Zwarte zaterdag 2024: op deze dagen sta je uren in de file

Ook dit jaar gaan veel vakantiegangers ermee te maken hebben: zwarte zaterdag 2024. Vooral in Duitsland en Frankrijk is het vaak raak. Maar wanneer is het zwarte zaterdag?

Wanneer is zwarte zaterdag 2024?

Zwarte zaterdag is de dag waarop de meeste mensen op reis gaan naar hun vakantiebestemming en dat maakt het de allerdrukste dag op veel snelwegen. Logischerwijs is dit op zaterdag, omdat dit de eerste dag is dat mensen vrij zijn en direct op pad gaan.

Traditioneel gezien worden de laatste zaterdag van juli en de eerste zaterdag van augustus aangemerkt als de allerdrukste dagen. Ook dit jaar zal dat het geval zijn. De zwarte zaterdagen van 2024 zijn dan ook zaterdag 27 juli en zaterdag 3 augustus.

Zwarte zaterdag in Frankrijk

Frankrijk is vaak het allerdrukste land rondom de vakantieperiode. Dat komt omdat Frankrijk een populair vakantieland is, maar ook omdat mensen door Frankrijk moeten rijden om naar Spanje te gaan. Vooral de ‘Autoroute du Soleil' is berucht. Deze snelweg loopt van Parijs tot Marseille en is een van de drukste routes van Europa.

Maar wanneer zijn er de meeste files in Frankrijk? De verwachte verkeersdrukte in Frankrijk is uiteraard tijdens de zomer, en wel tussen 6 juli en 2 september. Dat is de periode dat de meeste Fransen vrij zijn. Vooral vanaf eind juli tot en met augustus zijn zij dan ook veel op de wegen in hun eigen land te vinden.

Daarbovenop komt dat de Olympische Spelen dit jaar in Parijs worden gehouden tussen 26 juli en 11 augustus. Hou daarom rond deze data rekening met extra drukte rondom de stad.

De verwachte drukste dagen in Frankrijk

zaterdag 13 juli



zaterdag 20 juli

vrijdag 26 juli

zaterdag 27 juli (zwarte zaterdag)



zondag 28 juli

vrijdag 2 augustus

zaterdag 3 augustus (zwarte zaterdag)

zondag 4 augustus

zaterdag 10 augustus

zondag 11 augustus

zaterdag 17 augustus

zaterdag 24 augustus

zaterdag 31 augustus

zondag 1 september

Zwarte zaterdag in Duitsland

Ook Duitsland is een land van zomerse topdrukte. Mensen rijden vaak door Duitsland naar hun vakantiebestemming, maar het is ook een populair vakantieland.

De vakantiefiles in Duitsland komen vaak voor op zaterdag, maar ook op vrijdag is het vaak al ontzettend druk. De zondagen vallen in tegenstelling tot Frankrijk dan juist weer mee. Een uitzondering is 14 juli. Dan is namelijk de EK-finale in Berlijn. Rondom de stad wordt op die dag topdrukte verwacht.

De verwachte drukste dagen in Duitsland

zaterdag 13 juli



zondag 14 juli

vrijdag 19 juli

zaterdag 20 juli

vrijdag 26 juli

zaterdag 27 juli (zwarte zaterdag)



zondag 28 juli

vrijdag 2 augustus

zaterdag 3 augustus (zwarte zaterdag)



zondag 4 augustus

vrijdag 9 augustus

zaterdag 10 augustus

vrijdag 16 augustus

zaterdag 17 augustus

vrijdag 23 augustus

zaterdag 24 augustus

vrijdag 30 augustus

zaterdag 31 augustus

vrijdag 6 september

zaterdag 7 september

Tips om de verkeersdrukte te vermijden

Eigenlijk is het af te raden om op de genoemde data de weg op te gaan in Frankrijk en Duitsland. Het is dan vrijwel zeker dat je in de file komt. Dit levert tijdverlies en irritaties op.

De beste tip is dan ook om op een doordeweekse dag en buiten de spitsuren te reizen. Hierdoor minimaliseer je de kans dat je in de file komt te staan, en ben je sneller op je bestemming. Neem daarom eens vrij vanaf een willekeurige doordeweekse dag, en vertrek op die dag.

We begrijpen dat dit wellicht niet mogelijk is. In het geval dat je toch de weg op gaat in het weekend richting Frankrijk, zorg dan in ieder geval dat je een tolbadge regelt. Hierdoor ga je veel sneller door tolwegen. Ook zorg je er dan voor dat je niet een torenhoge boete ontvangt door een van de onzichtbare tolwegen in Frankrijk.

Als je tijdens de drukte in Duitsland de weg op gaat, is het handig om te zoeken naar gele of blauwe bordjes met een ‘U’ erop. Dit staat voor ‘umleitung’ - omleiding dus. Dit is een goede alternatieve route waarmee je waarschijnlijk sneller bij je eindbestemming aankomt.

