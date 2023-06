Is de Mazda CX-5 (2023) wel zo'n ideale caravantrekker?

Je kent ze wel: van die superrelaxte types op Jezus-sandalen, met knotje en driedagenbaardje. Gekleed in een losjes zittende outfit van eco-linnen. Ze kúnnen iets heel rustgevends uitstralen, maar soms zou je ze een schop onder hun kont willen verkopen. De vernieuwde Mazda CX-5 is er ook zo eentje.

Huh, is de Mazda CX-5 nu alweer vernieuwd? Correct, voor modeljaar 2023 voorzag Mazda hem van een mild-hybridsysteem. Dat moet voor een gunstiger verbruik en dus een lagere CO2-uitstoot zorgen. Of je nu kiest voor de 165 pk sterke 2.0 of de 2.5 met 194 pk, de startmotorgenerator van een bescheiden 24 volt. Daarmee daalt het benzineverbruik lichtjes en is de CO2-uitstoot met 13 g/km verminderd.



Lager verbruik Mazda CX-5 (2023)



Voor de CX-5 met 2,0-liter benzinemotor en handbak geeft Mazda nu een gemiddeld verbruik op van 6,5 l/100 km (1 op 15,4). Dat was 6,8 l/100 km (1 op 14,7). Bij de versies met automaat en de 2,5-liter motor zien we dalingen in dezelfde orde van grootte. Bescheiden, maar in de jacht op de laatste grammetjes CO2 toch de moeite waard. Zeker in Nederland, waar autoprijzen voor een belangrijk deel door de CO2-uitstoot wordt bepaald.



Japans vakmanschap



Aan het uiterlijk van de CX-5 is na de lichte facelift van 2022 niks meer gebeurd. Nou ja, bijna niks dan, want er is een versie bij ­gekomen met de naam Takumi, het Japanse woord voor ‘vakmanschap’. In tegenstelling tot de meeste suv’s, moet de Mazda CX-5 in Takumi-­uitmonstering niks hebben van ongespoten kunststof delen. De spatbord­randen, dorpels en bumpers hebben dezelfde kleur als de rest van de auto. Ook poespas in de vorm van donkergrijze of zwarte wielen zoek je tevergeefs. Het is hoogglans zilverkleur wat de pot schaft. In 19 inch, dat dan weer wel.



Complete uitrusting



De uitrusting van de Mazda CX-5 in de Takumi-versie is compleet. Met leren meubilair, gestikte (kunst)koeienhuid op het dashboard en de deurpanelen, afgezet met stripjes hout­motief. Een uitgebreid veiligheidsvangnet is er voor de momenten dat de bestuurder even iets minder scherp is. De Newground-trim was er al. Vanbuiten herken je hem aan ­zilverkleurige sierdelen, zwart lichtmetaal en geelgroene accenten in de grille. Die kleur komt aan de binnenkant terug in de stoelbekleding, maar rondom de ventilatieroosters heeft Mazda het gewaagde tintje op veler verzoek geschrapt.



“Je zou willen dat Mazda zijn lichte Skyactiv-Jezus-sandalen zou verruilen voor een paar turbosneakers. ”

Mazda's doen het zonder touchscreen



Het infotainmentdisplay is bescheiden en de knoppen voor de klimaatregeling zijn groot en zonneklaar. Mazda vindt aanraakschermen onveilig en zweert bij de bediening van het infotainment via draai-/drukknoppen op de tunnelconsole. Na enige gewenning kunnen we beamen dat het inderdaad minder afleidt.

Zolang je rustig aan doet, is het rijden met de Mazda CX-5 een zen-achtige ervaring. Op asfaltwegen merk je nauwelijks iets van bandengeroffel en op onverhard wegdek moeten we ons best doen om opspattende steentjes te horen. De motor gedraagt zich al even onverstoorbaar. Je kunt het toerental heel ver laten zakken, zonder dat de vier­cilinder zich verslikt of je brommerig op je schakelschouder tikt.



Fijne handbak



Ondertussen zien we dat het praktijkverbruik vrij dicht bij de fabrieksopgave in de buurt komt. Zenner dan in de zenste yogales rijden we van rotonde naar rotonde. Schakelen doen we voornamelijk omdat de handgeschakelde zesbak zo’n fijn apparaat is. Tijdens tussensprints of als je snel wilt invoegen, zouden we daarentegen willen dat de viercilinder wat meer peper in zijn kont had. Dat geldt niet alleen voor de 2.0, maar ook voor de bijna 30 pk sterkere 2.5.



De 213, respectievelijk 263 Nm komt pas vrij bij 4000 tpm. Daaronder gebeurt er gevoels­matig he-le-maal niks. Je zou willen dat Mazda zijn lichte Skyactiv-Jezus-sandalen zou verruilen voor een paar turbosneakers.

Ook leverbaar met vierwielaandrijving



Wil je meer prestaties, dan zul je flink gas moeten geven en juist veel moeten schakelen. Alleen gaat de anders zo rustige motor dan ineens vrij rauw te werk en blijkt-ie een stuk minder onverstoorbaar. En de automaat dan? Die maakt de auto er niet rustiger of vlotter op. Sterker nog, wij vonden de handgeschakelde CX-5 met de basismotor fijner rijden dan de krachtigste versie met automaat. Dat is overigens ook de enige versie die leverbaar is met vierwielaandrijving (vanaf 58.440 euro).



Mazda CX-5 als caravantrekker

De suv stuurt nog steeds prettig, al is het geen lichtvoetige hatchback à la Mazda 3. Het onderstel is stevig doch comfortabel en houdt het overhellen binnen de perken. Het zwaartepunt is zelfs nog iets gunstiger dan voorheen, dankzij de batterij van het mild ­hybrid-systeem. Wat de binnen- en bagageruimte betreft, hoeft de Japanner zich na zeven jaar nog altijd niet te schamen.



Ook onveranderd zijn de trekgewichten: die variëren van 1800 tot een imposante 2000 kilo. Als je die getallen ziet, begrijp je de populariteit van de Mazda CX-5 onder caravanliefhebbers wel. Maar gezien de geringe trekkracht bij lage toerentallen moeten wij er niet aan denken om met zo’n zware sleurhut achter de auto in te voegen op de autobahn, of een steile bergpas te overmeesteren.

Waar blijft de turbo?



Zolang je geen haast hebt, is de Mazda CX-5 een prettige auto. Hij biedt ruimte in overvloed, heeft een fijn weggedrag en een heerlijk schakelende handbak. Hoewel we een beetje eigenzinnigheid op z’n tijd wel weten te waarderen, vinden we dat Mazda zijn antipathie tegen turbo’s wel mag laten varen. Zo’n slakkenhuis in het uitlaatspruitstuk zou van de CX-5 een veel beter presterende suv maken.