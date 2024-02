Tests

Zoek jij een middelgrote suv? Keus genoeg! Ook in aandrijfconcepten. De Mazda CX-5 doet het met een flinke viercilinder, de BMW X1 sDrive20i heeft een driecilinder turbomotor. Beide zijn mild hybrids. De Honda ZR-V e:HEV gaat voor een volwaardige hybride-aandrijflijn. Waar ga jij voor?

Met zijn lengte van 4,50 meter is de BMW X1 in dit gezelschap het kleinst vanbuiten, maar ook in de motorruimte heeft de downsizing toegeslagen. Er mag dan 20i op de achterklep staan, de BMW-motor heeft maar anderhalve liter inhoud, verdeeld over slechts drie cilinders. Met behulp van een turbocompressor genereert de 1.5 een volwassen 156 pk. Daar voegt de 48V mild hybrid-techniek onder ideale omstandig­heden 19 pk aan toe.



Meer van onze vergelijkende tests lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Prestaties BMW X1



Als systeemvermogen geeft BMW 170 pk op en dat is ruim voldoende om de X1 aan vlotte prestaties te helpen. De motor reageert lekker spontaan op het gaspedaal en blijft ook bij hoge toerentallen alert. Daarbij maakt hij van zijn driecilinder hart geen moordkuil; je hoort goed dat er een oneven aantal zuigers op en neer beweegt. In de benzinetank blijft het juist vrij rustig. We horen geen onrustbarend geklots of geplons en inderdaad valt het verbruik mee: de 1.5 beperkt zich tot 7,0 liter per 100 kilometer (1 op 14,3).

Grote Mazda-motor



De Mazda CX-5 e-Skyactiv G 194 beschikt over een heel ander type hardware en dat heeft zijn weerslag op het karakter. Behalve een extra cilinder, heeft de Mazda-motor ook een hele liter cilinderinhoud meer. Naar turbohulp kan de Skyactiv-G fluiten. Wel heeft hij een ongewoon hoge compressieverhouding van 13,0:1. Daarnaast is er een mild hybrid-­systeem aan boord, zij het met 24 in plaats van 48 volt. Onder de streep blijft het ­surplus aan vermogen ten opzichte van de BMW X1 beperkt tot 25 pk.



Hoge toerentallen vragen veel benzine



Zoals we wel vaker hebben gesignaleerd, gedijen de benzinemotoren van Mazda het beste bij hoge toerentallen. Dat zien we bij de CX-5 ook terug in het verbruik. We willen hem niet meteen bij de Anonieme Benzinisten aanmelden, wel is hij een minder matige drinker dan de BMW. Wij verbruiken met de Mazda CX-5 8,0 l/100 km (1 op 12,5). Zonder dat daar betere prestaties tegenover staan. In tegendeel: zowel op de honderdsprint als op topsnelheid moet de Mazda zijn meerdere erkennen in de BMW X1. Daarbij is de automaat geen wonder van verfijning.

Verbruik hybride Honda ZR-V



Onze verwachting dat de nieuwe Honda ZR-V e:HEV een stuk zuiniger met benzine omspringt dan zijn tegenstrevers, wordt niet beschaamd. Hij neemt genoegen met 5,8 l/100 km (1 op 17,2). De 2,0-liter verbrandingsmotor in de hybride-aandrijflijn werkt volgens het zuinige Atkinson-principe. Daarnaast drijft de motor een generator aan, die de stroom voor een krachtige elektromotor levert. Deze synchroonmotor is met een constante overbrenging met de voorwielen verbonden. Op die momenten rijdt de Honda ZR-V als seriehybride.



Afhankelijk van de omstandigheden wordt de beschaafd lopende tweeliter aan de elektromotor gekoppeld en verandert de auto in een parallelhybride. Dankzij ­gesimuleerde schakelmomenten voelt de hybride-aandrijflijn aan als een conventionele verbrandingsmotor - en dat is een ­compliment.



Honda ZR-V: zuinig en snel



De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h kost de Honda ZR-V 7,4 seconden; daarmee is hij zowel de BMW X1 (7,8 s) als de Mazda CX-5 (8,7 s) te snel af. Boven de 130 km/h verdwijnt de pit uit de Honda als prik uit een opengeschroefde colafles op een zomerdag. De topsnelheid van 173 km/h is bescheiden. De BMW haalt 216 km/h, de Mazda 195 km/h. Maar dat is alleen relevant tijdens die enkele rit per jaar over de autobahn.

De volledige test met alle meetgegevens staat in Auto Review 3/2024.