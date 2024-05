Zo hard (of langzaam) mag je met een caravan rijden

Nieuws

Een vraag die we met enige regelmaat in onze mailbox tegenkomen, is: hoe hard mag je met een caravan rijden? Met andere woorden: wat is de maximale snelheid als je met een caravan achter de auto op de snelweg rijdt?

Hoe hard mag je met een caravan rijden?

Hoe hard of langzaam je met een caravan mag rijden, verschilt per land. Als we van Nederland uitgaan, dan bedraagt de maximale snelheid met een caravan 80 km/h. Dat wil zeggen: als de auto/caravan zwaarder is dan 3500 kg. Weegt de auto met caravan minder, dan is de snelheid met caravan in Nederland 90 km/h. Het antwoord op de vraag 'hoe hard mag je met een aanhanger rijden?' is overigens hetzelfde.

Snelheid caravan Frankrijk

Het antwoord op de vraag hoe hard mag je met een caravan in Frankrijk, verschilt ook per gewicht van de auto met caravan. Is dit minder dan 3500 kg, dan is de snelheid caravan Frankrijk 130 km/h op de snelwegen. Is je caravan nog groter dan een volwassen bungalow en weegt de auto/caravan meer dan 3500 kg, dan is de snelheid met caravan 90 km/h.

Snelheid caravan België

De snelheid met caravan in België bedraagt 120 km/h als de combinatie auto/caravan minder dan 3500 kg weegt. Kom je zwaarder uit, dan heeft dit gevolgen voor de maximale snelheid met caravan en is 90 km/h toegestaan (tot 7500 kg).

Snelheid caravan Duitsland

Duitsland is een grote favoriet onder vakantiegangers, ook onder diegenen die met een caravan op pad gaan. Maar hoe hard mag je met een caravan in Duitsland? Hier gaat het er iets anders aan toe dan in België en Frankrijk. Op de snelwegen geldt voor een auto met caravan een maximale snelheid van 80 km/h, ongeacht het gewicht van de combinatie.

Ontheffing max snelheid caravan Duitsland

Toch kan je in Duitsland worden ingehaald worden door een auto met caravan, ook al houd je je keurig aan de max snelheid caravan. Er bestaat namelijk zoiets als een 'tempo 100'-ontheffing. Deze zogeheten 'Tempo 100 Zulassung' kun je online aanvragen en hiermee heb je vrijstelling om 100 km/h te rijden.

Voorwaarden caravan



De aanhanger moet voor de Duitse ontheffing wel aan een aantal voorwaarden van de keuringsinstantie Dekra of TUV Nord voldoen. Voorbeelden zijn hydraulische schokdempers, een oplooprem en banden die niet ouder zijn dan zes jaar. Bij groen licht krijg je de 'tempo 100-sticker thuisgestuurd die je vervolgens uiteraard wel zichtbaar op je caravan moet plakken. De ontheffing is onbeperkt geldig, mits je aan de voorwaarden blijft voldoen.



Hoe hard met caravan; let goed op

Het antwoord op de vraag hoe hard je met een caravan mag, verschilt dus nogal per land. Let dus goed op voordat je op pad gaat. Verder bestaan er per land extra regels. Zo moet je in Italië in ieder geval twee stickers op je caravan hebben, met de aanduiding '70' en '80', de max snelheid caravan buiten de bebouwde kom en op de snelwegen. En let ook op de minimale snelheid op de Nederlandse snelwegen.