De volgende elektrische Volvo stationwagon is een Skoda

Nieuws

Volvo heeft de V90 geschrapt en er komt geen elektrische opvolger. Tenminste, niet van Volvo. Wellicht dat de verstokte Volvo Estate-rijder over een tijdje in de productieversie van de Skoda Vision O rijdt ...

Met het verdwijnen van de Volvo V90 lijkt een einde te komen aan de lange traditie van grote Zweedse stationwagons. Oké, de Volvo V60 is er nog, maar die is lang niet zo ruim en praktisch als de V90 en veel oudere Estate-modellen van Volvo. Wie meer ruimte wil dan de V60 kan bieden, komt bij Volvo automatisch in een SUV terecht.

Skoda Vision O als Volvo-alternatief

Wie vasthoudt aan de vertrouwde combinatie van een bovengemiddeld ruime en comfortabele stationwagon, maar ook wil overstappen op elektrisch, heeft nog niet zo heel veel keus. De typische no-nonsense Volvo-rijder zou daardoor over een tijdje weleens bij Skoda kunnen uitkomen. Het merk presenteerde op de IAA in München de Vision O, een studiemodel dat de toekomst schetst van de elektrische Skoda Combi.

Elektrische toekomst voor Skoda Combi

Al jaren zijn de stationwagons van Skoda geliefd onder Europese automobilisten die dol zijn op ruimte en comfort, maar geen zin hebben in een SUV. De Skoda Octavia Combi en de Skoda Superb Combi zijn sinds 2016 de bestverkochte modellen in hun klasse.

Met dat succes in het achterhoofd, ie het niet zo gek dat Skoda nog altijd brood ziet in de stationwagon, terwijl andere merken er afscheid van nemen. Met de Vision O wil Skoda laten zien dat ook in een elektrische toekomst de klassieke Combi een belangrijke rol kan spelen.

Hoe groot is de elektrische Skoda Combi?

Met een lengte van 4,85 meter, een breedte van 1,90 meter en een hoogte van 1,50 meter heeft de Skoda Vision O hetzelfde formaat als de huidige Superb. En is-ie maar ietsje compacter dan de Volvo V90 ... Daarmee mikt Skoda ook met z'n elektrische stationwagon duidelijk op het hogere segment, waar jarenlang de Volvo V70 en V90 de toon zetten.

Strak en functioneel design

De Vision O is de eerste Skoda die volledig volgens de nieuwe Modern Solid-designtaal is getekend. De ontwerpers kozen voor strakke lijnen, een robuuste houding en een nieuw front. Minder poespas, meer eenvoud – niet alleen uit esthetische overwegingen, maar ook voor een betere aerodynamica.

Actieradius Skoda Vision O

Een vlakke neus, verzonken portiergrepen en een aflopende daklijn dragen bij aan een lagere luchtweerstand - belangrijk voor een zo groot mogelijke actieradius. Helaas geeft Skoda nog geen specificaties, maar we gokken op een bereik van minimaal 500 tot 600 kilometer.

De Skoda Vision O oogt futuristisch, maar niet onrealistisch. Wel zetten we vraagtekens bij de suicide-achterdeuren en de ontbrekende B-stijlen. Die constructie lijkt ons niet handig voor de stijfheid van de carrosserie.

Laura helpt Skoda-rijder

Binnenin zet Skoda de minimalistische lijn door. Het dashboard is strak vormgegeven en wordt gedomineerd door een Horizon Display, dat zich laat aanpassen naar de voorkeur van de bestuurder én de bijrijder.

Daarbij krijgt de spraakassistent Laura een grotere rol. Dankzij kunstmatige intelligentie moet ze beter in staat zijn om moeilijke vragen te begrijpen en lastige taken uit te voeren.

Bagageruimte Skoda Vision O

Verder valt op dat Skoda vasthoudt aan de praktische kwaliteiten waar het merk groot mee is geworden. De bagageruimte van de Vision O bedraagt ruim 650 liter en met de achterbank plat zelfs 1700 liter. Daarmee blijft de auto trouw aan het idee van een ruime, veelzijdige gezinswagen.

Extraatjes zoals een uitneembare luidspreker en een geïntegreerde koelkast passen in de traditie van ‘Simply Clever’-snufjes. Opmerkelijk detail dat dan weer niet clever is: het lijkt erop dat de achterbankleuning zich alleen in z'n geheel laat omklappen.



Autonoom rijden

Škoda rust de Vision O uit met geavanceerde rijhulpsystemen. Onder bepaalde omstandigheden kan de auto volledig zelfstandig rijden. Daarmee sluit het merk aan bij de trend richting autonome mobiliteit, al zal de techniek in de praktijk waarschijnlijk stapsgewijs worden ingevoerd.

Plantaardige materialen

Een belangrijk thema in het verhaal rond de Vision O is duurzaamheid. Skoda benadrukt dat de auto is ontworpen volgens de principes van circulariteit. Materialen moeten hergebruikt kunnen worden, afvalstromen worden geminimaliseerd en productieprocessen draaien deels op groene energie.

Zo worden plantaardige materialen toegepast. Ook kijkt Skoda verder dan de levensduur van de auto zelf: materialen uit de productie worden hergebruikt in nieuwe onderdelen.

Wanneer komt de Skoda Vision O?

De Vision O is een conceptcar en staat voorlopig nog niet in de showroom. Skoda spreekt over een productiemodel dat 'in het volgende decennium' op de markt komt. Dat klinkt ver weg, maar in de praktijk betekent het waarschijnlijk dat rond 2030 de eerste volledig elektrische Combi van Skoda te koop zal zijn.

Conclusie: Skoda vult het gat

Met het verdwijnen van de Volvo V90 lijkt een tijdperk ten einde. Toch gloort er hoop voor liefhebbers van de traditionele stationwagon, maar dan met een elektrische aandrijflijn. Niet uit Göteborg en evenmin uit China of Duitsland, maar uit Mladá Boleslav.