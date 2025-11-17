Hoe het Skoda lukt om schandalig veel geld te verdienen

Nieuws

Terwijl moederbedrijf Volkswagen zware tijden beleeft, klotst bij Skoda het geld tegen de plinten. Skoda is nu het op twee na bestverkochte automerk in Europa. Dit zijn de vier belangrijkste redenen waarom Skoda het zo goed doet.

1. Weg met China, leve India

In een gesprek met Autocar is Skoda-baas Klaus Zellmer openhartig over de successen en missers van zijn merk. Skoda heeft de Chinese markt opgegeven, maar vond in India een nieuwe liefde. Daar heeft het merk een eigen fabriek. De verkopen in 2024 verdubbelden vergeleken met een jaar eerder. Dat is mede dankzij een SUV die niet in Europa leverbaar is, de Kushaq (zie foto hieronder).

En ook in Europa blijven de verkopen stijgen. Tot nu toe verkoopt Skoda ruim 10 procent meer auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Volkswagen is Skoda het grootste automerk van de groep; het merk bouwt meer auto’s dan Audi.

2. Productie in Tsjechië

Bijna alle Skoda’s rollen van de band in Tsjechië, waar de kosten voor personeel én energie laag zijn. Daardoor is het rendabel om daar auto’s te blijven bouwen. Volkswagen daarentegen heeft veel fabrieken rondom thuisstad Wolfsburg en betaalt zich blauw aan personeelskosten.

De marge van Skoda op nieuwe auto’s is 8 procent, Volkswagen komt niet verder dan 5 procent.

3. Geloof in de stationwagon

Er is nog iets merkwaardigs aan de hand. Mercedes en Volvo zijn typische stationwagon-merken, maar speculeren openlijk over het einde ervan. Bij Skoda gebeurt het omgekeerde. Klaus Zellmer is trots: “Terwijl de verkoop van traditionele sedan- en stationwagenmodellen bij veel merken de laatste tien jaar daalt, zitten wij in de lift. De Skoda Octavia en Superb Combi vormen samen 20 procent van ons totale verkoopvolume.”

Skoda gelooft dus heilig in de stationwagon en heeft nu al onthuld dat het in 2030 met een elektrisch model komt, de Vision O Concept. Die komt er als ‘echte’ EV, maar ook met andere motorvarianten.

Volgens de baas van Skoda duurt het nog heel lang voordat het opladen van de batterij van een EV net zo snel gaat als het volgooien van een benzinetank. Daarom wordt de Vision O gebouwd op een platform dat ná het huidige MEB-platform komt. Zellmer gaat ervan uit dat dit nieuwe platform geschikt is voor meerdere aandrijflijnen: volledig elektrisch, maar ook plug-in hybride of met range-extender.

4. Leve de dealer

Waar andere merken met hippe stores, garages en andere Instagram-waardige ruimtes goede sier proberen te maken, koestert Skoda zijn dealers. “Ons aanbod moet breed genoeg zijn voor klanten die hun eigen keuzes willen maken,” zegt Zellmer. Skoda zal volgens hem nooit een revolutionair merk worden. “Wij zijn niet het merk dat hoog opgeeft over een volledig elektrisch aanbod. We bouwen gewoon hele goede elektrische auto’s. En als klanten ze goed vinden, kopen ze die.”