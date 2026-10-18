Nieuwe Audi Q7 blinkt uit in veiligheid, maar pas als het al te laat is

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Botsproefinstantie Euro NCAP beloont de Audi Q7 met een ultieme score van 100 procent. Het betreft echter een testonderdeel dat niet de veiligheid vóór of tijdens een aanrijding toetst, maar erna …

Euro NCAP beoordeelt de veiligheid van nieuwe auto’s nog steeds met maximaal 5 sterren, maar de manier waarop de Belgische instantie dat doet, is sinds 2026 veranderd.

Tegenwoordig wordt er getoetst op vier onderdelen, elk met een eigen deelscore:

Safe Driving – systemen die de bestuurder helpen veiliger te rijden Crash Avoidance – systemen die ongevallen voorkomen of verminderen met waarschuwingen of ingrepen Crash Protection – bescherming van de carrosserie, gordels, airbags enz. om verwondingen te voorkomen Post Crash Safety – informatie voor hulpverleners en systemen die helpen na een ongeval

Dit jaar heeft Euro NCAP tien modellen getest volgens de nieuwe methode. Van compacte auto’s zoals de Cupra Ravel en Kia EV2, tot grote modellen als de BMX iX3, de Zeekr 7GT en de Audi Q7. Ze presteren stuk voor stuk zeer goed en scoren allemaal 5 uit 5 sterren.



Audi Q7 blinkt uit

Maar met de Audi Q7 is iets bijzonders aan de hand. Het is de enige testauto die op één van de vier onderdelen de maximale score van 100 procent behaalt. En dat onderdeel is Post Crash Safety.

Euro NCAP-score van de Audi Q7

Safe Driving: 72%

Crash Avoidance: 77%

Crash Protection: 88%

Post Crash Safety: 100%

Dit heb je aan 100% voor Post Crash Safety

Een 100% voor Post Crash Safety betekent dat het eCall-systeem automatisch de hulpdiensten alarmeert en aanvullende informatie nastuurt, en dat de remmen en de alarmlichten geactiveerd worden.

Verder is er essentiële reddinginformatie beschikbaar voor hulpverleners, zodat ze weten wat de risicogebieden zijn (batterij, brandstoftank, airbags enz.). Als je benieuwd bent: je kunt het rescue sheet van de Audi Q7 gewoon downloaden.

Dan zijn er nog twee belangrijke aspecten: het is van groot belang dat de reststroom kan worden afgesloten en dat de inzittenden het voertuig veilig kunnen verlaten. Elektrische auto’s moeten de bestuurder na een ongeval bovendien waarschuwen voor eventueel brandgevaar van de batterij.

BMW iX3 en Zeekr 7GT scoren 95%

Dat de BMW iX3 en Zeekr 7GT op dit onderdeel geen 100, maar 95 procent scoren, is volgens Euro NCAP de schuld van het minder geavanceerde eCall-systeem.

Noem ons nuchter of ouderwets, maar wij vinden het testonderdeel Crash Protection het belangrijkst. Op dat onderdeel scoort de Audi Q7 een keurige van 88 procent, maar weet dat de Cupra Raval (91%) en de Zeekr 7GT (93%) het beter doen.