De zuinigste Audi A2 E-Tron is 6465 euro duurder dan het basismodel

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De Audi A2 E-Tron is de zuinigste Audi ooit. De Duitsers scheppen op met een uitzonderlijk laag energieverbruik van 12,8 kWh/100 km. Maar dat betreft één specifieke uitvoering en die is niet goedkoop …

De oude Audi A2 op benzine was van nature al een zuinig autootje, maar de 1.2 TDI 3L spande de kroon. De naam ‘3L’ sloeg op het officiële brandstofverbruik van 3 liter diesel per 100 kilometer. De zuinigste versie van de gloednieuwe A2 E-Tron neemt genoegen met 12,8 kWh/100 km - dat is voor EV-begrippen ook heel zuinig.

Audi A2 E-Tron met 12,8 kWh/100 km

Dat lage stroomverbruik van 12,8 kWh/100 km hoort bij de 140 kW-variant in combinatie met het optionele efficiëntiepakket. Dan hebben we het dus over de A2 E-Tron met 190 pk vermogen de ‘middelste’ batterij van 61 kWh. Die begint bij 39.990 euro, maar er zit een adder onder het gras: het optionele efficiëntiepakket is alleen leverbaar voor de duurste uitvoering – de S edition van 43.990 euro.

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Dit zit in het efficiëntiepakket

Het efficiëntiepakket kost ook nog eens 270 euro extra en bevat de volgende energiezuinige maatregelen:

Banden met geoptimaliseerde rolweerstand

Velgen Audi Sport, 6-vlakspaak-aero

Sportonderstel

S-line exterieur

Niet vergeten: de warmtepomp

Dat brengt het totaal op 44.260 euro. Maar als je het ons vraagt, ben je er dan nog niet. Als je kickt op zuinig rijden, moet je de 1195 euro kostende warmtepomp ook aanvinken. Dat is een energiezuinige manier om de cabine te verwarmen en dus minder actieradius in te leveren in de koude wintermaanden. Het officiële rijbereik bedraagt trouwens 512 kilometer.

Dat brengt de echte totaalprijs op 45.455 euro voor een witte A2 E-Tron. Een meerprijs van 6465 euro ten opzichte van het absolute basismodel (38.990 euro). Wil je liever een blauwe, zoals het exemplaar in Jaaps video (zie boven), dan komt er nog eens 995 euro bij …