Rit naar Madrid met Skoda Superb bewijst: auto's zijn helemaal niet duurder geworden

Tests

Auto’s worden steeds duurder. We horen het, we schrijven het. Maar is het ook zo? Om dat te factchecken, trokken we de portemonnee en gaven we het bedrag uit dat je in 1990 voor een Mercedes S-klasse moest neertellen. Aan een … Skoda. Om een oordeel te vellen, reden we ermee op en neer naar Madrid.

In 1990 lag de magische grens voor een auto op honderdduizend gulden. Alles boven dat bedrag leverde je een premium-limousine of een potente sportwagen op. De Mercedes S-klasse was in die tijd de absolute maatstaf in het topsegment en een relatief simpele, handgeschakelde 260 SE kostte 117.000 gulden (53.160 euro). Een nieuwe S-klasse kost je tegenwoordig minimaal 135.000 euro, omgerekend 297.000 gulden. Wat koop je tegenwoordig nog wel voor de prijs die een S in 1990 moest opbrengen? Onze wijsvinger trekt in de prijslijst aan de M voorbij en stopt bij de S. De S van Skoda.

Tip De hybride Volkswagen T-Roc De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*. Ontdek 'm nu

Afgeladen

Het is even slikken wanneer je de Skoda Superb Combi in de donkere parkeergarage van de importeur in Leusden ziet staan. Hoe krijg je dit apparaat van zijn bescheiden parkeerplaats tussen de pilaren door? Bij het bouwen van de garage werd waarschijnlijk nog rekening gehouden met Golfjes zo groot als een moderne Polo. De Superb is groot. Bijna vijf meter lang en net geen twee meter breed. Op een paar centimeter na het formaat van de S. Binnenin heb je dan ook meer dan genoeg ruimte. Voorin, achterin én voor je bagage.

Onze nieuwe Skoda is uitgerust als Sportline Business Edition en voorzien van alle mogelijke opties die we in de prijslijst konden vinden. Een kleine greep uit het assortiment: Apple CarPlay, camera’s rondom, ledverlichting, stoelverwarming en -ventilatie, leren bekleding, een head-up display en een instelbaar onderstel. De Skoda heeft zelfs een massagefunctie in de stoelen, die niet eens onverdienstelijk werkt. In totaal komt de prijs voor de Superb op ruim 56.000 euro.

Geen 6, maar 4 én elektrisch

Onder de motorkap ligt in plaats van een 2,6-liter zes-in-lijn, een viercilinder 1,5-liter turbobenzinemotor die ondersteund wordt door een elektromotor. Die laatste krijgt zijn energie uit een oplaadbaar accupakket van 19,7 kWh, goed voor 125 volledig elektrische kilometers. Maar voor een lange reis als de onze werkt het systeem optimaal wanneer de elektromotor de benzinemotor ondersteunt. De moderne viercilinder loopt uiteraard wat rauwer dan een zes-in-lijn van Mercedes, maar wanneer je rustig rijdt en weinig van de krachtbron vraagt, is de aandrijflijn van de Superb PHEV ideaal. Muisstil rijd je vanuit stilstand elektrisch weg. Wanneer je wat meer vermogen verlangt, slaat de viercilinder zo geruisloos aan dat je dat alleen merkt aan de toerenteller. Met een niet te zware linkervoet blijft het toerental de hele reis (meer dan 3500 km) onder de 2000 toeren. Daar helpt de zestraps DSG-automaat ook aan mee. Die schakelt onder deellast schokvrij door de versnellingen. Hierdoor is het in de Skoda aangenaam stil. Tot je via Apple CarPlay je muziek van je iPhone naar het premiumgeluidssysteem van Canton stuurt natuurlijk.

