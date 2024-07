Tolbadge Frankrijk: hoe werkt-ie en heb je hem eigenlijk wel nodig?

Nieuws

Met een tolbadge hoef je niet in de rij te staan voor een tolpoortje op snelwegen in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië. En ook in andere Europese landen sjees je zo langs de tolpoortjes. Maar hoe werkt een tolbadge precies? En heb ik een tolbadge eigenlijk wel nodig? We leggen het je uit aan de hand van de tolbadge Frankrijk.

Tolbadge in Frankrijk; is hij echt nodig?

In principe heb je geen tolbadge Frankrijk nodig. Een tolbadge is niet verplicht. Maar een tolkastje Frankrijk is wel superhandig. Hiermee hoef je namelijk niet in de rij te staan voor een tolpoortje op tolwegen in Frankrijk. En vergis je niet: in de zomervakantie en op de gevreesde zwarte zaterdagen 2024 kunnen de wachttijden behoorlijk oplopen. Maar dat is niet het enige voordeel van een tolbadge (zie verderop in de tekst).



Hoe werkt een tolbadge?

Een tolbadge is een klein elektronisch apparaatje, ongeveer zo groot als een creditcard. Met een tolbadge Frankrijk betaal je automatisch de kosten van tolwegen in Frankrijk. Het tolpoortje detecteert de tolbadge. Zodra je de tolweg verlaat, worden de kilometers die je gereden hebt, berekend en krijg je achteraf de rekening, als je al lang en breed weer thuis bent.

De (fulli) tolbadge Frankrijk werkt alleen bij de tolpoortjes met een grote T erboven, van télépéage. Bij de andere tolpoortjes moet je contant of met een creditcard betalen en sta je vaak in de rij. Als je daar geen zin in hebt, biedt de tolbadge uitkomst. Je kunt met een gangetje van 30 km/h doorrijden en bespaart daarmee tijd. Kostbare minuten die je beter op je vakantiebestemming kunt besteden.

De tolbadge Frankrijk, maar ook tolbadge Italië is persoonlijk en gekoppeld aan het kenteken van je auto en je bankrekeningnummer. Na aankoop kun je de tolbadge voor de tolwegen in Frankrijk direct gebruiken.

Waar bevestig je de tolbadge?

Je plakt de tolbadge (Frankrijk of Italië) aan de binnenkant van de voorruit van je auto, het liefst aan de rechterkant van de achteruitrijspiegel en zo dichtbij als mogelijk. Hier belemmert de tolbadge geen zicht.



Waar kun je de tolbadge kopen?



Er zijn verschillende aanbieders van tolbadges. De fulli tolbadge is er daar een van. Na aankoop maak je een account aan en kan het Grote Doorrijden over de tolwagen in Frankrijk beginnen. Een andere aanbieder van de tolbadge Frankrijk is Bip&Go. En ook bij Ulys kun je een tolbadge aanschaffen. De fulli tolbadge kun je ook bij de ANWB kopen, online of in de winkel.

Welke tolbadge heb je voor Frankrijk nodig?

Alle bovenstaande tolbadges (of tolkastje Frankrijk) zijn geldig voor tol in Frankrijk.

Wat kost een tolkastje Frankrijk?

Een tolbadge Frankrijk hoeft niet zo veel te kosten. Op de sites van de zojuist genoemde aanbieders vind je de prijs van een tolbadge. Houd rekening met ongeveer tien euro. Daar komen de tolkosten op tolwegen Frankrijk uiteraard nog bij.

Onzichtbare Franse tolwegen

Een ander voordeel van een tolbadge Frankrijk is dat je je geen zorgen hoeft te maken over de onzichtbare Franse tolwegen. Dat zijn snelwegen waarvoor wel tol wordt verrekend, maar tolpoortjes. Met een tolkastje Frankrijk weet je zeker dat je desondanks tol betaald hebt. Zo voorkom je torenhoge boetes op onzichtbare tolwegen Frankrijk. Op die manier kun je je volledig focussen op het verkeer én de prijs van benzine in Frankrijk.