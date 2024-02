Waarom het vreemd is dat Mazda CX-5 populairste trekauto van Nederland is

Nieuws

Als je trouw naar kijkcijferkanon We zijn er bijna kijkt, zal het je niet verbazen dat de Mazda CX-5 de populairste trekauto van Nederland is. Terwijl deze Mazda één eigenschap mist waar mensen met een caravan juist op zitten te wachten.

Elk najaar is We zijn er bijna een enorme hit. Martine van Os trekt vijf weken met een stoet gepensioneerden door Europa. De jeu des boules spelende pensionado’s hebben de financiële zaken doorgaans uitstekend voor elkaar en rijden vrijwel zonder uitzondering in gloednieuwe SUV’s met daarachter een peperdure caravan. Waarbij er elk jaar wel een stel tussen zit met een Mazda CX-5. Dat is geen toeval, want de ACSI onderzocht dat de Mazda CX-5 voor het zesde opeenvolgende jaar de populairste trekauto van Nederland is.



Mazda CX-5 trekgewicht



Twaalf procent van alle nieuw verkochte trekauto's in Nederland was in 2023 een Mazda CX-5. Ook de tweede plek wordt door Mazda bezet; die eer valt te beurt aan de plug-in hybride CX-60. Van alle caravanbezitters die vorig jaar een nieuwe auto kochten, koos 10,3 procent voor een Mazda CX-60.



De ACSI onderzocht ook in welke auto de ondervraagden rijden. Ook nu werd de Mazda CX-5 massaal aangekruist. Van alle 4000 caravanrijders blijkt 9,1 procent een CX-5 te bezitten, goed voor een eerste plaats. De Volkswagen Tiguan (5 procent) en Ford Kuga (4,5 procent) volgen op gepaste afstand. Er is maar één smetje op de Japanse feestvreugde; het populairste merk onder Nederlandse caravanners is niet Mazda, maar Volvo.



CX-5 niet ideale caravantrekker



Toch moeten we de koopgrage caravanrijder waarschuwen, want in één opzicht is het vreemd dat Nederlanders zo in hun nopjes zijn met de CX-5. Dat is niet het trekgewicht, dat afhankelijk van de versie varieert van 1800 tot een imposante 2000 kilo. Als je die getallen ziet, begrijp je de populariteit van de Mazda CX-5 onder caravanliefhebbers wel. In het eerste geval gaat het om de 165 pk sterke Skyactiv-G 165 M Hybrid, in het tweede geval om de Skyactiv-G 194 M Hybrid met 194 pk en vierwielaandrijving.

Maar gezien de geringe trekkracht bij lage toerentallen moeten wij er niet aan denken om met zo’n zware sleurhut achter de auto in te voegen op de autobahn, of een steile bergpas te overmeesteren. De 213 Nm (Skyactiv-G 165) of 263 Nm (Skyactiv-G 194) komt pas vrij bij 4000 tpm. Daaronder gebeurt er gevoels­matig he-le-maal niks. Dat ervaren we al bij tests zonder caravan, maar met al die kilo's achter de auto wordt het euvel natuurlijk alleen maar groter.

Helaas is de Mazda CX-5 met dieselmotor - wél een ideale combinatie - niet langer in Nederland te koop.

Top 10 populairste trekauto’s 2023