De juiste instelling

De Superb biedt een aantal rijmodi waarbij verschillende variabelen aangepast worden. Zo zijn de vering en demping in te stellen in vijftien (!) standen. Ook de besturing, de reactie van de motor op het gaspedaal en de schakelmomenten zijn in te regelen. Die vijftien standen zijn wellicht wat overdreven, maar wanneer er een paar overslaat, is het verschil goed te voelen. We kiezen voor het grootste deel van de route over snelwegen en B-wegen voor de stand Individual, waarbij je zelf een mix van instellingen kunt maken. Daarbij zetten we het onderstel in de zachtste stand voor maximaal comfort en de besturing in de zwaarste stand om op de snelweg niet steeds te hoeven bijsturen. Dit levert een heerlijke toerervaring op. Demping en vering strijken de grootste oneffenheden in het asfalt moeiteloos glad. Hier en daar deint de Skoda in deze stand zelfs een beetje ouderwets na. Alleen scherpe dwarsnaden voel je. Om dat te voorkomen, heb je luchtvering nodig, of gewoon wat hogere banden. De (optionele) 19-inch wielen staan mooi, maar voor het comfort was de standaardmaat van 18 inch beter geweest.

Verfijnde aandrijftechniek

Stilte. Een subtiele massage in je rug. Zeeën van ruimte. De rustgevende klanken van Clannad door de Canton-luidpsprekers. De kilometers vliegen in hoog tempo onder je door, terwijl je lekker wegzakt in je leren stoel. Het verbruik komt zonder tussentijds op te laden nauwelijks boven de 5 liter per 100 kilometer (1 op 20) uit. Ook dat is uitermate comfortabel met de huidige benzineprijzen. En dat opladen is eigenlijk ook helemaal niet zo nodig. Het hybride-systeem werkt ook uitstekend zonder. Wanneer het landschap heuvelachtiger wordt, wordt remenergie teruggewonnen, opgeslagen en weer vrijgegeven op een volgend vlak stuk. Op die manier rijd je ook met een vrijwel leeg accupakket regelmatig stukken elektrisch. De Skoda zeilt als het ware over het asfalt. In bergachtig gebied op B-wegen kan het zelfs zo zijn dat het gemiddeld verbruik terugloopt. In de jaren negentig zouden ze je voor gek verklaren als je het zou beweren, en de Mercedes verbruikte in zijn tijd twee keer zoveel benzine.

Wat wil je nog meer? Een paraplu in de deur, een ijskrabber in het tankklepje of een schermschoonveger in de middenconsole misschien? Die krijg je er bij de Skoda gratis bij. Details, maar met een grote waarde.

De tijd stond niet stil

En dan zijn er nog alle andere zaken die in 45 jaar veranderden. Zaken die auto’s niet alleen comfortabeler maakten, maar ook veiliger. Camera’s aan alle kanten, airbags in alle hoeken en gaten en meer passieve en actieve veiligheid voor zowel inzittenden als voetgangers en fietsers. De Skoda stuurt bij, waarschuwt als je moe bent en remt uit zichzelf bij potentiële rampspoed. De lampen gaan aan wanneer dat nodig is, bewegen mee in de bocht en de ruitenwissers reageren zelf op regen. Met CarPlay en Android Auto heb je via voice control toegang tot al je muziek en podcasts, navigeer je foutloos en bel je met je handen aan het stuur.

En, zijn auto’s duurder geworden?

Natuurlijk kun je beweren dat auto’s duurder zijn geworden. Een Mercedes S-klasse van 100.000 gulden in 1990 kost in 2026 liefst 135.000 duizend éúro. Maar zijn die twee Benzen wel met elkaar te vergelijken? De vraag stellen, is hem beantwoorden.

Voor de ton die de S in 1990 kostte, koop je nu een afgeladen Skoda Superb. Die is sneller, zuiniger, net zo ruim en minstens zo comfortabel. Hij is veiliger en voorzien van tientallen hoogstandjes die in 1990 nog niet eens uitgevonden waren. Kun je je nog voorstellen hoe het is om met een auto door Europa te cruisen zonder navigatie? Zonder telefoon? Met cd’s voor je muziek? Of misschien zonder stuur- en stoelverwarming? Voor de ton van 1990 koop je nu een auto die veel zuiniger, veiliger en minstens zo comfortabel is.