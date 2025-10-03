Gespot: hier rijdt de nieuwe instapper van BMW’s Neue Klasse

Nieuws

BMW test momenteel de volledig nieuwe X1 in de Oostenrijkse Alpen, zo ontdekte onze spionagefotograaf. Het wordt de instapper van de Neue Klasse en verschijnt pas in 2027 op de markt.

Nieuwe designtaal

De styling van de Neue Klasse, die eerder op de nieuwe BMW iX3 debuteerde, heeft nu ook de X1 bereikt. Dat zie je terug in de smallere grille, de moderne koplampen met schuine lichtsignatuur en de strakkere lijnen aan de zijkant. Ook het silhouet is veranderd: de bovenrand van het achterste zijraam loopt minder schuin af en oogt daardoor rustiger.

Achter is alles anders, met achterlichten die dichter tegen de achterruit aanzitten en een kentekenplaat die een stuk lager in de achterklep is geplaatst. Verder heeft de SUV nu verzonken portiergrepen en een minder aflopende achterstijl, wat het model breder doet ogen.

Elektrische instapper

De gespotte testauto is een elektrische X1, waarin BMW zijn nieuwste elektrische techniek beproeft. Dankzij nieuwe accucellen moet de compacte SUV een actieradius van zo’n 600 kilometer krijgen. Daarmee heeft de X1 meteen een sterke troef als elektrische instapper.

Interieur en techniek

Binnenin krijgt de X1 het gebogen display dat we al kennen, maar nu uitgebreid met een panoramascherm dat bijna over het hele dashboard doorloopt. Daarop draait de nieuwste versie van BMW’s infotainmentsysteem, met modernere bediening en slimmere functies. Zo sluit de X1 naadloos aan bij de rest van BMW’s Neue Klasse.

De volledig nieuwe BMW X1 verschijnt in 2027 en wordt, nu er geen plannen zijn voor een nieuwe 1-serie, de nieuwe instapper van het merk uit München.

