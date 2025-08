Dit keurige merk negeert trend en blijft vasthouden aan echte knoppen

Nieuws

Het is een van de grootste ergernissen in moderne auto's: het ontbreken van echte knoppen. In plaats daarvan zitten veelgebruikte functies in een scherm verstopt. Ook wij mopperen wat af. Maar gelukkig is er een automerk dat weerstand biedt.

Steeds meer automerken nemen afscheid van fysieke knoppen. Denk aan Tesla en Volvo met de Volvo EX30, maar ook in de nieuwe Mazda CX-5 moet je echte knoppen met een vergrootglas zoeken. Ziet er strak uit, maar levert vaak een beroerde bediening op. En dan krijg jij nog de schuld ook.

Gelukkig bestaan er mensen zoals Klaus Zellmer, de CEO van Skoda. Hij vertelde in een interview dat de Smart Dials van de Skoda Kodiaq en de Skoda Superb juist de toekomst hebben. "Dit is de richting die we op moeten. We hebben schakelaars nodig. We hebben draaiknoppen nodig. We hebben iets nodig dat je kunt voelen en dat je niet afleidt.”

Met de drie Smart Dials bedien je verschillende functies, zoals de temperatuur, audiovolume en stoelverwarming. Je kunt eraan draaien, maar ook op drukken. De ronde knoppen zijn groot en zien er fraai uit, met een donkerchromen rand met reliëf waardoor ze prettig aanvoelen. In de onderstaande video zie je hoe ze werken:

Ook dit Skoda-model krijgt échte knoppen

Vooralsnog past Skoda zijn 'slimme knoppen' alleen toe in de Kodiaq en Superb, maar reken er maar op dat je ze ook aantreft in de nog te introduceren elektrische 7-zits SUV, de productieversie van de Skoda Vision 7S. Zoals je op de interieurfoto (rechtsonder) ziet, heeft het studiemodel ze al.

Zellmer: "Dit is een van onze belangrijkste taken: dingen simpeler maken, niet ingewikkelder. Het moet intuïtief zijn. Tijdens onze ontwikkelgesprekken stel ik dan ook vaak de vraag: ‘Hoe kunnen we visuele ruis weghalen? Wat zit er dat mensen eigenlijk niet nodig hebben?' Het leidt af – het moet helder en overzichtelijk zijn."

Geen knoppen? Dan geen 5 sterren!

Veiligheidsinstituut Euro NCAP is het roerend eens met Skoda en gaat een aantal fysieke knoppen zelfs verplicht stellen. Anders kunnen merken de maximale score van 5 sterren wel op hun buik schrijven - zie het bericht hieronder.