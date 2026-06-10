Audi Q7 zorgt altijd voor kerstsfeer - als de bestuurder zich netjes gedraagt

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De huidige Audi Q7 krijgt een opvolger. De nieuwkomer kijkt gemener dan Scar uit Lion King en heeft schouders als Arnold Schwarzenegger. Maar hij heeft ook allerlei moderne foefjes waarvan vooral Chinese kopers blij zullen worden.

De derde generatie van de Audi Q7 staat klaar voor zijn marktintroductie. Aan de buitenkant herken je de nieuwe Q7 aan nog verder uitgeklopte schouders en geavanceerde led-koplampen. Daarmee kijkt hij gemener uit zijn ogen dan ooit. Om z'n geniepige blik te compenseren, kan de Q7, net als andere moderne Audi-modellen, op verschillende manieren verleidelijke knipogen uitdelen.

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Elke dag Kerstmis

Maar daar blijft het niet bij. Alsof het elke dag Kerstmis is, projecteert de Audi Q7 met z’n voorste en achterste lichtunits in het donker grafische patronen op het wegdek. Bijvoorbeeld bij het wisselen van rijstrook of het nemen van een afslag. En wij maar denken dat een auto daar al richtingaanwijzers voor had … Die heeft de Q7 ook nog trouwens, en dan maar hopen dat de Audi-rijder de hendel weet te vinden.

Uiteraard ontbreekt de beroemde single-frame grille niet. Die is dit keer ongeveer even groot als de ingang van de Piet Hein-tunnel en doet met z’n grofgeschubde design denken aan een zorgvuldig gekweekte koikarper.

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In Nederland als plug-in hybride

Vanaf september 2026 staat de grote SUV al bij de Duitse dealers. Het is géén elektrische auto; sterker nog, in Duitsland levert Audi de Q7 om te beginnen met een 3,0-liter V6-dieselmotor. Die komt in twee vermogensvarianten: met 245 of 299 pk. Beide uitvoeringen hebben mild hybride-techniek, een achttraps automaat en permanente vierwielaandrijving.

In Nederland maakt de nieuwe Audi Q7 pas begin volgend jaar zijn opwachting. Hier wordt hij voorzien van een plug-in hybride-aandrijflijn, waarvan een 3,0-liter V6 TFSI-benzinemotor het hart vormt.

Q7 als 5-, 6- of 7-zitter

Voor het interieur kunnen kopers kiezen uit een indeling met vijf, zes of zeven zitplaatsen. Nieuw is dat de Q7 niet alleen leverbaar is met een derde zitrij, maar ook met twee losse stoelen op de tweede zitrij.

Optioneel levert Audi de Q7 met een groot panoramadak, waarvan de transparantie verstelbaar is. Ook zijn er verschillende lichteffecten mogelijk, daarvoor zorgen 78 leds. Zelfs de hoofdsteunen kunnen indirect worden verlicht. Afhankelijk van de stoelopstelling slikt de bagageruimte maximaal 2075 liter.



Ouderwets degelijk

Audi belooft weer ouderwets mooie materialen en een afwerking die degelijker is dan dan de verdediging van die Mannschaft op het WK voetbal van 2002. De bijrijder beschikt in de Q7 standaard over een eigen display en de ventilatieroosters worden elektrisch bediend. De bestuurder heeft een - uiteraard digitaal – instrumentarium voor z’n neus, als optie levert Audi een head-up display.

Elektrisch bediende portieren

Voor het eerst kun je de Audi Q7 tegen meerprijs bestellen met elektrisch openende portieren. Die optie lijkt ons – net als al die lichtshowelementen - vooral gericht op de Chinese markt, waar de eigen merken grossieren in dergelijke foefjes. Omgevingssensoren voorkomen daarbij dat andere verkeersdeelnemers tegen je dikke deuren aanrijden of dat de portieren zichzelf tegen een pilaar in de parkeergarage aan knallen.

Onderstel in drie smaken

De nieuwe Audi Q7 wordt leverbaar in drie onderstelsmaken. Standaard staat de Q7 op stalen veren, die volgens Audi al wel voor meer comfort zorgen dan voorheen. De volgende stap is de adaptieve luchtvering met elektronisch geregelde demping. Daarmee kun je het rijgedrag laten variëren van sportief tot boterzacht.

Ten slotte is er de adaptieve sportluchtvering. Die legt de carrosserie 3 centimeter dichter bij het asfalt om de SUV nog een tandje strakker te laten rijden. Voor welk type luchtvering je ook kiest, het systeem wordt automatisch afgestemd op de belading, zodat de auto altijd mooi horizontaal blijft en niet gaat hangen.

Geavanceerd remsysteem

Hoeveel de nieuwe, ruim vijf meter lange Q7 weegt, vermeldt Audi niet, maar we rekenen op minimaal 2350 kilo. Gelukkig is het remsysteem ontworpen om het loodwzare gevaarte efficiënt tot stilstand te brengen. De lichtgewicht composietremschijven op de vooras hebben een diameter van 400 millimeter, achter zijn schijven met een diameter van 350 millimeter gemonteerd.

Voor extra comfort en veiligheid zijn verschillende assistentiesystemen beschikbaar, waaronder een adaptieve rijassistent en functies voor automatisch parkeren.

De prijzen en specificaties van de nieuwe Audi Q7 voor de Nederlandse markt worden waarschijnlijk eind 2026 of begin 2027 bekendgemaakt.