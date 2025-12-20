BMW 5-serie G30/G31 vs. Volvo S90/V90 - problemen, betrouwbaarheid, kosten

Aankooptips

Al jaren behoort de BMW 5-serie tot de meest gezochte tweedehands auto’s. Dat zorgt voor stevige vraagprijzen. Is een Volvo S90/V90 een slim alternatief? We bekijken deze twee toppers uit het recente verleden door de bril van de occasionkoper.

De Volvo V90 is nog maar net uit productie. Z’n sedanbroer S90 daarentegen, werd al in 2024 de wacht aangezegd. Hetzelfde geldt voor de vorige BMW 5-serie, in kennerskringen bekend als de G30/G31. Daarvan staan er maar liefst zo'n 700 stuks op Marktplaats.nl.

De Duitser kreeg in 2023 met de G60/G61 een rechtstreekse opvolger, terwijl fans van het Zweedse tweetal het moeten doen met de elektrische ES90. Die Volvo ES90 is geen sedan of stationwagon, maar een opgehoogde liftback.

Sedan of stationwagon?

Wie aan een grote Volvo denkt, ziet meestal een stationwagon voor zich. Heb je lak aan de praktische mogelijkheden van een gebruikte Volvo V90, dan koop je met een tweedehands S90 – een bijna vijf meter lange sedan – een auto met een heel eigen charme. Al was het maar vanwege de eigenzinnig gevormde achterlichten.

Bovendien heb je met een Volvo S90 een vrij exclusieve auto, want het merendeel van de kopers ging voor de V90. Bij de BMW 5-serie ligt dat anders. Van de uitgefaseerde G30/G31 koos ongeveer de helft van de klanten voor de vierdeurs. Hoewel beide D-segmenters vrijwel even lang zijn, oogt de Duitser compacter dan de Zweed. Hoewel, 'Zweed'; de S90 rolde van de band in Volvo’s Chinese fabriek in Daqing. De V90 werd wel gewoon in de Zweedse Torslanda-fabriek bij Göteborg gebouwd.

Bagageruimte plug-in hybride

Het verschil tussen de sedan en de stationwagon is in beide gevallen kleiner dan gedacht. Op alle zitplaatsen is genoeg bewegingsvrijheid voor volwassenen. De koffers passen ook prima: 453 liter in de Volvo en 530 liter in de BMW.

Kies je voor een plug-in hybride, dan krimpt het laadvolume iets. De S90 Recharge houdt 431 liter over door de accu onder de vloer, terwijl bij de BMW 520e of 530e 410 liter rest. In de V90 kun je onafhankelijk van de aandrijflijn 560 liter kwijt en in de 5-serie Touring op benzine of diesel is dat eveneens 560 liter. In de e-versies blijft daar slechts 430 liter van over.

Welke is het comfortabelst?

Beide D-segmenters imponeren met hun rijcomfort. Dat is vooral van de Volvo knap, want die heeft achter geen geavanceerd luchtveringssysteem of geraffineerd ­afgestemde schroefveren, maar een dwars geplaatste bladveer.

De BMW kan met een adaptief onderstel echter nog een stap verder gaan in zachtheid, de Touring beschikt standaard over luchtveren achter. Tegen die Duitse vliegend-tapijtervaring kan zelfs de uitgebalanceerde Volvo niet op. Op de achterbank van de S90 zijn je benen bovendien wat sterker geknikt, waardoor de zitting je minder goed ondersteunt dan in de 5-serie.

iDrive, Sensus of Google

Ook qua bediening heeft de BMW een streepje voor. Het iDrive-systeem is vol­wassen, met veel fysieke knoppen en een uitstekende spraakbesturing. Volvo zette aanvankelijk in op het eigen Sensus-infotainment met staand touchscreen. Tot 2021 bediende je in de S90/V90 nog veel zaken via een centraal home-icoon onder het scherm en het zelfontwikkelde infotainmentsysteem. Daarna stapte Volvo ook bij z’n D-segmenters over op Google Android Automotive. Het staande scherm bleef, maar de bediening werd moderner, sneller en intuïtiever.

Veiligheid voorop

Aan de elektronische veiligheidssystemen veranderde de overstap niets. Volvo leverde zijn modellen nog altijd standaard met onder meer adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing en uitwijkassistenten. Bij de BMW 5-serie betaalde je voor dergelijke systemen nog steeds bij.

Daar staat tegenover dat de 5-serie in de afwerking wint. Vooral op plekken die je niet direct ziet – zoals het onderste deel van de deurpanelen of de stoelconstructie – gebruikt BMW rijker geschuimd kunststof. Dat geeft het interieur een extra solide indruk.

Problemen en betrouwbaarheid

Welke motor kiezen?

Wie op zoek is naar een zuinige maar krachtige viercilinder, kan zowel bij een tweedehands 5-serie als bij een gebruikte S90/V90 terecht. Voor het ultieme topklassegevoel is de BMW echter in het voordeel. Met name de drieliter zescilinder diesel met de standaard achttraps automaat is een schoolvoorbeeld van verfijning. Daarnaast is de 5-serie ­geleverd met zescilinder lijnmotoren op benzine en zelfs een V8 behoorde tot de mogelijkheden.

5-serie het populairst als 520i

Op de Nederlandse occasionmarkt is de 520i echter verreweg in de meerderheid. Die heeft een 2,0-liter vier­cilinder turbomotor met 184 pk onder de kap. De Volvo S90/V90 mag dan alleen met vier­cilinders zijn geleverd, aan power heeft de auto geen gebrek. Tenminste, als je een van de plug-in hybrides kiest, die 340 tot 455 pk te bieden hebben.

Officieel kun je daarmee tot 90 kilometer elektrisch rijden, maar in de praktijk valt dat niet altijd mee. Maar onder Nederlandse omstandigheden behoort een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 25 zeker tot de mogelijkheden. BMW heeft met zijn e-modellen een vergelijkbaar aanbod.

Volvo S90 relatief duur

Hoewel auto’s in deze klasse meestal flink afschrijven, hoef je niet op echte koopjes te rekenen. We hadden verwacht dat de S90 een stuk voordeliger zou zijn dan een vergelijkbare - veel praktischer - V90, maar dat blijkt nauwelijks het geval. Blijkbaar drijft de schaarste de prijzen op. Reken op vanafprijzen voor een auto uit 2017 van zo’n 20.000 euro.

Conclusie

Bij de 5-serie van deze generatie heeft BMW zich meer dan ooit gefixeerd op comfort. Dat is zeker gelukt, mede dankzij het onderstel van de (oudere) BMW 7-serie. Wel is de BMW G30/G31 daardoor iets minder sportief en lichtvoetig dan z’n voorgangers. Desondanks is de auto zo goed in balans, dat daar eigenlijk geen concurrent aan kan tippen, ook de Volvo S90/V90 niet. Geen wonder dat deze Fünfer zo’n populaire occasion is, met relatief hoge prijzen tot gevolg.

Bovendien kent deze generatie van de 5-serie weinig structurele problemen. Ook de Volvo S60/V90 is redelijk betrouwbaar, maar hij kent wel wat meer aandachtspunten. Wie graag incognito in een bloedsnelle sedan of stationwagon rijdt, is een 408 tot 455 pk sterke S90/V90 T8 Recharge de ideale occasion.