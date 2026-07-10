Audi staat voor de grootste interieurverandering ooit

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Na jaren waarin steeds meer functies naar grote touchscreens verhuisden, wil Audi terug naar een meer traditioneel interieur. Eentje dat je niet alleen ziet, maar ook voelt. Ga jij in je volgende Audi ook weer draaien, drukken en klikken?

Volgens Carscoops werkt Audi aan een nieuwe generatie interieurs waarin technologie minder opzichtig aanwezig is. Niet elk commando hoeft via een scherm, niet elke functie hoeft verstopt te zitten in een menu.

Fysieke knoppen met Audi-DNA

Fysieke knoppen en draaiknoppen keren terug, en ze moeten precies zo aanvoelen als je van Audi verwacht: strak, stevig en met die typische premium klik, zoals in de A6 van pakweg twintig jaar geleden. Zie de foto's hieronder.

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Dat is best een opmerkelijke draai. Audi was jarenlang juist een van de merken die fanatiek meeging in de digitaliseringsdrang. De bekende MMI-draaiknop verdween, daarnaast werden de schermen niet alleen groter, ook namen ze in aantal toe. In de nieuwste modellen lijkt het dashboard wel één grote breedbeeldbioscoop, waarbij de bijrijder ook een heel eigen scherm heeft.

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Modern? Zeker. Kostenbesparend? Ook dat. Handig? Niet altijd. Wie tijdens het rijden de temperatuur wil aanpassen, weet dat een goede knop soms veiliger en prettiger is dan drie keer op een touchscreen prikken.

Terug naar hoogwaardige materialen

Audi’s technisch topman Rouven Mohr zegt dat het merk technologie weer subtieler wil integreren. Dat past bij het Audi-DNA, vindt hij: geavanceerd, maar niet schreeuwerig. Ook materialen krijgen meer aandacht. In toekomstige modellen moeten echte, hoogwaardige materialen weer een grotere rol spelen. Blijkbaar heeft Audi zich de kritiek op het prominent aanwezige harde plastic in onder meer de A6 en Q6 aangetrokken.

Audi Q7 en Q9 doen nog niet mee

De nieuwe Audi Q7 en de aankomende Q9 hebben (zie foto's hierboven) nog de huidige interieurfilosofie, maar laten met details van echt leisteen al zien waar Audi naartoe wil.

De eerste hints zijn al zichtbaar in conceptauto’s. De Audi Nuvolari Concept had een opvallend ingetogen dashboard met een traditioneler instrumentencluster en een lager geplaatst scherm. Ook de Concept C, die vooruitblikt op een sportieve productieauto voor 2027, kiest niet voor een muur van pixels, maar voor een rustiger cockpit met fysieke bedieningselementen.

Audi neemt afwijkende route

Daarmee kiest Audi een andere route dan sommige rivalen. Mercedes maakt dashboards juist steeds digitaler en de schermen groter, terwijl BMW met Panoramic iDrive een nieuwe mix zoekt tussen schermen en vaste informatievelden. Audi lijkt nu vooral te denken: genoeg is genoeg.

Zeker bij een premiummerk draait luxe niet alleen om de grootste schermmaat, maar ook om gebruiksgemak, materiaalkwaliteit en bediening op intuïtie. Audi lijkt dat opnieuw te hebben ontdekt.

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