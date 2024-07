Maximumsnelheid Frankrijk: pas op voor deze addertjes onder het gras

Nieuws

De maximumsnelheid 2024 in Frankrijk verschilt nogal: regent het? Heb je een zware aanhanger? Verder hangt de maximumsnelheid in Frankrijk af van het aantal jaren dat je je rijbewijs hebt. En de Périphérique van Parijs? Dat is een geval apart.



Maximumsnelheid Frankrijk

Snelweg: 130 km/h

Wegen met twee rijbanen gescheiden door een middenberm: 110 km/h

Buiten bebouwde kom: 80 km/h

Bebouwde kom: 50 km/h

Let vooral op bij de algemene maximumsnelheid buiten de bebouwde kom. Die was in Frankrijk altijd 90 km/h, maar werd per 1 juli 2018 verlaagd naar 80 km/h. Dat leidde tot protesten bij de bevolking. Sinds 2020 mag je op veel doorgaande wegen tóch weer 90 km/h rijden, maar niet overal. Het hangt af van het departement waarin je bent. Ongeveer de helft van de departementen heeft de snelheid weer verhoogd. Opletten dus!



Berucht op de Franse snelweg is de péage. Met een tolbadge voor Frankrijk voorkom je dat je gedoe krijgt met betalen. Bovendien mag je door de poortjes met een T erboven en daar zijn de rijen meestal veel korter dan bij de andere rijen.



Ook als het regent moet je opletten: op de snelweg geldt dan een maximumsnelheid van 110 km/h.



Maximumsnelheid Frankrijk voor beginnende bestuurders

Beginnende bestuurders, wees gewaarschuwd: iedereen die nog geen drie jaar zijn rijbewijs heeft, mag maar 110 km/h rijden op de Franse snelweg. Ongeacht uit welk land je komt of in welk land je rijbewijs is uitgegeven.



Maximumsnelheid voor auto met caravan

Voor een auto waarvan het gewicht samen met dat van de aanhanger onder de 3500 kilo blijft, gelden dezelfde snelheidsregels als voor personenauto's. Maar voor zwaardere combinaties (meer dan 3500 kilo) geldt in Frankrijk de volgende maximumsnelheid:

Snelweg: 90 km/ h

h Wegen met twee rijbanen gescheiden door een middenberm: 90 km/h

Buiten bebouwde kom: 80 km/h

Bebouwde kom: 50 km/h

Als je naar Frankrijk gaat, rijd je waarschijnlijk via België en daar zijn weer andere regels voor hoe hard je met de caravan mag rijden. De snelheid met caravan in België bedraagt 120 km/h als de combinatie auto/caravan minder dan 3500 kg weegt. Kom je zwaarder uit, dan heeft dit gevolgen voor de maximale snelheid met caravan en is 90 km/h toegestaan.



Maximumsnelheid Parijs 2024



In Parijs is alles anders en al helemaal in het jaar van de Olympische Spelen. Daar geldt binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. Op de Périphérique mag je ook al niet stevig doorrijden (voor zover überhaupt mogelijk). Daar is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/h.

De ANWB raadt iedereen aan om tijdens de Olympische Spelen (26 juli-11 augustus 2024) de rondweg van Parijs te mijden. Er zijn speciale olympic lanes, waarop alleen sporters en hotemetoten mogen rijden.



Tot slot nog een tip voor mensen die op vakantie gaan naar Frankrijk. Een heleboel Franse steden kennen milieuzones. Voorkom boetes en schaf bijtijds een milieusticker aan.