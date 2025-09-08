Slimme consument bespaart 5235 euro met EV die eigenlijk voor zakelijke markt is

PARTNERBIJDRAGE

Het komt je misschien bekend voor: je ziet een nieuwe elektrische auto die helemaal naar je zin is, wil ‘m kopen en laat de uitrusting met een zakelijke naam links liggen. Je gaat de auto immers privé gebruiken en bent geen leaserijder. Niet doen, want dan snij je je in de vingers met de volgende EV.

Een zakelijke naam is bijvoorbeeld ‘Business Edition’. Of kortweg: ‘Business’. Soms is de fiscale waarde van de auto wat lager dan van de andere uitvoeringen. Op die manier hoeven leaserijders minder bijtelling te betalen. En om het helemaal verwarrend te maken, staat er ook nog bij ‘speciaal voor de leaserijder’.

Zover gaat Citroën gelukkig niet. De elektrische ë-C4 is als Business-uitvoering ook ‘speciaal voor de particulier’ – al staat dit er niet letterlijk bij. Dat is goed nieuws, want als je voor deze uitvoering kiest, bespaar je 5235 euro in vergelijking tot de ë-C4 Plus, het tweede uitrustingsniveau.

Dit heeft de ë-C4 Business allemaal standaard

Extra uitrusting

Dat voordeel zit ‘m in de extra uitrusting van de Business. Geen stalen velgen met wieldoppen, maar fraaiere facetgeslepen lichtmetalen exemplaren bijvoorbeeld. En een 3D-navigatiesysteem met actuele verkeersinformatie. Handig voor leaserijders die naar een nieuwe klant moeten, maar natuurlijk ook voor privé-rijders die ergens heen moeten waar ze niet eerder geweest zijn.

Een achteruitrijcamera heeft de Plus ook, maar die van de Business is net een tandje geavanceerder, met gekleurde begeleidingslijnen én beeld in 180 graden. En terwijl je aan het stuurwiel draait, merk je dat dit een luxe exemplaar is, bekleed met leer. Wat ook opvalt, is dat het digitale instrumentarium een slag groter is, 7 inch i.p.v. 5,5 inch.

Exclusief design

Je herkent de Citroën ë-C4 Business verder aan de achterspoiler, haaienvinnenantenne en achterbumper die in glanzend zwart zijn gespoten. De achterste zijruiten en achterruit zijn donker getint. De onderkant van de voorbumper (‘skidplate’) is matzilver en voorzien van subtiele goudkleurige Color Clips. Een representatief design dat de zakelijke rijder, maar ook de particulier aanspreekt.

Vanaf 34.995 euro of 523 euro per maand

De Citroën ë-C4 is als Business leverbaar vanaf 34.995 euro. Daarmee is-ie nog voordeliger dan de instapper You. En voordat je het vraagt: ja, de Business heeft ook de rustgevende Citroën Advanced Comfort-stoelen waar de C4 om bekend staat én het speciaal op comfort afgestelde onderstel. Qua actieradius kun je kiezen uit tot 342 of 414 kilometer (50 of 54 kWh batterij).

