangedreven Q4 kun je kiezen uit 204 pk of 286 pk, de Q4 met Quattro-aandrijving levert 340 pk. Vanaf half mei gaan de orderboeken open, tegen die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt. Komende zomer kunnen de eerste klanten hun nieuwe Q4 in ontvangst nemen.

Conclusie

Met deze facelift brengt Audi de Q4 E-tron weer bij de tijd, vooral dankzij een broodnodige kwaliteitsimpuls in het interieur. Tegelijkertijd slaat het merk door in digitalisering: het gebrek aan fysieke knoppen maakt de bediening niet per se beter.