Overweeg je een BMW? Deze drie modellen zijn absolute toppers

BMW is niet zozeer een volumemerk, maar toch wil het voor de Beierse fabrikant aardig vlotten met de verkopen. Het rijke en veelzijdige aanbod van BMW, dat de laatste jaren flink is uitgebreid met allerhande elektrische en hoogpotige auto’s, daar is wel animo voor. In Nederland staat BMW dit jaar zelfs in de top 5 van bestverkochte merken. Wat in 2025 de populairste modellen van BMW zijn, lees je hier.

BMW X1

BMW heeft al snel de smaak te pakken als het gaat over het maken van SUV’s. Na het succes van de X5 onthult het de X3, dan de X6, om in 2009 het doek te trekken van de nog altijd kleinste SUV in haar gamma: de X1. Dit compleet nieuwe model is aanvankelijk gebaseerd op de 3 Serie en heeft een lage daklijn en achterwielaandrijving.

Vanaf de tweede generatie gooit BMW het over een andere boeg; de X1 wordt voortaan gebouwd op hetzelfde platform als de 1 Serie en heeft standaard voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving (xDrive) is optioneel verkrijgbaar. Vanaf dat moment heeft de X1 visueel tevens veel weg van de grotere SUV’s van BMW. De daklijn is 10 cm hoger en de koets groeit met 5 cm.

Het is niet gek dat de BMW X1 in relatief korte tijd is uitgegroeid tot een van de populairste modellen uit München. De X1 behoort tot de meest luxe en complete auto’s in zijn klasse. Hij heeft uitgebreide veiligheidsvoorzieningen en een solide, dynamische wegligging. Hoewel er comfortabelere alternatieven zijn, is de X1 qua rijgedrag nagenoeg ongenaakbaar. Zoals je van een BMW mag verwachten is hij luxe, verfijnd en heeft-ie een rijke uitrusting.

Ook is de 4,5 meter lange X1 zeer ruim van binnen. De beenruimte achterin en bagageruimte zijn zeer riant. Bovendien is er een overvloed aan uitvoeringen en daarom voor ieder wat wils; er zijn diverse benzine- en dieselmotoren, zuinig en krachtig, en je kunt hem ook krijgen als plug-in hybride. Voor de liefhebber is er een sportieve M-variant.

BMW 5 Serie

Je zal het misschien niet geloven, maar toch is het zo: anno 2025 is de 5 Serie de op één na populairste BMW. De 5 Serie is altijd een van de meest begeerlijke BMW’s geweest; het is een baken van stijl, luxe en sportiviteit. Hij vormt al acht generaties een van de fijnste auto’s op de markt. Dat de 5 Serie tegenwoordig zo goed scoort heeft alles te maken met het moderne en vooruitstrevende aanbod motoren. Alle krachtbronnen, inclusief de krachtige diesels, zijn wel op een of andere manier geëlektrificeerd – zij het mild- dan wel plug-in hybride.

Er is tevens een volledig elektrische tegenhanger van de 5 Serie, in de vorm van de BMW i5. Zo kun je een zeer luxe BMW rijden tegen relatief lage gebruikskosten.

De achtste en huidige generatie BMW 5 Serie is geleverd met drie mild-hybride motoren, waaronder één benzine (520i) en twee diesels (520d, 540d xDrive). De twee plug-inhybrides (530e, 550e xDrive) leveren respectievelijk 299 en 489 pk, maar zijn tegelijkertijd bijzonder zuinig dankzij de elektrische ondersteuning en het feit dat je er veel elektrische kilometers mee kunt maken. Zo bedraagt het rijbereik ongeveer 90 kilometer. Prijzen van de meeste uitvoeringen liggen tussen de 70.000 en 90.000 euro, zowel voor de vierdeurs sedan als de Touring (vijfdeurs stationwagon).

BMW iX1

Veruit de populairste BMW van 2025 is de iX1. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om de volledig elektrische evenknie van de reguliere X1. Behalve zijn emissieloze aandrijflijn is de iX1 nagenoeg identiek aan zijn fossiele brandstof stokende broer, dus we zullen niet in herhaling vallen.

Wel één belangrijk verschil om rekening mee te houden: vanwege de afwijkende techniek moet de iX1 (en jij dus ook) genoegen nemen met 50 liter minder bagageruimte.

De BMW iX1 is tot nog toe geleverd in twee smaken, namelijk de voorwielaangedreven eDrive20 (204 pk) en de vierwielaangedreven xDrive30 met 313 pk. De iX1 is van nature al een vrij vlugge SUV, maar de krachtige xDrive30 snelt in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u. Wil je zoveel mogelijk kilometers maken, dan moet je het instapmodel kiezen; daarvan bedraagt de actieradius 474 kilometer, tegenover 440 kilometer voor de rappe rangetopper. Je koopt de iX1 vanaf 45 mille.