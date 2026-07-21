Na Renault komt ook Audi met betaalbaar elektrisch retromodel - niet de Quattro

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Audi blaast een iconische flop nieuw leven in. In 2000 was de wereld nog niet klaar voor deze hypermoderne, apart gelijnde lichtgewicht, maar later kreeg-ie alsnog een cultstatus. Ruim 25 jaar later hoopt Audi op meer succes voor de elektrische reïncarnatie.

Bij een iconische Audi denk je al snel aan de Quattro, maar in dit geval gaat het om de Audi A2. Ruim twintig jaar na zijn afscheid krijgt het bijzondere model alsnog een opvolger. Audi wil de volledig elektrische A2 E-tron dit najaar officieel onthullen. De marktintroductie staat naar verwachting nog voor eind 2026 gepland.

De productie vindt plaats in de Audi-fabriek in Ingolstadt, niet de goedkoopste productielocatie. Toch wordt de A2 E-tron het nieuwe elektrische instapmodel van het Duitse merk. De Audi A2 wordt niet zo goedkoop als de Twingo, de retro-instapper van Renault, maar de Audi is dan ook een stukje groter. Hij komt waarschijnlijk dichter in de buurt van de - eveneens retro gestileerde - Renault 4. Zowel met zijn formaat en specificaties als met z'n prijs.

Audi A2 E-tron wordt kleinste elektrische Audi

Met de A2 E-tron richt Audi zich op het compacte segment. Het model komt onder de Q4 E-tron in het gamma te staan en moet elektrische Audi’s voor een grotere groep kopers bereikbaar maken. Reken op een vanafprijs van 30.000 tot 35.000 euro. Voor de Audi Q4 E-tron moet je minimaal 46.000 euro ophoesten.



Actieradius tot meer dan 600 kilometer

Volgens de eerste berichten maakt de nieuwe Audi gebruik van een compacte variant van het voorwielaangedreven MEB-platform van de Volkswagen-groep. Deze architectuur wordt ook wel MEB+ genoemd, met accupakketten van 37 tot 58 kWh, al heeft Audi de technische basis nog niet officieel bevestigd.

De vraag is dan ook of de speculaties wel kloppen. Een accupakket van ongeveer 37 kWh lijkt wat weinig voor een model van een premiummerk als Audi. Tegelijkertijd heeft de grootste batterij van de andere modellen op het MEB+-platform, de Skoda Epiq, Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo en ID. Cross, 52 kWh, en dus geen 58 kWh.

Het zou dus ook kunnen gaan om het gemoderniseerde MEB-platform waarop onder meer de achterwielaangedreven Volkswagen ID.3 Neo staat. Dan is zelfs een accucapaciteit tot 79 kWh mogelijk. Daarmee zou je ook aan het door Audi zelf aangegeven bereik tot ruim 600 km kunnen komen. Zolang Audi nog geen exacte cijfers geeft over accucapaciteit, motorvermogen en laadsnelheid, blijft het voor een groot deel speculeren.

Moderne interpretatie oorspronkelijke A2

De eerste Audi A2 werd tussen 1999 en 2005 gebouwd en viel op door zijn lichte aluminium carrosserie, lage verbruik en ongebruikelijk ruime interieur.

Het nieuwe model neemt niet simpelweg het oude ontwerp over, maar borduurt wel voort op hetzelfde idee: zoveel mogelijk binnenruimte creëren op een zo klein mogelijk vloeroppervlak. Dat de nieuwe A2, net als zijn voorloper een peperduur aluminium spaceframe krijgt, lijkt uitgesloten. En los daarvan: een lichtgewicht constructie gaat vanwege de zware accupakketten sowieso niet samen met een elektrische auto.

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Opnieuw eigenzinnig

Om zo veel mogelijk ruimte bij een compacte carrosserie te bieden, heeft Audi de A2 E-tron een relatief hoge, MPV-achtige carrosserie gegeven. Een aflopende en gestroomlijnde daklijn moet de luchtweerstand beperken. Net als 26 jaar geleden, kiest Audi dus niet voor een traditionele hatchback en evenmin voor een compacte SUV, maar voor een eigenzinnige tussenvorm. Wordt vervolgd!

