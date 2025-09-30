Nieuws

Audi werkt aan een grote SUV die nog bóven de Audi Q7 en Q8 in het gamma komt. De mastodont met 7 zitplaatsen gaat Q9 heten en moet gaan concurreren met de BMW X7 en Mercedes GLS.

Enorme SUV’s zoals de BMW X7 en Mercedes GLS zijn eigenlijk te groot voor het kleine Nederland. Maar wereldwijd hebben dit soort auto’s nog steeds veel succes. Met dank aan de Verenigde Staten, China en het Midden-Oosten. En nu wil Audi een graantje meepikken.

De nieuwe Audi Q9 verschijnt in 2026. Dit heeft de Audi-topman die verantwoordelijk is voor de technologische ontwikkelingen bevestigd. Volgend jaar verschijnt ook een nieuwe Audi Q7.

Gecamoufleerde Audi Q9

Vorige winter werd al een testmule gespot, met een wielbasis waar je u tegen zegt. Verder is de Q9 zo’n 15 tot 20 centimeter hoger dan de Q7. Ook wordt-ie duidelijk bijna 20 centimeter langer: hij gaat richting de 5,25 meter. De Audi Q9 krijgt standaard vijf tot zeven zitplaatsen, maar wie liever rijdt met vier captain's chairs en voldoende ruimte voor een minibar, kan kiezen voor luxueuzere uitvoeringen.

Wat er onder de motorkap van Audi's reusachtige SUV ligt, is nog niet helemaal duidelijk. We denken aan een 4,0-liter V8 met dubbele turbo of een zescilinder plug-in hybride.

Of de Audi Q9 naar Europa komt, is nog maar de vraag. De echte markt ligt in landen waar de benzine goedkoop is en de parkeerplaatsen groot.